Загадочное исчезновение тысяч стульев из метро Киева: куда они деваются

С февраля 2023 года по январь 2025 из 10500 стульев осталось лишь 3963.

Со станций метро Киева начали исчезать сборочные стульчики, которым благотворители обеспечили столичную подземку для более комфортного пребывания пассажиров во время воздушных тревог.

Об исчезновении стульчиков рассказывают станционные работники, которые обязаны выдавать пассажирам раскладную мебель на время пребывания на станции, когда она работает в режиме укрытия.

Учитывая, что воздушные тревоги иногда длятся час-два или больше, то стульчики для сидения очень выручают пассажиров. Берут их охотно, даже по два для четырехлапых питомцев.

Стульчики пользуются спросом не только у пассажиров/Фото из социальных сетей

"Забывают" вернуть

Но, как говорят в подземке, после "отбоя" они не досчитываются определенного количества стульчиков.

"Люди забывают их отдать и забирают с собой. Моя коллега догоняла одну бабушку уже на выходе из метро и просила вернуть стульчик. Так что "забывают" их вернуть очень часто. Люди наверняка видят этот стульчик где-то у себя на кухне или планируют его брать с собой на рыбалку или пикник", – рассказывает ТСН.ua работница метро.

Исчезают стульчики и после коротких тревог. Особенно небольшие стульчики без спинки, которые легко спрятать под верхнюю одежду.

"Когда тревога – выдаем пассажирам стульчики. Бывает, что к нам в укрытие приходят целыми классами ученики из соседней школы. Дети больше играют этими стульчиками, чем на них сидят, иногда и ломают их. Если тревога всего 20 минут, то мы больше времени тратим, чтобы собрать-сложить все стульчики и занести на склад", – рассказывает работница метро.

Было более десяти тысяч, а осталось почти четыре

На запрос ТСН.ua в Киевском метрополитене сообщили, что в рамках пилотного проекта в феврале 2023 года Международная организация по миграции передала 10500 штук раскладных стульев (из них: 4200 шт. – со спинкой и 6300 шт. без спинки), а еще 1500 одеял и 1500 матрасов для временного размещения людей на станциях Киевского метрополитена во время воздушной тревоги.

Раскладных стульчиков в метро становится все меньше/Фото ТСН,ua

"Все 46 подземных станций получили эти вещи в процентном соотношении к количеству граждан, пользующихся теми или иными станциями для укрытия. К примеру, на станции, которые расположены вблизи спальных районов выдано большее количество вещей", – сообщил ТСН.ua Дмитрий Пинчук, заместитель начальника КП "Киевский метрополитен".

Чиновник отмечает, что действительно имеют место случаи невозврата гражданами сборочных стульев, после получения сигнала "отбой воздушной тревоги". И добавляет, что часть стульев из-за интенсивного использования уже не пригодна для дальнейшей их выдачи.

"По состоянию на 1 января 2025 года на станциях метрополитена находится 3963 раскладных стульев. Из них: 1470 штук – со спинкой и 2493 без спинки", – отмечает Дмитрий Пинчук.

Предприятие напоминает пассажирам о важности бережного отношения и возвращении вещей после отбоя воздушной тревоги.

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