Загадочное убийство в Ровенской области: неизвестный до смерти забил мужчину вместе с его собакой

Мотив и причастных к убийству Алексея устанавливают в полиции.
В Ровенской области разыскивают неизвестного, который до смерти забил мужчину вместе с его собакой. Родственники и соседи не могут понять мотив: 56-летний Алексей врагов и долгов не имел, а из его дома ничего не исчезло.
Об этом 29 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.
Так, посреди ночи к пристройке Алексея пришел неизвестный. Кирпичом выбил окна. На грохот выбежал хозяин. Здесь его и ждал убийца, говорят в полиции.
Родственникам Алексея сообщила соседка уже утром, которая первой и наткнулась на место преступления. Сын вызвал полицию.
Преступник забил насмерть палкой мужчину и его домашнюю любимицу – собаку Муху. Кто и за что мог так расправиться с мужчиной и его собакой - ни родственникам, ни соседям невдомек. Это не было ограбление – из квартиры ничего не исчезло.
Жил Алексей с собачкой в пристройке, говорят родственники, пока в квартире ремонт делали. Иногда мог выпить, однако недавно вообще бросил.
Мотив и причастных к убийству Алексея устанавливают в полиции.
В то же время все, кто знал Алексея, теперь внимательно также присматриваются к общим знакомым, не странно ли кто-то себя ведет. Уверены, преступление совершил не чужой.
Надеются, убийцу в ближайшее время найдут. Ему грозит до 15 лет за решеткой.
Напомним:
В селе Мигия Николаевской области между отцом и сыном произошла ссора, которая закончилась убийством.
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