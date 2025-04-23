Загадочная смерть топ-чиновника на Сумщине: родственница засекретила вероятные причины

Леонид Чепульский / © Суспільне

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Стали известны новые обстоятельства загадочной смерти главы Сумской областной службы занятости Леонида Чепульского.

Как сообщил в комментарии для ТСН.ua представитель полиции Сумщины Владимир Крупецких, по предварительным данным правоохранителей, имело место самоубийство, совершенное с помощью автомата, который в свою очередь был выдан этому чиновнику в начале полномасштабного вторжения.

«По предварительной информации этот автомат был получен им во время полномасштабного вторжения. Но это еще выясняется. По предварительной информации произошло самоубийство в его дачном доме. Причины выясняются», — сообщил нам представитель полиции.

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В соцсетях под постами о смерти чиновника один из пользователей написал, что якобы у Чепульского сдали нервы из-за возможной болезни, но одна из родственниц Чепульского в разговоре с журналистом ТСН.ua категорически отказалась комментировать эту смерть и добавила, что предположения в соцсетях являются ложными. Какие именно — уточнять отказалась.

В то же время на сайте «Судебная власть Украины» есть несколько упоминаний о лице, фамилия, имя и отчество которого полностью совпадают с ФИО Чепульского. По данным этого ресурса, имя этого лица фигурирует в судебных процессах по электронным торгам и отмене решений государственных регистраторов.