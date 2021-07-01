Загадочное исчезновение 21-летнего военного в Белой Церкви: дело получило продолжение

Сведения по заявлению матери пропавшего парня внесены в ЕРДР по статье — умышленное убийство, но точку в деле ставить рано, говорят правоохранители.

Дело о загадочном исчезновении в Киевской области 21-летнего военного, участника боевых действий Виталия Кондратьева получило продолжение. Парня ищут уже почти четыре месяца.

В полиции Киевской области ТСН.ua рассказали подробности дела, одновременно объяснив, что многие детали не могут разглашать в рамка следствия. Впрочем добавили, что имеют небезосновательную надежду на то, что парень жив.

Пол года нес службу на Востоке

Последний раз Виталия видели 6 марта 2021 года в городе Белая Церковь, где расположена его военная часть.

Родные ищут парня уже четыре месяца.

"Виталий исчез при загадочных обстоятельствах в городе Белая Церковь 6 марта 2021 года, его якобы выселили из военного общежития, и он со всеми вещами направился в неизвестном направлении. Впоследствии его комбат мне сказал, что там в общежитии был какой-то конфликт, были выбиты двери, разбит унитаз, но подробности не разглашали, а чтобы замять это все дело, Виталия якобы попросили написать заявление на выселение по собственному желанию. Но об этом я узнала не так давно", — рассказала ТСН.ua мать парня Елена.

Куда дальше пошел ее сын, она не знает. Еще мать рассказала, что накануне исчезновения сын помирился со своей девушкой и находился в приподнятом настроении.

В тот же день, 6 марта, Виталий Кондратьев заходил в соцсети. Далее след парня оборвался...

Мать добавила, что осенью ее сын вернулся с Востока, где полгода нес службу, затем до марта находился в военной части в Белой Церкви.

Что говорят в полиции

В пресс-службе полиции Киевской области ТСН.ua сообщили, что 16 марта 2021 года в Фастовское райуправление полиции Киевской области поступило письменное заявление от матери пропавшего военного Елены З. по факту оставления расположения воинской части в Белой Церкви Киевской области ее сыном, Виталием Кондратьевым, 25.07.1999 года рождения, который 10 марта 2021 года не вышел на службу.

"После проведения проверки материалы рассмотрения заявления были направлены для принятия решения, в соответствии с действующим законодательством, к руководству воинской части, где служил Виталий. Через два с половиной месяца, 4 июня, в Фастовский РУП ГУНП в Киевской области мать подала повторное заявление об исчезновении ее сына", — рассказали в пресс-службе полиции Киевской области.

По данным пресс-службы, 15 июня на основании постановления Фастовского горрайонного суда Киевской области сведения по заявлению Елены З. внесен в ЕРДР по ч.1 ст. 115 УК Украины (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).

Есть небезосновательно надежда, что парень жив

В полиции нам объяснили, что, когда исчезает человек, производство всегда открывают именно по этой статье, поскольку это стандартная процедура. А дальше уже предоставляют дополнительную квалификацию. Поэтому точку в этом деле ставить рано, говорят в полиции Киевщины. Там надеются и одновременно намекают — имеют небезосновательную надежду, что парень жив.

Сейчас материалы производства направлены в Фастовскую окружную прокуратуру для определения подследственности, они будут направлены в Белоцерковскую военную прокуратуру.

Напомним, в Киеве продолжают искать девушку, которая исчезла почти полтора года назад. В столичную полиции оперативным путем попало новое фото 16-летней Либерти Боднар.

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