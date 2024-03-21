Загадочный свист ракеты над Киевом: эксперт объяснил, чем мог атаковать Путин и при чем здесь "удар мести"

Киев приходит в себя от ночного массированного ракетного удара, который нанесла Россия, 21 марта, исключительно по столице. Учитывая, что подобных атак не было уже 44 дня - можно сделать вывод, что к ее проведению путинские прихвостни тщательно готовились. Ведь запустили по городу 31 ракету - 2 баллистические и 29 крылатых. В Воздушных силах ВСУ сообщают, что все удалось сбить в пределах города и области.

Результат очередного террористического акта россиян - сожженные автомобили, выбитые стекла в десятках жилых домов, пожары, которые вспыхнули от обломков сбитых ракет. 13 киевлян получили ранения, четырех госпитализировали, на удивление обошлось без погибших.

Целили в правительственный объект?

По словам военного эксперта Игоря Романенко, ночной ракетный удар россиян имеет несколько необычных особенностей.

"Враг во время атаки применял различные типы ракет - крылатые и баллистические. Их запускали с 11-ти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а баллистическими ударили с пусковых наземных установок. Поэтому могу сказать, что удар был комплексным, а целью стал Киев, но не просто, как площадь. Применялись ракеты, которые могут точно попасть в определенную цель. То есть вины летели для поражения конкретных точек на карте Киева. Это могли быть инфраструктурные, военные и правительственные объекты", - рассказывает сайту ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба (2006-2010 гг).

Последствия удара по Киеву 21 марта / Фото: Управление ГСЧС Киева

Путин получил пощечину и злится

Он убежден, что атака на Киев была организована по указанию Путина.

"Российский диктатор перед выборами получил хорошую пощечину в виде прорыва российских добровольцев в Белгородскую и Курскую области. С РДК не могут справиться его славные вояки и все это видит население России. Поэтому Путин решил в очередной раз показать "могущество" - обстрелять мирный город. Его войска уже несколько дней наносят удары по Сумщине, обстреливая приграничные населенные пункты Украины - применяют мощную артиллерию и ракеты С-300, фактически выжигая эти украинские поселения. Этого Путину оказалось мало, поэтому подсчитали количество изготовленных и сэкономленных ракет, его генералы организовали удар мести по Киеву", - отмечает Игорь Романенко.

Оккупанты ракетами атаковали Киев / Фото: Управление ГСЧС Киева

"Звездный удар" по Киеву

Особенность этого ракетного удара, по словам эксперта, не только в разных типах использованных ракет, а еще и в тактике - враг спланировал "Звездный удар".

"В среде специалистов по ПВО эту тактику называют "Звездным ударом" - это когда средства воздушного нападения заходят на объект со всех сторон одновременно. Враг запускает ракеты в разное время, они летят по своим маршрутам, маневрируют, обходят столицу и вроде бы идут на запад. Но на самом деле - это маневр, потому что ракеты курсируют в соседних регионах. Они четко рассчитаны по времени и в нужный момент все одновременно летят к цели, в данном случае на Киев", - объясняет Игорь Романенко.

Россияне утром 21 марта нанесли массированный ракетный удар по Киеву / Фото: Управление ГСЧС Киева

Он добавляет, что разновидность массированной ракетной атаки под названием "Звездный удар" ставит целью - вызвать панику или хаос среди бойцов ПВО и прорвать оборону.

"Когда подразделение ПВО занято обстрелом одной цели, а в это время с противоположной стороны появляется еще несколько воздушных объектов - это может сбить с толку, вызвать панику у бойцов. То есть тактика "Звездный удар" ставит в сложные условия военных, которые управляют работой зенитно-ракетного комплекса, ведь им нужно делать обстрелы целей со всех сторон, и одновременно определяться, какая из ракета ближе, а какая еще на подлете. Это очень сложная задача", - отмечает Игорь Романенко.

