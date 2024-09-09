Загадочный взрыв в Киеве: кто арендовал помещение и что там произошло на самом деле

В воскресенье утром раздался взрыв в Голосеевском районе Киева. В местной администрации сообщили, что двухэтажное здание автопредприятия разрушено.

Что там произошло и есть ли погибшие — узнавала корреспондентка ТСН Дарья Божко

В Киеве 2 человека погибли и здание полуразрушено. Все из-за мощного взрыва. Он произошел на территории автотранспортного предприятия. На месте работает полиция, кинологи и спасатели.

Пожара не было, только дым - рассказывает очевидец Борис. Мужчина уже несколько лет работает на предприятии вахтером и в воскресенье тоже вышел на смену.

"Грохот был и взлетело все. Я побежал туда после взрыва. Тут сбегались люди, которые там были. Говорят, не подходите, не дай Бог, там второй взрыв", - говорит Борис.

Место взрыва

Свидетелем громкого утра стал и Сергей Захарин - мужчина снимает помещение на предприятии почти 5 лет - производит бункеры. Говорит, что взрыв произошел в соседнем цехе.

"Что-то очень сильно взорвалось. Это было арендное помещение. И это, кстати, где-то две недели арендаторы здесь были. Вот результат. Это не какой-то баллон, это явно что-то взрывное. Баллон такие последствия не сделает, это точно. Взрывная волна не прошла мимо помещения", - говорит Сергей Захарин, предприниматель

С соседями Сергей не знаком, поэтому чем они занимались не знает. Он и его коллега Олег поделились, что новые предприниматели были нелюдимыми.

"Я себе занимался своим делом, а они там рядом. Они не шли особо на контакт. Ни с кем", - говорит Олег.

Предполагали, что на предприятии взорвался газ, впрочем, через час опровергли информацию. Спасатели разбирали завалы более 6 часов, впрочем, причины взрыва до сих пор не сообщили.

В Киеве раздался взрыв

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