Загадочный мор лебедей в Винницкой области: что показала экспертиза и кого подозревают селяне

Загадочный мор лебедей в Винницкой области: что показала экспертиза и кого подозревают селяне

В районе уже создали комиссию, гибелью птиц заинтересовались и полиции.

Более сотни мертвых лебедей нашли на водоеме в Севериновке Винницкой области. Селяне предполагают, птиц специально отравили или даже перестреляли. И подозревают арендаторов водоема. Предприниматели оправдываются, мол сами хотят узнать причину – одного лебедя отдали на экспертизу.

О том, обнаружила ли она причину массового моря – 2 декабря говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Сначала местные заметили несколько мертвых лебедей, а через два дня рассказывают, берег был буквально устлан птицами.

Огромный водоем лебеди облюбовали давно, рассказывают селяне. Здесь много рыбы, а еще есть места где вода не замерзает, поэтому пернаты даже зимуют здесь. В этом году популяция значительно увеличилась.

Развелось слишком много, поэтому мешали и ели рыбу, считают селяне. Подозревают, что к внезапной смерти птиц причастны арендаторы водоема.

Арендаторы обвинения отвергают. Мол, самих поразил внезапный мор.

Тем временем в районе создали комиссию, мертвых птиц сожгли, одну отдали на экспертизу. Огнестрельного ранения у лебедя не обнаружили. Как и птичьего гриппа. А от чего он погиб, еще выясняют.

Новости Винницкой области: на ставке нашли более сотни мертвых лебедей

А вот орнитолог склоняется к выводу, что это было отравление. Александр Островский предполагает, что возможно какое-то вещество было слито в водоем, что и спровоцировало гибель птиц, а ввиду массовости можно говорить, что сделано это умышленно.

Мором лебедей заинтересовались и полиции.

В свою очередь селяне готовы круглосуточно дежурить у водоема. Еще одну найденную погибшую птицу хотят отдать на свою, независимую экспертизу.

Напомним:

О море птиц в "Аскании-Новой" стало известно в январе этого года. Оказалось, что они погибли из-за яда для грызунов. Следует отметить, что полиция расследует два уголовных производства по фактам гибели на территории заповедника.

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