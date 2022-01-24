Загорелся кондиционер: в Одессе спасали женщину, мальчика и животных

Пострадавших людей доставили в больницу.
В Одессе произошел пожар в трехэтажке. Хозяйка квартиры с 9-летним сыном оказалась в больнице, в тяжелом состоянии.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 24 января.
В квартире задымилось и загорелось из-за неисправного кондиционера. Люди надышались дымом. Пострадали и их домашние питомцы. Кошку и собаку вынесли на улицу.
Кислородом из аппарата чрезвычайники пытались привести в чувство пострадавших четырехлапых, а соседи погорельцев делали животным косвенный массаж сердца. Собаку удалось спасти.
Напомним, что в селе Бузовая Киевской области в помещении произошел пожар. Во время возгорания погиб 1-летний ребенок.
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