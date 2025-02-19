Загадочный пассажирский самолет из Москвы зафиксирован в небе над Украиной: что известно

В небе над Украиной продолжают фиксировать пассажирские самолеты, якобы пересекающие закрытое воздушное пространство нашей страны. Недавно, по данным Flightradar24, пассажирский самолет пролетел несколько областей на западе Украины.

Пролет через запад Украины

Пассажирский лайнер летел из Москвы в Турцию. По данным мониторингового сервиса, турецкий авиалайнер следовал из Беларуси и пролетел в закрытом воздушном пространстве Украины над Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской областями.

Отметим, что такие странные "полёты" российских и белорусских авиалайнеров фиксируются очень часто во время войны мониторинговыми сервисами, несмотря на то, что воздушное пространство Украины закрыто для полетов.

Пассажирские борта, по данным Flightradar24, ранее замечали на востоке, юге и западе Украины.

Почему подобное происходит

Специалисты говорят, что такое происходит из-за того, что пассажирские авиалайнеры, пролетающие рядом с границами Украины, передают неправильные координаты через GPS-спуфинг, а реально в наше воздушное пространство не залетают.

Эксперты по авиации отмечают, что вблизи наших границ ведется активная радиоэлектронная борьба, и поэтому самолет дает неправильные координаты о своем местонахождении, которые ретранслирует Flightradar. А уж дело пользователя – верить в реальность такого полета или нет. На самом же деле пролет в закрытом воздушном пространстве Украины очень опасен для пассажирских самолетов – их могут сбить силы ПВО.

Авиационный эксперт Валерий Романенко так объясняет сообщения о пролете пассажирских самолетов над территорией Украины, которые фиксирует Flightradar:

"Из-за работы средств РЭБ транспондеры пассажирских самолетов, которые пролетают рядом с нашими границами, дают искаженные координаты о своем местонахождении. Именно поэтому на Flightradar периодически появляется информация, что в наше воздушное пространство якобы залетел российский или белорусский авиалайнер. Или же на западе страны фиксируются пассажирские самолеты", – отмечает Валерий Романенко.

Что говорят в Укаерорухе

Впрочем, мониторинговые сервисы и дальше фиксируют пассажирские авиалайнеры над Украиной. В последнее время было несколько таких фиксаций.

ТСН.ua поинтересовался в Украерорухе, действительно ли пассажирские самолеты могут так часто залетать в воздушное пространство Украины.

"С первого дня войны все вопросы по использованию воздушного пространства следует направлять в Воздушные Силы", – сообщили ТСН.ua в Украерорухе.

Что говорят в Воздушных Силах

В Воздушных Силах еще ни разу не сообщали о нарушении воздушного пространства Украины пассажирскими самолетами других государств. Соответственно это свидетельствует о том, что таких нарушений не было. А уж дело пользователей – доверять или нет разнообразным мониторинговым сервисам, которые "фиксируют" такие полеты.

"Мы пользуемся собственными системами обнаружения воздушных целей и они намного точнее и надежнее различных мониторинговых сервисов. Нарушений воздушного пространства Украины пассажирскими самолетами не было обнаружено. Авиалайнеры конечно же пролетают у границ Украины на безопасном расстоянии, но в наше воздушное пространство не попадают", – сообщили ТСН.ua в Воздушных силах.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что над Украиной снова заметили пассажирский самолет из РФ: что произошло.

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