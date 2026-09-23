Консервация на зиму: рецепты вкусных закруток и как сэкономить

Заготовки на зиму / © Credits

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Квашение, соление и маринование — у украинских хозяек в самом разгаре сезон консервирования. Для одних это способ психологической разгрузки, а для других — уверенность в том, что они переживут предсказуемо суровую зиму. Ведь если будут отключать свет и не будет возможности готовить или из-за российских обстрелов задержится доставка продуктов, у нас всегда будет что-то под рукой. Тем более что процесс заготовок для украинцев издавна имеет особый, сакральный смысл.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Елены Лоскун.

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Домашний рецепт без уксуса: заправка для борща

Пани Инна живет в Киевской области. У нее частный дом и несколько соток земли, где она выращивает овощи. На ее грядках растет понемногу всего: помидоры, сладкий перец, с которого сейчас собирают уже третий урожай. Именно из них хозяйка готовит и консервирует заправку для борща.

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«На зиму я готовлю примерно 24–26 полулитровых баночек борщевой заправки. Это очень удобно: открыл баночку, высыпал в кастрюлю, порезал картошку, капусту — и у тебя борщ уже готов», — рассказывает Инна.

Этот простой и вкусный рецепт когда-то подсказала ей мама. Вымытые, очищенные и нарезанные овощи она пересыпает в кастрюлю и ставит на плиту.

«Здесь получится примерно 6 полулитровых банок: килограмм свеклы, килограмм помидоров и примерно по 700 граммов моркови, лука и перца. Доливаю примерно стакан растительного масла, и когда оно нагреется — добавляю соль по вкусу. Ни сахара, ни уксуса не добавляю», — делится хозяйка.

В рецепте нет консервантов, поэтому, чтобы банки не сорвало, смесь нужно хорошо проварить в течение 40 минут с момента закипания.

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Советы от шеф-повара: как приготовить хрустящие и вкусные закрутки

У каждого хозяина есть свои секреты идеальных закруток. Несколькими лайфхаками поделился столичный шеф-повар Николай Герасименко:

Густая аджика: чтобы аджика не получилась слишком жидкой, помидоры сначала следует нарезать, слегка пересолить и оставить на 1–2 часа. Когда лишний сок стечет, отжать овощи. Также перец и помидоры можно предварительно запечь для насыщенности вкуса.

Хрустящие огурцы: огурцы следует замачивать на 2–3 часа, а при укладывании в банки добавлять хрен и дубовые листья (дубильные вещества укрепляют огурец). Чеснока следует добавлять совсем немного, чтобы рассол не помутнел.

Целые помидоры: чтобы помидоры в банке не трескались от кипятка, у плодоножки их следует проткнуть зубочисткой.

От квашения до банок: история и традиции украинской кухни

«Отцом консервирования» называют француза Николя Аппера, который изобрел этот метод в начале XIX века для снабжения армии Наполеона Бонапарта во время войн. Впоследствии технологии совершенствовались. В Украине же именно консервирование в стеклянные банки стало массово популярным с середины XX века. До этого овощи, фрукты, грибы и ягоды преимущественно сушили или квасили.

«Прежде всего — это, конечно, капуста. Капусту заквашивали в больших количествах. Заквашивали яблоки. Я даже нашла один интересный рецепт: заквашивали дикие яблоки и груши в огромной бочке. Сверху выстилали марлю, и на это полотно клали зерна пшеницы, чтобы они прорастали и плотно закрывали бочку», — рассказывает исследователь гастрономической культуры, основатель проекта «Їжакультура» Елена Брайченко.

Привычка делать запасы в больших объемах присуща многим украинцам. Эксперты объясняют это глубокой исторической памятью.

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«Заботиться о продовольственной безопасности, делать запасы всех возможных видов — начиная с заквашивания и заканчивая закупкой муки, масла, круп — это часть наших методов выживания. Они сформировались в ходе исторических периодов и постоянных испытаний: если не войны, то революции и опыт Голодоморов 1920–1930-х годов», — подчеркивает Елена Брайченко.

Что дешевле: рассчитываем стоимость и сравниваем с ценой в магазине

Борщевая заправка пани Инны расфасована в стерилизованные банки вместе с лавровым листом и перцем. Поскольку все овощи у хозяйки были собственного урожая, а банки — из старых запасов, закрутки обошлись ей практически бесплатно (не считая расходов на газ, соль и масло).

А во сколько обойдётся такая заправка, если покупать все ингредиенты?

Расчет стоимости ингредиентов (на 6 полулитровых банок):

Свекла (1 кг): ~12 грн

Помидоры (1 кг): ~30 грн

Морковь (0,7 кг): ~12 грн

Лук (0,7 кг): ~15 грн

Сладкий перец (1 кг): ~70 грн

Новые банки (6 шт. по 15 грн): 90 грн

Итого: 229 гривен.

Итак, одна пол-литровая банка домашней заправки для борща из купленных овощей обойдется примерно в 38 гривен.

Сколько стоит готовая продукция в магазинах?

В супермаркетах готовая заправка для борща стоит в среднем от 45 до 80 гривен в зависимости от объема и бренда. Другая консервация ещё дороже: банка маринованных огурцов (450 г) обойдётся в 139–184 гривны, а икра из сладкого перца (300 г) — около 99 гривен.

Прогнозы экономистов: почему стоит поторопиться

Экономисты предупреждают: тем, кто планирует заготовить из купленных овощей, не стоит откладывать это на потом.

«В октябре овощи будут дорожать. Цены в этот период всегда растут — примерно на 10–15% выше текущего уровня», — предупреждает экономист Олег Пендзин.

Сезон заготовок продолжается: пока на огородах созревает поздняя малина, хозяйки замораживают отборные ягоды, а из остальных варят ароматный джем для зимнего стола.

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