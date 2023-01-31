Не вороны: ученые рассказали о "черных тучах" и загадочном скоплении птиц в Киеве

Украинские орнитологи, несмотря на войну (те, кто сейчас не в рядах ВСУ), продолжают свои научные исследования, которые, в частности, связаны с мечением птиц. В прошлом году проводилось кольцевание аистов (белых и черных), мартинов (желтоногих и обычных), лебедей-шипунов. На эти птицы, кроме металлических колец, надевали цветные кольца или ошейники. Некоторые хищные птицы снаряжались GPS-передатчиками, многие мелкие воробьиные птицы кольцевались стандартными металлическими кольцами «Ukraine, Kiev».

В начале года был начат новый проект по мечению таких привычных для всех нас птиц, как грачи. Ученые говорят, что это поможет получить новую информацию об их жизни и, в частности, о миграционных перемещениях. Эти исследования проводят сотрудники Украинского центра кольцевания птиц – руководитель центра Анатолий Полуда и его аспирантка Валерия Дупак, у которой диссертационная работа посвящена изучению экологии вороновых птиц.

Сайт ТСН.ua поинтересовался, как это происходит и собственно для чего это нужно.

Как отметил Анатолий Полуда, проект направлен на изучение пространственно-временного распределения грачей в течение года, а именно: выяснение мест их гнездования, зимовки, путей миграций. Это важно, учитывая, что грачи являются переносчиками возбудителей болезней, в частности птичьего гриппа.

Специалисты Центра отлавливают грачей на территории Киевского зоопарка

Одна из главных загадок: откуда в Киев прилетает на зимовку такое достаточно большое количество грачей. Некоторые путают их с воронами. Именно поздней осенью в городах, в том числе в Киеве, происходит формирование зимовальных группировок этих птиц, которые киевляне называют "черными тучами".

Тайны киевских грачей

"Сейчас в Киеве по нашим оценкам зимует 60-80 тысяч грачей, хотя еще 20 лет назад их численность составляла 120-140 тысяч. Даже такого их количества (молодыми птицами) в гнездовой период нет в Киевской и трех соседних областях вместе взятых. Для нас важно исследовать происхождение, зимующих в Киеве, грачей. Еще 20-25 лет назад они были привычными мигрирующими птицами. Во время пика осенних миграционных перемещений, которое приходилось на вторую половину октября и первую половину ноября, можно было днем наблюдать огромные стаи грачей, которые летели на запад или юго-запад. Стаи состояли из сотен особей. Часто можно было видеть сплошные потоки мигрирующих птиц, в которых можно было насчитывать тысячи грачей. Их миграционные перемещения проходили только в светлое время суток", — рассказывает Анатолий Полуда.

Уже на рубеже веков картина миграций птиц этого вида кардинально поменялась – настоящих дневных миграций грачей орнитологи почти не видят.

"Когда не когда, и даже не каждый год увидишь небольшую стайку грачей, которые вроде бы мигрируют. Но откуда они в таком количестве появляются зимой в наших городах? Поэтому и возникает парадоксальная, на первый взгляд, мысль — может они стали ночными мигрантами. Кстати, в нашей фауне почти 80% видов птиц мигрирует ночью: это цапли, гуси, утки, кулики, мартины, большинство воробьиных и даже такие виды, как серпокрылец, рыбалка, сыворакша. Благодаря кольцеванию грачей, которое активно проводилось во второй половине прошлого столетия, мы досконально знали картину их миграционных перемещений по нашей территории (желающие могут ознакомиться с моим анализом ).Потому и «успокоились» — кольцевание этих птиц не проводили последние 30 лет. Зачем? И так все понятно с ними. Но оказалось, что далеко не все ясно. Поэтому мы решили начать этот проект", – объясняет нам Анатолий Полуда.

Как ловят и кольцуют птиц

Специалисты Центра отлавливают грачей на территории Киевского зоопарка благодаря всестороннему содействию его администрации и сотрудников. Там обустроили вариант "скандинавской ловушки".

Это просторный вольер, куда могут залететь птицы через отверстия в крыше, а вылететь уже не могут. Есть и другие способы отлова. Например, с помощью снотворных средств, которые не наносят им вреда – час грач "немножко хилый". Кроме того, традиционно кольцуют птенцов – это происходит в мае, за неделю до того, как они покидают свои гнезда.

