"Заговорить" в этом деле могут даже гильзы: какова цель ликвидировать непубличного чиновника Шефира

Правды конечно же пока нет. Единственное — это, так называемые, рабочие версии покушения. Их — две.

После покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира в президентском кортеже появились дополнительные автомобили сопровождения. А еще — включенные проблесковые маячки во время движения колонны. От чего в начале своего президентства Зеленский обещал категорически отказаться. Из разных источников сообщают, что теперь охрана усилена и у руководства Офиса президента. А сам первый помощник Зеленского Сергей Шефир с этой среды вообще учится жить под надзором бойцов СБУ.

Обо всех официальных и неофициальных версиях, чтобы понять: какие шансы — найти заказчиков и что означают слова Зеленского о том, что ответ будет "сильным" — 26 сентября говорится в сюжете ТСН.Тижня.

К Офису президента здесь давно накатанный путь. По загородной дороге — через села Кременище, Ходосовка и Лесники. Направление не самое короткое, но самое быстрое. Около получаса, если ехать от коттеджного городка в селе Иванковичи. Семейное имение президента Зеленского было здесь до лета 2020-го. Но его бывший сосед — один из ближайших друзей и первый помощник президента Сергей Шефир, живет здесь и дальше.



Именно в президентский Офис и отправился, по традиционному маршруту, презентабельный автомобиль Шефира в тот день. Он сам — часто за рулем. Но не 22 сентября. Сергей Шефир сел на пассажирское сиденье, рядом с водителем. От дома машина быстро преодолела около восьми километров. И вынужденно снизила скорость из-за поврота.

На часах было примерно десять часов двадцать минут. Из зарослей, навстречу приторможенной машине, полетели пули. Одна попала в капот. Остальной свинец "ложится" по месту водителя и вблизи него. Машина "бьет по газам". Еще несколько пуль "догоняют" авто поверх кузова. Пробивают колесо. Но водитель вновь нажал на газ.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, машина на спущенном колесе еще проехала, примерно, пять километров. Дальше — остановилась.

Потом окажется. Две пули, прошив двери, все же попали в живую мишень — водителя Шефира.

Около двадцати выпущенных пуль. 18 попаданий по машине. Водитель должен был быть разменной монетой в руках убийцы. Застрелить, чтобы машина остановилась. Далее решалась бы судьба основной жертвы, Шефира. Так думают правоохранители сейчас. И уверены — стрелок был профи. Но эксперт утверждает: есть другие варианты.

"Выбранная позиция для стрельбы не была удобна. Это говорит о непрофессиональности самого стрелка. "Заговорить" в этом деле могут даже гильзы, уже найденные на месте засады. Сам патрон — специальный", — отмечает военный эксперт, специалист по стрелковому оружию Игорь Ким.

"Сергей Шефир — это первый помощник президента Украины. Впервые, когда такая должность — она, с одной стороны, неофициальная. Никто точно не понимает, какие функции входят в его обязанности", — говорит журналист-расследователь "Украинской правды" Михаил Ткач.

Помощником президента Шефир стал практически сразу с избранием Зеленского. Считалось, что именно Шефир должен был занять место руководителя Офиса на Банковой. Но не захотел, потому что не любит публичность. К тому времени он был одним из самых давних и самых близких друзей Зеленского. Вместе основали "Студию Квартал 95". Чем, не скрывает сам Сергей Шефир, он занимается до сих пор. Но не "Кварталом" единым. Журналисты-расследователи стали тщательно отслеживать, какова реальная государственная власть в руках непубличного помощника президента.

Сергей Шефир, по своей сути, легкая мишень для киллера. Потому что, как стало известно после покушения — он не пользуется охраной. Транспорт — не бронированный. Хотя и с номерами прикрытия, как сообщают СМИ. Но непонятно другое — главное, какова цель ликвидировать непубличного чиновника.

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Правды конечно же пока нет. Единственное — это, так называемые, рабочие версии покушения. Их — две.

"Это — деятельность Сергея Рахмановича, как госдеятеля. Вторая — попытка дестабилизировать ситуацию политически в стране", — отметила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Между тем парламентарии президентской фракции железобетонно уверены. В покушении на Шефира надо искать следы не у кулуарах Верховой Рады. Все — значительно криминальнее.

"Контрабандисты. "Воры в законе". То есть все законопроекты, которые сейчас у нас принимаются — к ним все при непосредственном участии Сергея Нахмановича принимались", — уверен народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Или даже олигархические какие-то структуры,", — отмечает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Мол, здесь очень странное стечение обстоятельств. Попытка убить близкого друга и помощника президента происходит за день до окончательного голосования за антиолигархический закон. Когда еще и сам президент — за пределами страны. Многим Facebook-экспертам эта версия полюбилась, несмотря на конспирологичность. Но журналистские расследования этому противоречат.

По словам расследователя Ткача, отношения Шефира с олигархами нормальные, рабочие.

А тогда для чего им ликвидировать, по сути, дипломата между ними и президентским Офисом?

Поэтому при всей банальности слова "русский след" — его тоже стоит отрабатывать. Потому что, несмотря на то, что ликвидации мишени не произошло, само покушение достигло определенной политической цели, все подозревают друг друга, президентская вертикаль ослаблена кучей новых обвинений от внутренней борьбы до инсценировки нападения и желание диктатуры, а условный заказчик нападения буквально в лупу мог рассмотреть: как ? в какой последовательности? по какому алгоритму — действует государственная машина после подобной атаки. Что является основным для подготовки нового — более важнного и успешного нападения.

После стрельбы, участок нападения и все, что вокруг несколько дней прочесывала целая армия копов и Нацгвардии. Привлекли боевую авиацию, водолазов. Все, чтобы найти хоть какие-то следы киллера. И первая очевидная ниточка — таки есть.

"Это патрон специальный. Пробивная способность пули — достаточная, чтобы "прошить" легкие металлы", — говорит эксперт.

Вероятно, патроны венгерского производства. И, якобы, некоторое время легально продавались в одном оружейном магазине Украины. Под спортивную стрельбу. Правда, это очень удивляет специалиста по стрелковому оружию.

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Мол, законно такой патрон может получить только военный или силовик на службе. Поэтому, найденные и идентифицированные гильзы таки сужают поиск, откуда попали патроны. Но только расширяют круг — кто и в каком количестве ними мог обладать. Вопрос — и к позиции стрелка.

На самом деле перечисленные сомнения — далеко не все. Из важного: специалист считает, что стрельба была одиночными пулями, не автоматической очередью. И что мог работать именно непрофессиональный киллер. Чем действительно грешат последние пойманные СБУ недодиверсанты. Но все это — лишь первые поверхностные оценки. Хуже то, что последствия могут быть более глубокие. Владимир Зеленский с первого дня покушения убежден: попытка ликвидировать его друга, Сергея Шефира — это убийственный месседж в адрес всего института президента. И эти слова прозвучали с высшей трибуны мира — ООН.

"Передавать мне "привет" выстрелами из леса по автомобилю моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным", — сказал он.

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