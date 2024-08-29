Загадочная жуткая находка в Николаеве: куда везли 2 тонны замороженных собак

Стали известны предварительные подробности жуткой находки в Николаеве. Как известно, там произошло ДТП с участием грузовика, который перевозил около двух тонн мертвых замороженных собак.

Как рассказала в комментарии для ТСН.ua представитель полиции Николаевской области Марина Калина, правоохранители подтверждают факт ДТП.

"Произошло ДТП, патрульные составили протокол. Сейчас мы выясняем, откуда этих собак везли. От нашего коммунального предприятия, николаевского, не было заказа на кремацию собак. Этот груз везли на кремацию в Одессу через Николаев", — сообщила нам Марина Калина.

По данным правоохранителей Николаевщины, водитель грузовика – не местный житель.

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