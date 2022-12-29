Загадочный мини-HIMARS в Киеве: владелец рассказал, стреляет ли установка (фото, видео)

Киевлян заинтриговало загадочное авто Volkswagen, ездящее по городу с мини-HIMARS на багажнике. Сайт ТСН.ua пообщался с владельцами необычного автомобиля. Забегая вперед скажем, что установка не настоящая, а вот цель такого "украшения" имеет смысл в условиях войны.

Необычный автомобиль ездит по улицам Киева уже три дня. Но как только Volkswagen из мини-HIMARS остановился у подземного перехода на Майдане Незалежности, как нас сразу окружило несколько человек, которые фотографировали автомобиль и делали на его фоне селфи.

Идея создания такого креативного автомобиля принадлежит Антону Скуратову, блогеру, волонтеру и соучредителю благотворительного фонда и его партнерам-волонтерам.

"Установка точно не стреляет – это муляж. Наша креативная команда создала эту необычную конструкцию HIMARS-mini вместе с партнером-блогером Антоном Иванько, который помогает нашим артиллеристам. Эти парни на фронте используют HIMARS. Они забирают часть настоящей установки, которая вылетает после выстрела. Из этого металла делают сувенирные часы, которые сильно влияют на ход войны, поэтому мы решили поблагодарить наших артиллеристов, а также наших американских партнеров, которые предоставляют нам это эффективное оружие. ВСУ", — объясняет нам Антон Скуратов.

Сама конструкция на багажнике – это бутафория, обычный муляж. Его надежно закрепили болтами.

"Это точная копия HIMARS. Но мы пошли дальше и установили специальный механизм. Благодаря ему установку можно поднимать и опускать. Все это для привлечения внимания. Установку можно даже гирляндой украсить, что мы уже делали. Этот проект создан для привлечения внимания к сбору средств" наших артиллеристов, которые сейчас сражаются на фронте. Их потребности увеличиваются, а возможности людей уменьшаются. Поэтому нужно помогать", — говорит один из авторов идеи необычного автомобиля.

Таким образом, парни хотят привлечь внимание к волонтерскому сбору средств на нужды артиллеристов.

"Пока такая установка одна. Мы планируем после сбора средств продать ее на аукционе, а деньги передать на нужды ВСУ. Если кто-то захочет себе такую установку для привлечения внимания, мы готовы помочь. Перед тем как выехать на улицы Киева из цеха, где устанавливали мини-HIMARS, мы обратились в патрульную полицию и проинформировали о своих намерениях. В полиции нам только пожелали хорошего сбора. Что это не оружие, знали в полиции и в КГГА", — рассказывает Антон Скуратов.

Блогер добавляет, что киевляне очень положительно реагируют на установку. Люди фотографируют автомобиль, машут руками, а военные просто в восторге от такой идеи.

Напомним, ранее загадочный мини-HIMARS был замечен на Софийской площади в Киеве.

По Киеву ездит загадочный мини-HIMARS: как он выглядит

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