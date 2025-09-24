Загнать миллионы в лузу: в Украине новый тренд на строительство полей для гольфа за госсредства

Гольф / © pexels.com

В Украине появился новый тренд — строительство гольф-площадок. В Киеве и Львове на эти проекты планируют потратить миллионы гривен. Такое строительство во время войны и постоянной нехватки ресурсов вызвало шквал критики в соцсетях. В частности — на фоне того, когда с начала полномасштабной войны было закрыто лишь 63 жилищные потребности переселенцев.

Все о строительстве полей для гольфа в Украине во время войны читайте на ТСН.ua.

Гольф-площадка на территории Киевской областной больницы

На территории Киевской областной больницы появится гольф-площадка за почти 46 млн млн грн площадью почти 1 500 кв. м. Это большой участок рядом с промзоной, железнодорожной веткой и Сырецкой рощей.

Так, объявление в электронной системе публичных закупок Prozorro свидетельствует о том, что коммунальное некоммерческое предприятие Киевского областного совета «Киевская областная клиническая больница» планирует обустроить гольф-площадку на территории больницы за 45 млн 962 тыс. 446 грн.

В объявлении указано, что проект предусматривает «устройство элементов благоустройства территории с обустройством спортивной и гольф-площадки с установлением временных сооружений" на ул. Виктора Некрасова, 49 в Киеве.

Согласно техническим характеристикам работ, которые будут выполнять подрядчики, площадь нового поля составит 1494 кв. м — по крайней мере на такой площади запланировано устроить накрытие из сплошного синтетического материала в земляном полотне и покрытие из фигурных элементов мощения.

Конечная дата подачи тендерных предложений — 30 сентября. Аукцион должен начаться 1 октября, а завершить работы планируют до 25 декабря 2026 года.

«Заказчик не принимает к рассмотрению тендерное предложение, цена которого выше, чем ожидаемая стоимость предмета закупки. Единственным критерием оценки тендерных предложений на данную закупку является цена», — указано в тендерной документации.

Гольфовое поле для ветеранов под Львовом

В то же время под Львовом на территории Грибовицкого полигона твердых отходов планируют обустроить гольфовое поле для ветеранов. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в видеообращении. Бюджетных денег на это не будут тратить.

«Вы будете долго гадать, где я есть, какой парк, какой сквер. На самом деле мы находимся на территории Грибовицкого полигона твердых отходов, который имеет разную славу. Но идут этапы рекультивации, сегодня биологическая фаза, сегодня высадили здесь уже траву. Хотя под теми 38 гектарами есть очень сложные конструкции, пожаротушение, отвод воды, другие вещи, все делается четко и вскоре здесь будет большое гольфовое поле для наших ветеранов как один из элементов реабилитации. Спасибо всем благотворителям, которые приобщаются и всем, кто нам помогает», — рассказал Садовый в обращении.

В свою очередь на сайте Львовского горсовета сообщается, что на полигоне начался посев многолетних трав из Дании. Уже засеяно 80 тыс. кв. м (это как четыре площади Рынок или полтора стадиона «Арена Львов»). До конца года купол будут засевать во второй раз. А дальше начнется посев на склонах и террасах полигона.

Кроме обустройства самого поля для гольфа, предусмотрено 10 кабинок, 10 мест для игроков. Также обустроят санузлы, места для отдыха и для переодевания.

Отмечается, что эти работы профинансирует турецкий подрядчик вместе с Европейским инвестиционным банком. Средства города на это тратить не будут, отметили в ЛГС.

Сколько стоит построить поле для гольфа и инвентарь для игры?

По информации специализированных компаний, которые занимаются обустройством полей для гольфа, даже при наличии идеального участка, строительство поля для игры — это дорогая инвестиция. Строительство поля на девять лунок (пар 3, 4 и 5) стоит не менее 1 млн евро. Годовое содержание такого поля специализированным подрядчиком будет стоить примерно 180 тыс. евро.

Стоимость инвентаря для гольфа может очень сильно отличаться, поскольку зависит от многих факторов, таких как производитель, материал, уровень игрока (начинающий, любитель, профессионал) и состояние инвентаря (новый или подержанный). Ниже приведены ориентировочные цены на основные элементы инвентаря в Украине:

Наборы для начинающих: от 10 тыс. до 30 тыс. грн. Это обычно включает базовый набор клюшек, достаточный для начала игры.

Профессиональные или брендовые наборы: от 50 тыс. до 80 тыс. грн и выше. Отдельные клюшки (драйверы, патеры) могут стоить от 7 000 до 40 тыс. грн и более, в зависимости от модели и производителя (Callaway, TaylorMade, Titleist и т.д.).

Комплекты из 3-х мячей для гольфа стоят от 300 до 850 грн.

Сумки для гольфа (гольф-беги):

Простые сумки (стенд-бэги): от 5 000 до 15 тыс. грн.

Профессиональные и брендовые сумки (карт-бэги, турнирные): от 20 тыс. до 40 тыс. грн и более.

Дополнительные расходы: специальная одежда и обувь для гольфа также являются частью инвентаря, и их стоимость может значительно варьироваться. Аксессуары: перчатки, маркеры, полотенца, чехлы для клюшек и другие мелочи, которые тоже имеют свою цену.

Реакция украинцев в соцсетях на поля для гольфа

Пользователи соцсетей критически высказываются о гольф-площадке в Киевской областной больнице и поле для гольфа под Львовом.

Что касается поля для гольфа под Львовом, то депутат Запорожского городского совета и военнослужащий Валерий Прозапас написал в сети, что капитальные расходы, направленные не на оборону и пока не остановлена оккупационная армия, — это, мягко говоря, стратегическая ошибка.

«Мощный видосик Садового о строительстве „гольф-поля для наших ветеранов“ во время отселения очередных 18 населенных пунктов только на Днепропетровщине выглядит как издевательство. Туда же бесконечные „реконструкции пищеблоков“ возле фронта, „ремонты фасадов“ и прочее закапывание государственного ресурса в землю (как в Запорожье, которое сносят КАБами, но вместо развития ПВО строят «подземные школы», в которые не факт, что через год вообще будет кому ходить)», — говорится в заметке военного.

Он подчеркнул, что власть почему-то не способна остановить «шизофренические расходы».

«Поэтому имеем ежедневное продвижение врага и наращивание его воздушного террора с одной стороны, а с другой — буквальное купание в бабле бенефициаров неадекватных расходов», — добавил Прозапас.

Поля для гольфа вместо жилья для ВПЛ

Заметим, на фоне появления тренда со строительством полей для гольфа в Украине в очереди на временное жилье находятся 23,1 тыс. переселенцев. Это данные Министерства развития громад и территорий на декабрь 2024 года. В то же время, в Единой базе внутренне перемещенных лиц значится аж более 220 тыс. активных заявлений о потребности в жилье. Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны было закрыто только 63 жилищные потребности ВПО.