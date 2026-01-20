Загадочный "Лазарь" в Воздушных силах: кто такой Павел Елизаров и что о нем известно

Павел Елизаров / © Михаил Федоров / Facebook

Ключевой «охотник» за российской техникой, русский по национальности, а в прошлом — продюсер и медиаменеджер. Что известно о новом заместителе командующего Воздушных сил Павла Елизарова, который создал элитный отряд НГУ Lasar’s Group?

И как это кадровое назначение комментируют аналитики и военные — читайте в материале TSN.ua.

19 января президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении Павла Елизарова новым заместителем командующего Воздушными силами. Это решение напрямую связано с пересмотром подходов к защите украинского неба.

По словам президента, Воздушные силы переходят к новой модели применения противовоздушной обороны, с фокусом на «малый сегмент ПВО — мобильные огневые группы, дроны-перехватчики и другие гибкие и оперативные средства реагирования. Вся эта система, подчеркнул Зеленский, будет трансформирована.

«В армии его знают — „Лазарь“, спецподразделение, которое работает, работает эффективно», — добавил глава государства. Президент подчеркнул, что вместе с министром обороны и военным командованием новый заместитель командующего наработает обновленную организацию всего компонента такой защиты неба.

Что известно о Павле Елизарове?

Сам Елизаров родился в Кишиневе в Молдове. В одном из публичных интервью он отмечал, что по национальности является русским. В 2006-2007 годах пытался попасть в в политику по списку партии Литвина. А в 2012 году неудачно баллотировался в нардепы как самовыдвиженец. До 2022 года его жизнь была связана не с армией, а с медиаиндустрией. С 2010 года Елизаров работал как продюсер и медиаменеджер, был соучредителем группы компаний, занимавшихся созданием политических ток-шоу Савика Шустера и запуском телеканала 3S.TV.

Павел Елизаров был гендиректором телеканала 3S.tv

По данным СМИ, среди соинвесторов продакшна «Савик Шустер студио» на старте проекта были сразу несколько заметных фигур украинского политикума и бизнеса. К финансированию и запуску студии присоединились тогдашний кандидат в президенты Сергей Тигипко, экс-министр транспорта и связи Николай Рудьковский, а также народный депутат от БЮТ Валерий Писаренко. В круг инвесторов также входили председатель Шевченковской районной госадминистрации Киева Виктор Пилипишин, бывший заместитель министра транспорта и связи Павел Елизаров, а также управляющий партнер ООО «Аваль Брок» Дмитрий Полковский. Впрочем, ни один из перечисленных политиков тогда не подтвердил эту информацию. В то же время, как писали СМИ, сам Савик Шустер все отрицал, отметив, что «это совсем другие люди», однако отказавшись их назвать.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Елизаров добровольно пошел на военную службу в Силы обороны Украины. Сначала он служил в составе Территориальной обороны — 126-го батальона 112-й бригады. Впоследствии подразделение перешло в Силы специальных операций, где выполняло боевые задачи на Запорожском направлении. После этого наладил производство тяжелых дронов-бомберов и создал в составе НГУ отдельный отряд спецназначения, специализирующийся на применении дронов. За короткое время он прошел путь от добровольца до командира, сумевшего построить одно из самых результативных подразделений беспилотных систем — Lasar’s Group.

Именно это подразделение стало известным благодаря масштабным потерям, которые оно наносило российской армии, и системному применению дронов в современной войне. Lasar’s Group стала одним из пионеров дроновой войны в Украине. Именно это подразделение одним из первых начало системно применять на фронте тяжелые бомберы, управляемые дистанционно через Starlink, еще с лета 2022 года — тогда, когда такие решения только проходили стадию экспериментов.

Еще одна принципиальная особенность подразделения — собственная закрытая технологическая экосистема. Летательные аппараты для Lasar’s Group изготавливают партнерские предприятия исключительно под нужды этого подразделения. Команда самостоятельно проводит тестирование, доработку и боевое применение техники, не передавая ее в другие части Сил обороны.

Сегодня в профессиональной военной среде Павла Елизарова называют одним из ключевых «охотников» на российскую технику. По состоянию на декабрь 2025 года сам «Лазарь» публично фиксировал результат работы своего подразделения: общее количество уничтоженной российской техники превышает 55 тысяч единиц, из них более 24 тысяч — техника высокой стоимости. В этом перечне — танки, бронетранспортеры, зенитные комплексы «Бук» и «Тор» и другие дорогостоящие системы. Отдельная цифра, которая стала маркером эффективности Lasar’s Group, — более двух тысяч уничтоженных российских танков.

Федоров: «Наша задача — построить антидронный купол»

Министр обороны Украины Михаил Федоров назвал Павла Елизарова одним из самых эффективных командиров современной войны и подтвердил: именно он будет отвечать за развитие «малой» противовоздушной обороны и направление перехвата дронов. По словам министра, это не просто кадровое решение, а стратегический шаг в ответ на беспрецедентную воздушную угрозу, с которой Украина сталкивается ежедневно. Федоров подчеркнул: сегодня ни одна страна в мире не имеет такого опыта противодействия массированным воздушным атакам, как Украина. Именно поэтому государство меняет подход к защите неба.

