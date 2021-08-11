Заговорил через полгода после аварии: во Львове ребенку сделали уникальную операцию по "библейской" технологии

Заговорил через полгода после аварии: во Львове ребенку сделали уникальную операцию по "библейской" технологии

В больницу парень попал в январе, когда 20-летний водитель не справился с управлением на скользкой дороге и сбил его с мамой.

Шестилетний мальчик из Закарпатья получил многочисленные травмы после ДТП. Врачам удалось его спасти, но парень потерял возможность дышать самостоятельно и говорить. Чтобы исправить это, во Львове провели уникальную операцию под руководством польского профессора Ярослава Шидловского.

О том, почему медики в шутку называют это вмешательство "библейским" — 11 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

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Врач снимает видео, чтобы переслать его в Польшу — профессору Ярославу Шидловскому. Именно под его руководством почти два месяца назад во Львове сделали уникальную операцию по технологии, которую в шутку называют "библейской".

"Как из Адама взяли ребро и сотворил Еву, так взяли хрящ из ребра мальчика и через внешний разрез на шее ввели в место рубца. Просвет для дыхания существенно увеличился", — объясняет заведующий ЛОР отделения больницы Охматдет Федор Юрочко.

В больницу парень попал в январе, когда 20-летний водитель не справился с управлением на скользкой дороге и сбил его с мамой.

"Он даже не дышал, пока мы ждали "скорую", надо было делать что-то. Я делала искусственное дыхание. Я не умела это делать, я делала 2 качка, 1 вдох, машинально", — вспоминает мама Миши Виктория Панющик.

У мальчика было множество травм — разорванное легкое, поломанные руки и кости черепа, потеря слуха и паралич лица. Почти три недели он был в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Когда пришел в себя — не мог дышать из-за рубца, образовавшегося на гортани после интубационной трубки, и стянувшего голосовые связки. Исправлять это взялись львовские специалисты.

"Мы такие вещи никогда не делали, но с помощью нашего хорошего товарища профессора Ярослава Шидловского из Познани мы это сделали", — говорит Юрочко.

Первая неделя — пока приживался хрящ, Миша был в медикаментозном сне. Сейчас — после операции прошло уже почти два месяца. Мальчик уже хорошо говорит. Подрос и набрал вес.

Однако во время дыхания время от времени врачи слышат хрипы. Почему так — пытаются понять при обследовании гортани.

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В конце концов решают — голосовым связкам требуется время на восстановление, поскольку они несколько месяцев вообще не работали. Результаты исследования еще передадут польском профессору, но надеются, что через несколько недель хрипы исчезнут и Миша вернется к привычной жизни. Как и мечтают его родители.

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