Загадочное исчезновение сидений из вагонов метро Киева: куда они пропадают и что это означает
В Киевском метрополитене объяснили «исчезновение» вагонной мебели и рассказали, что происходит.
В метрополитене Киева пассажиры заметили интересную деталь в одном из вагонов. В месте, где обычно находятся диваны-сиденья для трех (или двух) пассажиров — установлен поручень и много свободного места.
Некоторые пассажиры даже решили, что метрополитен начал обустраивать в вагонах места для перевозки пассажиров на креслах колесных, мол это какой-то пилотный проект. Но другие пассажиры подчеркивают, что в таком случае, здесь были бы крепления для кресла — во время движения поезда.
Демонтаж для дополнительной площади в вагонах?
В социальных сетях даже началась дискуссия на тему, куда из поездов метро исчезают двойные и тройные сиденья, обычно находившиеся в торце вагона.
Кто-то из пользователей соцсетей выдвинул версию, что метрополитен просто демонтирует эти небольшие диваны из вагонов, чтобы сэкономить больше места для стоящих пассажиров. Мол, людей на колясках в метро почти не видно.
ТСН.ua выяснил, куда на самом деле исчезают сиденья и почему в вагонах на их месте появляется пространство. Оказалось, что исчезновение сидений не связано ни с экономией, ни с другими причинами.
Что происходит на самом деле с сиденьями в метро
В Киевском метрополитене нас заверили, что на фото изображен вагон, в котором конструктивно не предусмотрена установка сидений в торце вагона — у него такая конфигурация от завода-производителя.
«На синей линии метрополитена курсирует 20 таких вагонов. Кроме того, на зеленой линии эксплуатируется еще 30 вагонов производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) с подобными особенностями», — рассказали ТСН.ua в Киевском метрополитене.
200 сопровождений в неделю
А относительно пользования метро пассажирами на колесных креслах, в подземке отмечают: в среднем за неделю работники метрополитена организуют около 200 сопровождений пассажиров маломобильных групп населения, среди которых и пассажиры на колесном кресле.
«Услуга действует на всех станциях. Чтобы ее заказать, необходимо позвонить по телефонам (044) 238-55-11 или (050) 448-91-71 — желательно за час до поездки, чтобы работник метро мог встретить пассажира возле станции отправления», — сообщили в Киевском метрополитене.