"За это короткое время уже отловлено, закольцовано и выпущено на свободу 14 птиц. Двенадцать выпустили возле зоопарка и еще двух в Вышгороде. Кстати, мы уже имеем первый оборот — птица, которую мы выпустили в пригороде Киева на следующий день была вновь отловлена в зоопарке, то есть птица не захотела оставаться на новом месте, где зимует пару сотен ее соплеменников, а преодолела 15 километров, чтобы вернуться "домой". Днем грачи распределяются по территории города и собирают корм в парках, дворах, на газонах улиц. Но большинство из них вылетает за пределы города, где питаются на полях, лугах, поймах рек (в частности, Ирпеня), городских свалках (например, возле с. Подгорцы), а зоопарк и парк КПИ у них служит промежуточной точкой – так сказать, сборным пунктом, после чего они уже в сумерках летят на ночевку в район ботанического сада на Выдубичах. Зоопарк, кстати, когда-то был местом ночлега грачей, там собирались десятки тысяч особей, но со временем сотрудникам зоопарка удалось отвадить их от этой территории – тесное соседство такого количества диких птиц и животных зоопарка не очень полезно для последних", — добавляет Анатолий Полуда.

Для чего нужны желтые кольца

Отлов и кольцевание грачей будет и дальше продолжаться, постепенно расширяя территорию, включая и область. Ранее учёные использовали для кольцевания только стандартные металлические кольца. Но они имеют один "недостаток" — обычно номер этого кольца можно прочитать, держа птицу в руках. То есть, когда птицу отлавливали, находили мертвой или раненой. На кольце человек мог почитать его номер и передать всю информацию ученым.

"Сейчас мы используем цветные кольца, что дает возможность на достаточно большом расстоянии прочитать номер. Кольца для грачей – желтого цвета, мы заказывали их в Польше. Кстати, за собственные средства – вместе с Валерией мы заплатили 350 евро. На этих кольцах нанесены две буквы и две цифры Если человек идет по улице, то легко может заметить кольцо на птице. Цветное кольцо позволяет регистрировать птицу много раз, даже в течение одного года и ничем оно ему не вредит. Методики мечения уже давно отработаны. Металлические кольца птице обязательно надевают – благодаря своему уникальному номеру птицу можно всегда идентифицировать и она носит ее на протяжении всей своей жизни", — объясняет Анатолий Полуда.

Кольца для грачей – желтого цвета

За что грачей не любили крестьяне

Грачи до недавнего времени были многочисленными в Украине. Эта птица достаточно полезна, потому что в теплое время года питается главным образом насекомыми и их личинками, в частности червями. Но грач мог наносить и вред такой сельскохозяйственной культуре, как кукуруза. Когда большие колонии грачей находились в селах, то особой любви со стороны местного населения они не испытывали. Птицы выбирали зерна кукурузы, когда появлялась ее ростки. Поэтому по селам люди распугивали грачей на своих огородах, разрушали их гнезда, чтобы они не селились рядом. Но это было в прошлом. В начале 2000-х годов численность грачей стала катастрофически снижаться. Как результат, в 2021 году охранный статус грача в Европейском красном списке птиц изменился с "Заслуживает самого маленького внимания" к "Уязвимому".

"В Бориспольском районе у нас есть большой мониторинговый участок, площадью почти 2 тысячи квадратных километров. И если в 80-х годах там была очень высокая плотность гнездования грачей, то сейчас их гнездовая группировка сократилась в 12 раз – примерно с 12 тысяч пар до 1 тысячи "Местных" грачей стало очень мало. Одна из причин — это широкое применение агрессивных к птицам пестицидов и, в первую очередь, инсектицидов. Как отмечалось выше, грачи в период гнездования питаются насекомыми, в том числе и уже отравленными, могут поедать протравленное зерно, которое разбрасывается против мышевидных грызунов (родентициды). Вспомните, Аскания-Новая – март 2021 года, когда погибли сотни журавлей, уток, гусей, в том числе и грачей", — объясняет ученый.

Как спасали "Борисполь" от грачей

Анатолий Михайлович вспоминает, как в 1980-х годах занимался разработкой темы, посвященной усилению орнитологической безопасности полетов гражданской авиации в аэропорту Борисполь.