Федоров отметил, что ключевая цель — построение антидронового купола над Украиной: системы, которая не реагирует постфактум, а уничтожает угрозу еще на подлете.

По словам министра обороны, под руководством Павла Елизарова подразделение Lasar’s group стало одним из самых результативных в Силах обороны Украины. На счету команды — уничтожение вражеской техники на более чем 13 миллиардов долларов. Каждый пятый уничтоженный российский танк — результат их работы. Подразделение стабильно входит в топ рейтинга «Армии дронов.Бонус». «Антидроновий купол — это не о будущем. Это о выживании сегодня и возможности развития Украины даже во время войны», — заявил министр.

Что другие говорят о назначении Елизарова?

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский подчеркнул, что лично знает Павла Елизарова еще с первых дней отражения полномасштабной агрессии России. По его словам, Елизаров воевал бок о бок на самых сложных направлениях. Подразделение беспилотных авиационных комплексов нацгвардейца Елизарова — Lasar’s Group — за это время прошло значительный путь развития и трансформации.

«Подразделение беспилотных авиационных комплексов нацгвардейца Елизарова — Lasar’s group — прошло большой путь развития и стало одним из самых результативных во всех Силах обороны Украины

Аналитики DeepState пишут, что подразделение, которое создал Елизаров — Lasar’s Group — является одним из самых результативных в Силах Обороны за все время: «Они не являются медийными, это их кредо, но дела и результаты говорят, что это лучшие. Как пример, за декабрь они заняли четвертое место в рейтинге е-баллов, в ноябре было пятое».

Украинский специалист и консультант в сфере военных радиотехнологий, известный под позывным «Флеш» называет кадровое решение по Павлу Елизарову «хорошей новостью». Он говорит, что Елизаров, как и «Мадьяр» — не является кадровым военным в классическом понимании, однако зарекомендовал себя как эффективный управленец и менеджер. Фактически с нуля он выстроил работу Lasar group, превратив подразделение в одно из самых результативных. «А для меня главное, что этот человек честный, порядочный, адекватный и умный», — добавляет «Флеш».

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным «Алекс» пишет, что страна, вероятно, входит в этап борьбы за независимость, когда решения начинают приниматься более трезво — с учетом реальных рисков и с пониманием того, что пространство для ошибок стремительно сужается. В таких условиях, отмечает военный, кадровые назначения все чаще выходят за рамки кулуарных симпатий или личных связей. Ключевым критерием становится реальная эффективность человека, его способность давать результат в войне, а не формальное «удобство» для системы.

Военный и медик Асан Исенаджиев, который прошел российский плен, пишет: «Группа „Лазаря“ уничтожила техники противника на миллиарды долларов. Суммы и убытки трудно переоценить. Они — страшилка у россиян. По рассказам друзей, которые там пилотируют — человек прям умеет быть менеджером и ценит людей».

Аэроразведчик и военнослужащий Александр Карпюк, известный под позывным Serg Marco, оценивает новость о назначении Павла Елизарова как однозначно положительную — по крайней мере для тех, кто имел непосредственный опыт работы с Lasar’s Group: «Сверхэффективное подразделение, которое знает, что такое инновации и как их применять. Успехов Павлу. Думаю, что он действительно справится с такой непростой задачей, которую ему нарезали».

Журналист и военнослужащий Юрий Бутусов называет это кадровое решение «очень резонансным и обнадеживающим назначением наиболее компетентного, масштабно мыслящего и опытного в войне дронов, бизнесе и государственном управлении человека».

Офицер 12-й бригады специального назначения «Азов» Иван Галенко также оценивает это назначение как чрезвычайно важное кадровое решение. По его оценке, речь идет о максимально точном выборе, который по уровню целесообразности и значения можно условно оценить на «11 из 10».

Командир подразделения «Мурамаса» 21-го отдельного полка беспилотных систем 3-го армейского корпуса ВСУ Егор Фирсов также отреагировал на назначение Павла Елизарова. В своих соцсетях он написал, что знает его десять лет и «это очень правильное и необходимое назначение. Назначение, которое дает надежду. Павел — не кадровый военный. В гражданской жизни он управленец и системный менеджер, способный мыслить как системно, так и творчески. Его подразделение Lazar Group — одно из лучших дроновых подразделений в мире. Подразделение, работа которого нанесла противнику ущерб более чем на 10 миллиардов долларов», — написал военный.

Сам Павел Елизаров написал лаконичный поств соцсетях, где публично поблагодарил за доверие президента Украины, Главнокомандующего ВСУ и министра обороны. Свою позицию он подытожил словами: «Служу народу Украины».