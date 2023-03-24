Загадочный шум и солнечные батареи: в Киеве заметили странный балкон

На балконе многоквартирного дома в Киеве были замечены солнечные батареи. Две панели установлены на седьмом этаже дома на столичных Осокорках. Жители говорят, что раньше не замечали странную конструкцию, потому что долго выходили с другой стороны дома по улице Григория Ващенко. Но с балкона квартиры, еще с осени раздается странный шум, раздражающий соседей.

Местные говорят, что в домовом чате определенное время искали источник шума – что-то включается каждые 15-20 минут и громко гудит и тарахтит 3-5 минут.

Соседи жаловались на странный шум в нашем доме. Он появился еще прошлой осенью. Скорее всего, тогда и установили солнечные батареи. Но они вряд ли являются причиной шума, там больше грохочет мощная вытяжка, которую можно увидеть на балконе. Пока не известно для чего люди ее установили. В домовом чате шутят о каком-то производстве, лаборатории… Поэтому точно ее назначение неизвестно. Соседи сейчас устанавливают, что это такое и как прекратить шум, который идет из этой квартиры", — рассказал Андрей Новоселов, житель дома, опубликовавший фото в социальной сети.

Фото: Андрей Новоселов

Он добавляет, что солнечные батареи никому не мешают, а вот шум от вытяжки уже устал и наскучил соседям. Скорее всего, конструкция на балконе появилась, когда столица страдала без электричества, после массированных ракетных ударов россиян. Возможно, на балконе работает генератор, но зачем он нужен, если в Киеве уже длительное время не отключают свет.

В Департаменте городского благоустройства КГГА ответили, что вопрос по поводу солнечных батарей и шума не к ним.

"Департамент такими вопросами не занимается. Проблему нужно решать на уровне ОСМД или ЖЭКа", — отметили в Департаменте городского благоустройства КГГА.

Фото: Андрей Новоселов

В то же время напомним, что именно этот Департамент КГГА недавно поднял тему незаконной застройки на крыше многоквартирного дома на улице Большая Васильковская.

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