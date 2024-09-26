Загадочные взрывы в Киеве: ученый объяснил, что это было и при чем здесь скорость "Кинжала"

Сегодня, 26 сентября, во время воздушной тревоги в Киеве прогремели мощные взрывы, которые очень хорошо слышали жители.

В КГВА уверяют, что в городе ПВО не работала. Что именно стало причиной громких звуков – в военной администрации не сообщили, но отметили – ответ на этот вопрос должны дать компетентные специалисты.

ТСН.ua поинтересовался, что могло быть причиной взрывов в Киеве у специалистов Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины.

Взрывы были от работы ПВО?

Ученые говорят, что ответить однозначно, что было причиной взрывов в столице, сложно, но больше склоняются к мнению, что это, вероятно, результат работы ПВО, возможно, на подступах к городу.

"Мне кажется, что это все-таки была попытка сбить летящий над Киевом "Кинжал", потому что обычно они летят "в лоб" нашей ПВО. Возможно, были выпущены ракеты, которые не попали в цель и произошла их самоликвидация. И именно эти взрывы и услышали киевляне", – рассказывает ТСН.ua Дмитрий Гринь, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины.

По словам Дмитрия Гриня, "Кинжал", летит прямолинейно, без изменений. И россияне запускают их так, чтобы нельзя было быстро определить траекторию полета и сбить.

"Условно говоря "Кинжал" запускают под определенным углом по маршруту Бровары-Киев-Староконстантинов. Поэтому при этом траекторию полета вычислить просто невозможно, потому что ракета летит быстро и фактически в лоб нашей ПВО. Поэтому очевидно, что на этот раз была попытка сбить ракету. Но так ли это или нет, я не могу утверждать однозначно. Это война – россияне делают все, чтобы обойти нашу ПВО, а наши защитники прилагают максимум усилий, чтобы сбивать вражеские ракеты", – объясняет ученый.

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Версия о звуке от "Кинжала"

Существует еще одна версия, что взрывы в Киеве связаны с тем, что "Кинжалы" пускают с большой высоты и они заходят в плотную атмосферу на скорости более 7000 километров в час, что вызывает такой звуковой эффект, похожий на взрыв.

"С точки зрения физики такой эффект действительно существует. В социальных сетях раздаются мнения о том, что раньше "Кинжалы" тоже летали высоко над Киевом, поэтому скептически относятся к такому объяснению взрывов", – отмечает Дмитрий Гринь.

Природу и характеристику взрывов следует изучать

Ученый отвергает возможность, что взрывы носили естественный характер, то есть были звуками грома. В целом добавляет, что следует хотя бы теоретически различать природные и механические взрывы, если ввести их скрупулезное изучение.

"Нужно записывать звуки. Исходя, так сказать из того, что первое – может быть случайностью, второе – совпадением, а третье – закономерностью. Поэтому записывать звуки нужно в трех отдельных местах, чтобы это подтверждалось или не подтверждалось. А еще лучше в 5 местах.Тогда можно анализировать звуковые волны и определять, что за звук был на самом деле”, – отмечает Дмитрий Гринь.

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Он добавляет, что за звуковыми событиями следует следить, анализировать и изучать.

"Например, на Украинской Антарктической станции "Академик Вернадский" установлено акустическое оборудование, с помощью которого специалисты следят за звуковыми событиями, а также параллельно за сейсмологическими. Они, кстати, сочетаются и к анализу берутся совместно", — говорит ученый.

Искать "Шахеды" по звуку

По словам Дмитрия Гриня, такие устройства очень актуальны для Украины в условиях войны. Особенно для определения местоположения "Шахедов" по их характерным звукам.

"Известно, что при наличии большого количества микрофонов можно отслеживать перемещение "Шахедов" именно по звуковым сигналам в двух или трех измерительных пространствах полета. Но для этого у специалистов должен быть соответствующий опыт и оборудование", — объясняет ученый.

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Как можно распознавать звуки взрывов

Ученый добавляет, что благодаря обработке сейсмических сигналов и анализа данных можно различать следы и характеристики взрывов, произошедших сегодня в Киеве.

"Это можно делать благодаря анализу в спектрально-временном и спектрально-пространственном измерениях. Ведь прилет ракеты — это одна звуковая характеристика, а сбивание ракеты в воздухе — совсем другая, она даже может быть двойной, то есть отдельно взрыв сбитой ракеты и той, которой збили. Чтобы делать такие исследования у специалистов должен быть соответствующий опыт и современное оборудование", – заключает Дмитрий Гринь.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в Киеве во время тревоги слышали похожие на взрыв звуки: что это было.

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