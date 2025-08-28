Загадочное исчезновение женщины на Киевщине: страшную правду о ней узнали только через три года

Жительницу Киевщины нашли мертвой через 3 года после ее исчезновения

В Киевской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который обнаружил свою сожительницу мертвой, сложил ее тело в рюкзак и похоронил в лесу.

Об этом говорится в приговоре Вышгородского районного суда Киевской области.

По данным суда, мужчина в ноябре 2020 года в квартире нашел тело своей сожительницы. Однако вместо того, чтобы вызвать полицию и заявить о смерти женщины, он сложил ее тело в рюкзак, вывез в лес и там похоронил.

На суде подозреваемый рассказал, что он действительно обнаружил тело сожительницы в ее квартире. Он настаивал, что поскольку последняя употребляла алкоголь, то на ее теле были травмы из-за падения. Мужчина заявил, что он запаниковал и решил похоронить женщину на поляне посреди леса. Далее он выехал из Киевской области.

«Поехал к родителям в Черкасскую область, затем в г. Хмельницкий, где оставил автомобиль и поехал маршруткой на Закарпатье, в монастырь, чувствуя вину», — говорится в показаниях мужчины.

Подозреваемый утверждал, что он сам хотел обратиться в полицию, однако в 2023 году правоохранители нашли его и он им все рассказал.

Брат покойной обвинял мужчину в том, что он убил его сестру. Он убеждал, что это произошло из-за того, чтобы завладеть ее квартирой. Также брат женщины заявил, что подсудимый «заставил продать гараж, дачу, золотые украшения оформить кредит в банке, систематически ей наносил побои, подсыпал в пищу ядовитые вещества, которые вызвали ее неадекватное состояние».

Суд проанализировал материалы дела и отметил, что из-за состояния тела, невозможно определить, что потерпевшую убили, а потому ее сожителя оправдали по статье об умышленном убийстве.

Его признали виновным по ч. 1 ст. 297 УК Украины и приговорили к 3 годам лишения свободы. Также осужденный должен уплатить брату покойной 300 тысяч грн возмещения.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