Последствия обстрела Киева / Фото: Управление ГСЧС Киева

Имитация повторных пусков

Он добавляет, что на этот раз, во время атаки, враг сымитировал еще и фальшивые пуски ракет на Киев - все это делается, чтобы перегрузить нашу систему ПВО.

"Во время ракетной атаки трудно разобраться - где мнимая цель, а где боевая, здесь важно не поддаться пенке и четко ориентироваться, потому что пока ты будешь обстреливать фальш-цель, то боевая долетит до точки назначения. Учитывая примененное россиянами количество ракет - 31, то этот ракетный удар для отражения, был достаточно тяжелым", - рассказывает Игорь Романенко.

Чрезвычайщики показали, как ликвидировали последствия атаки РФ

Эксперт считает, что наши бойцы достойно справились, но все же некоторые ракеты взорвались, оставив гигантские воронки в Шевченковском и Святошинском районах.

Странный свист ракет или новое оружие?

Тем временем в социальных сетях пользователи публикуют аудиозапись пролета вражеской ракеты, которая имеет характерный и странный свист. Он совсем не похож на те, что киевляне уже много раз слышали во время воздушных атак оккупантов за два года. Даже депутаты Верховной Рады Украины между собой обсуждают новый звук ракеты.

"Все мы слышали какой-то новый звук, свист, который предшествовал сильным взрывам. Возможно, так звучит ракета в воздухе. Россияне, знайте, мы никогда не забудем этих ночных звуков, от которых просыпаешься, всматриваясь в темное небо. За секунду до вспышки. И не простим вам бессонных ночей наших детей",- написали на своей странице в социальной сети народный депутат Ирина Геращенко.

"Я тоже прослушал запись звука этой ракеты. Да, он отличается от "газонокосилки", как мы называем "Шахеды". По звуку трудно сказать, что это за ракета. Также звук отличается от крылатой ракеты, потому что она более медленная и имеет характерный звук с шипением. Думаю, что это может быть баллистическая ракета, то есть гиперзвуковая, когда ее скорость от 5 махов (скорости звука) и более", - рассказывает Игорь Романенко.

Поврежденный храм из-за русских обстрелов

Почему "Кинжал" не мог так просвистеть?

Военный эксперт растолковывает, что, например, российская ракета "Кинжал" считается квази-гиперзвуковой, то есть "якобы".

И объясняет почему: "Сам по себе "Кинжал" - это тот же "Искандер", но модифицированный таким образом, что он присоединяется к самолету МиГ-31К. Это делается для того, чтобы к скорости ракеты добавлялась уже в воздухе скорость самолета, потому что сама по себе эта ракета имеет меньшую скорость чем 5 махов, а при запуске с самолета - скорость "Кинжала" превышает 5 махов. Именно поэтому эту ракету гораздо труднее уничтожить чем крылатую", - рассказывает военный эксперт.

Последствия обстрела Киева 21 марта / Фото: КГГА

Снова был "Циркон"?

Игорь Романенко отмечает, что как раз новая российская ракета "Циркон" имеет большую скорость чем "Кинжал".

"Россияне уже наносили удары "Цирконом" по Киеву. Такие ракеты даже без самолета могут развивать скорость более 5 махов. Говорят, что ее скорость - 8 махов, но окончательно это неизвестно. Такие ракеты можно сбивать только противоракетными комплексами Patriot или SAMP-T. Но, к сожалению, их у нас очень мало. Думаю, что киевляне слышали звук именно такой скоростной ракеты, а был ли это именно "Циркон" или южно-корейская ракета, должны определить специалисты", - заключает Игорь Романенко.

Из-за падения обломков российских ракет в Киеве есть разрушение / Фото: КГГА

Напомним, россияне устроили массированную ракетную атаку по Киеву и области в ночь на 21 марта. Над городом и в районе столицы сбили около 30 российских ракет, в том числе и баллистические. По состоянию на утро 21 марта известно о 13 раненых киевлянах.

Читайте также: