Загадочный столб Кацхи: в Грузии построили церковь на вершине 40-метровой скалы

Столб Кацхи – один из малоизвестных, но невероятных объектов для туристов.

Столб Кацхи в Грузии возвышается в сорока метрах над землей и привлекает туристов со всего мира. На вершине построена церковь и монастырь.

О необычном туристическом объекте Грузии говорится в материале ТСН.ua.

История столба Кацхи

"Кацхи" в переводе со сванского означает "вершина". По словам историков, до появления христианства Грузии в этом месте поклонялись богу плодородия.

Неизвестно, кто построил храм на вершине монолитного известнякового скалы. Однако до наших дней дошло его послание, высеченное в камне: "Я огромный грешник, потому построю на столбе два дома: один для Бога и один для монахов". Археологи установили, что это произошло между VI и VIII веками.

После Османского вторжения церковь забросили. В 1944 году альпинисты поднялись на столб и увидели развалины храма. В 1990-х годах религиозная жизнь на вершине столба возродилась. Современная церковь возведена по образцу старого храма на рубеже ХХ-ХХІ веков.

Современное состояние

Кроме храма, на столбе Кацхи есть старинный погреб для вина, склеп, когда-то выполнявший функции усыпальницы, а также части наружной стены крепости. В основе горы высечен Болнисский крест, который датируют VI в.

Подъем на столб считается слишком опасным, поэтому священники неохотно водят в свою обитель посетителей. Кроме того, туда категорически воспрещен вход женщинам, ведь там расположен действующий мужской православный монастырь. Так монахи хотят уберечься от "соблазна".

Руководитель монастыря отец Илларион рассказал CNN : "Патриарх издал указ, согласно которому только монахи могут входить в церковь на вершине столба. Пока он не отменяет этот указ, мы не имеем права пускать посетителей".

Однако в Сети пишут, что очень редко, по разрешению настоятеля, некоторых все же пускают на вершину.

Чтобы попасть в храм на столбе, нужно подняться на 40-метровую высоту металлической лестницей. Как в VIII веке сюда поднимались монахи, остается загадкой.

Несмотря на ограничения к подножию столба, приезжают многие туристы. Рядом построили еще одну церковь и небольшой музей с разными артефактами и фотографиями.

Напомним, что Новая Зеландия впервые почти за два года открывается для туристов.

Читайте также: