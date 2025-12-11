Загадочная смерть сына космонавта Каденюка: что рассказала родственница семьи

Сын космонавта Дмитрий Каденюк был найден зарезанным в киевской квартире / © ТСН

После того, как на Печерске в Киеве при загадочных обстоятельствах был найден мертвым с ножевыми ранениями 41-летний сын первого космонавта Украины Дмитрий Каденюк, на родине Леонида Каденюка, в селе Клишковцы окружение этой семьи выразило сомнение по поводу версии самоубийства.

ТСН.ua разыскал одну из родственниц этой семьи. Работница местного сельского совета Тамара Бобык перед началом разговора сообщила, что она является дальней родственницей Каденюков, но кое-что может рассказать.

«Когда Леонид Каденюк баллотировался в депутаты, они вместе очень часто бывали здесь. Очень спокойный мужчина (Дмитрий — Ред.), имел свою фирму, с уважением относился к бабушке, к отцу. Только хорошие слова могу о них сказать. Но после того, как не стало Леонида Константиновича, Дмитрий не приезжал сюда», — говорит Тамара Бобык.

Касательно смерти Дмитрия она выразила такое собственное мнение: «Я знала его как порядочного парня. Не думаю, что было самоубийство. Возможно, это была подстава. У него были достаток, работа, все было».

Смерть Каденюка: версии полиции

В свою очередь, в полиции Киева ТСН.ua сообщили, что версия о самоубийстве по состоянию на данный момент не является окончательно доказанной и все детали смерти будут выяснены в ходе следствия.

Полиция выясняет обстоятельства смерти Дмитрия Каденюка в квартире на столичном Печерске. Фото: Нацполиция Украины

«По всем первоочередным признакам, после общения с судебно-медицинским экспертом, следствие сейчас склоняется к версии самоубийства. Но, чтобы выяснить обстоятельства, назначен ряд экспертиз. Они либо подтвердят, либо опровергнут. Они ответят на ряд вопросов. В частности, и на такие: использовался ли тот нож, мог ли этот человек нанести себе такие повреждения», — сообщили нам источники среди правоохранителей. По официальной информации полиции, у погибшего в течение длительного времени были депрессивные расстройства, а накануне вечером у него произошел нервный срыв.

Маскировки случаются часто

В то же время бывший старший следователь по особо важным делам главного следственного управления МВД Украины, а ныне адвокат Руслан Сушко, известный тем, что в недавнем прошлом расследовал и самые резонансные запутанные убийства, в комментарии для ТСН.ua высказал свое мнение о возможных обстоятельствах смерти Дмитрия Каденюка.

«По состоянию на сегодняшний день у меня, как у адвоката, есть несколько материалов, где речь идет о похожем. Убийство — это такое преступление, которое может совершаться завуалированно. В том числе и под видом самоубийства», — говорит Руслан Сушко.

И приводит пример, доказанный наукой: «В истории криминалистики это (маскирование убийства под самоубийство — Ред.) довольно распространенное явление. Есть эксперт, доказавший, что даже принудительное утопление человека можно завуалировать под самоубийство. Один из мужчин успел похоронить четырех жен, приобретя право на наследство, а затем умерла и пятая его жена. Все пять удивительным образом утонули в ванне. К тому моменту судебно-медицинские эксперты уже могли распознать насильственное утопление от случайного. Дело в том, что в организме человека происходят разные процессы. Вскрытие показывало, что женщины сами утонули в ванне. Эксперт провел эксперимент на своей секретарше, затем откачивал ее. Он доказал, что во время внезапного погружения человека в такой позе лицом вверх, когда человек делает вдох рефлекторно, вода попадает в легкие. Если вода попадает в определенную точку, возникает рефлекторная остановка дыхания. Это я говорю к тому, что в своей практике расследовал убийства, замаскированные под самоубийства. Такое бывает».

Относительно смерти сына космонавта Сушко говорит следующее: «Чтобы ответить однозначно, нужно тщательно провести расследование, ряд экспертиз. В том числе — ситуативную, психиатрическую, исследовать образ жизни, проблемы человека. Человек, совершающий самоубийство, возможно, имел какие-то психиатрические проблемы, сложные жизненные обстоятельства».

Кроме того, опираясь на собственные знания в том числе и о самоубийцах, Сушко говорит следующее: «Решение совершить самоубийство вынашивается долго. Человек не хочет, но убеждает себя. Обычно бывает, что человек ищет спасения в своем окружении, подает какие-то сигналы. Если человек совершает самоубийство таким образом (с использованием ножа), то обычно не всегда, а обычно делает это так, чтобы не очень много оставлять следов в квартире. К примеру, делает это в ванной комнате. То есть делает подготовку. Место у входной двери, в нижнем белье… Что это за место, почему именно там? Он что-то демонстрировал кому-нибудь? Значит, могли быть какие-то конфликты, непонятные ситуации…»

«Я не исключаю, что имело место самоубийство, но предварительные выводы, поспешность, меня не убеждают», — говорит Сушко. И добавляет, что не исключает версии самоубийства в данном случае или вмешательства другого лица.

Также он прокомментировал мнения отдельных пользователей соцсетей, мол, что совершающий самоубийство человек не будет совершать его в нижнем белье.

«Заранее думают о том, как будут выглядеть в морге — это присуще больше женщинам. Потому женщины очень редко стреляются. Обычно имеют место либо отравление, либо повешение, либо прыжок с балкона. А мужчинам более-менее безразлично», — говорит Сушко.

В то же время, в Малой академии наук, где, по данным открытых источников, работал Дмитрий Каденюк, нам ответили, что воздержатся от каких-либо комментариев касательно него на время следствия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что полиция раскрыла новые детали обстоятельств смерти Каденюка-младшего. Нож, которым, вероятно, были нанесены телесные повреждения, погибший держал в руке.





