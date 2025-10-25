Загадочное исчезновение сидений из вагонов метро Киева: куда они пропадают и что это означает

В вагонах метро Киева заметили много свободного места

В метрополитене Киева пассажиры заметили интересную деталь в одном из вагонов. В месте, где обычно находятся диваны-сиденья для трех (или двух) пассажиров — установлен поручень и много свободного места.

Некоторые пассажиры даже решили, что метрополитен начал обустраивать в вагонах места для перевозки пассажиров на креслах колесных, мол это какой-то пилотный проект. Но другие пассажиры подчеркивают, что в таком случае, здесь были бы крепления для кресла — во время движения поезда.

Демонтаж для дополнительной площади в вагонах?

В социальных сетях даже началась дискуссия на тему, куда из поездов метро исчезают двойные и тройные сиденья, обычно находившиеся в торце вагона.

Кто-то из пользователей соцсетей выдвинул версию, что метрополитен просто демонтирует эти небольшие диваны из вагонов, чтобы сэкономить больше места для стоящих пассажиров. Мол, людей на колясках в метро почти не видно.

Место, где раньше были сиденья / Фото Дмитрия Перова

ТСН.ua выяснил, куда на самом деле исчезают сиденья и почему в вагонах на их месте появляется пространство. Оказалось, что исчезновение сидений не связано ни с экономией, ни с другими причинами.

Что происходит на самом деле с сиденьями в метро

В Киевском метрополитене нас заверили, что на фото изображен вагон, в котором конструктивно не предусмотрена установка сидений в торце вагона — у него такая конфигурация от завода-производителя.

«На синей линии метрополитена курсирует 20 таких вагонов. Кроме того, на зеленой линии эксплуатируется еще 30 вагонов производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) с подобными особенностями», — рассказали ТСН.ua в Киевском метрополитене.

200 сопровождений в неделю

А относительно пользования метро пассажирами на колесных креслах, в подземке отмечают: в среднем за неделю работники метрополитена организуют около 200 сопровождений пассажиров маломобильных групп населения, среди которых и пассажиры на колесном кресле.

«Услуга действует на всех станциях. Чтобы ее заказать, необходимо позвонить по телефонам (044) 238-55-11 или (050) 448-91-71 — желательно за час до поездки, чтобы работник метро мог встретить пассажира возле станции отправления», — сообщили в Киевском метрополитене.