"Тогда грачи на территории аэропорта были достаточно опасными. Они образовали три колонии, которые были локализованы вдоль дороги, ведущей к зданию тогдашнего аэровокзала. Общая численность в них достигала почти тысячи пар. При совершении кормовых перелетов, они пересекали взлетно-посадочные полосы, чем часто создавали достаточно критические ситуации. К счастью, авиакатастроф не случалось, но попадание в двигатель птицы требовало дорогого ремонта или его замены. Необходимо было сделать невозможным гнездование там грачей. Был задействован целый комплекс мер: пугали их ночью световыми ракетами и акустикой, к началу гнездования разрушали старые гнезда, применяли ловчих птиц и т.д. Наконец, заставили грачей покинуть эти колонии и переместиться на несколько километров вдали от территории аэропорта. В течение длительного времени (более 30 лет) они не гнездились в аэропорту и только в 2018 году восстановилась одна колония численностью в 125 пар", — вспоминает Анатолий Полуда.

Куда путешествуют наши птицы

В прошлом столетии грачи, гнездившиеся на территории Украины, улетали на зимовку в Европу. Птицы северных и центральных областей зимовали во Франции и для них это было основным местом зимовки до 1950-х годов. В 70-80-х годах украинские грачи летели на зимовку уже в Центральную Европу – Венгрию, Чехию, Словакию, южную Германию. То есть грачи почти в два раза сократили свой путь. Интересная тенденция – наши грачи улетали на зимовку в Центральную Европу, а к нам на зимовку прилетали грачи с востока. В частности, из Саратовской области, где находится печально известный аэродром Энгельс-2, Нижней Волги, Башкирии, Западного Казахстана.

"Сейчас в россии кольцевание грачей не проводят, тамошним деятелям хватает фантазии лишь придумывать разные истории о «боевых гусях» и другом «биологическом оружии» для местного телевидения. Конечно, биологическое оружие здесь ни при чем. То, что к нам прилетают грачи с россии мы знали благодаря кольцеванию, которое у нас и у них тогда проводилось. А также получали обратную связь из других стран, где находили птиц с нашими кольцами", — рассказывает Анатолий Полуда.

Грач с кольцами перед выпуском. Часть номера цветного кольца окрашена для удостоверения достоверности каждой конкретной регистрации птиц.

Он добавляет, что каждый вид птиц имеет свои особенности миграционных перемещений. Например, одна из птиц символов Украины – белый аист мигрирует на зимовку в Южную Африку, а это почти 10 тысяч километров!

"Кольцевание птиц цветными кольцами дает нам много важной и интересной информации. Уже более 12 лет украинские орнитологи кольцуют мартинов желтоногих. Они устраивают свои колонии на островах днепровских водохранилищ. В нашей базе данных обратной связи есть много замеченных мартинов, которые за свою жизнь были зарегистрированы в разных европейских странах. Достаточно типично такое перемещение птицы – молодого мартина, например, из Кременчугского водохранилища уже через месяц после того, как он стал на крыло, регистрируют в Польше, постепенно он перемещается в западном направлении в Германию, Бельгию, Францию. Зимой он может перелететь в Северную Италию, весной, снова вернуться в Польшу, может залететь в Украину. Так он может путешествовать по Европе пока не станет половозрелым (в 4-летнем возрасте). Тогда он обычно возвращается на свою родную колонию, чтобы загнездиться. Обо всем этом нам сообщают разные наблюдатели, любители и профессиональные орнитологи, которые видят на лапках птиц наши желтые кольца", — рассказывает Анатолий Полуда.

Что делать, когда увидели птицу с кольцом

Если вы увидите грача с желтым кольцом, то желательно прочитать его номер и сообщить в Центр кольцевания птиц.

"Даже тогда, когда грача с нашим кольцом будут наблюдать за границей, информация к нам поступит. Наш проект цветного мечения грачей зарегистрирован в Европейском центре цветного мечения птиц. А информацию о встрече (номер цветного кольца, дата, место регистрации) присылайте по электронному адресу Украинского центра кольцевания птиц ring@izan.kiev.ua ", – добавляет ученый.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выживает Киевский зоопарк без электроэнергии и тепла. Мы узнавали, как именно спасают зверей после ракетных ударов врага по городу.

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