Загадочный елочный вор: в Николаеве неизвестный срезает деревья в парке и оставляет их на месте преступления

Загадочный елочный вор: в Николаеве неизвестный срезает деревья в парке и оставляет их на месте преступления

Полиция и местные жители разыскивают загадочного елочного вора.

В Николаеве неизвестный спиливает елки в местном парке и оставляет их с на месте преступления. Местные жители подозревают, что это делается для того, чтобы застроить парк, однако власти это отрицают.

Об этом 17 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

В лесопарке в Николаеве спилили уже 10 деревьев

Сосновый лес, где орудует преступник, высаживали полвека назад сами жители. Это – единственная парковая зона на весь большой жилой массив. Известно, что елочный вор каждую ночь в парке спиливает одно дерево. После себя он оставляет пень, высотой в рост человеческий, и дерево.

Местные жители рассказывают ТСН, что первую елку в парке спилили еще на прошлой неделе. И с тех пор каждую ночь там становится меньше на одно дерево.

"Мы посчитали, что уже 9-10 деревьев и спилили", — говорит местная жительница Валентина Драницына.

Новости Николаева: неизвестный каждую ночь спиливает по елке в сосновом леску

Местные жители добавляют, что этот лесок для них важен, поскольку здесь гуляют люди, переболевшие коронавирусом, потому что медики рекомендуют им дышать хвоей.

Местные жители не понимают, зачем уничтожать деревья и опасаются, чтобы на месте парка не построили коттеджный городок.

Власти уверяют, что лесопарк не застроят

Однако слухи о распаевании леса власти сразу опровергают. Глава администрации Корабельного района Николаева Александр Цуканов рассказывает, что лесок не будут застраивать, а вор по его мнению просто заготавливает таким образом дрова.

Полиция и местные жители разыскивают загадочного елочного вора

Но почему же тогда вор не забирает уже спиленные деревья – ответа нет. Чиновник уже обратился в полицию и копы организовали патрулирование леса. Сегодня под утро говорят, что даже увидели издалека мужчину, который пилил дерево. Но он успел убежать.

"Наши сотрудники увидели подозрительное лицо, но догнать его или задержать не удалось. Учитывая ночное время, примет для опознания, к сожалению, нет. Транспортное средство не было замечено", — говорит заместитель начальника третьего отделения Николаевского районного управления полиции Александр Сиротин.

Местные жители тоже организовали дежурство в лесу. Уголовное производство полиция пока не открывала. Но патрулировать лес и копы, и местные обещают до тех пор, пока не поймают елочного вора.

Читайте также: