"Заходило 13 человек, а вышло 3": боец "Мансур" рассказал о тяжелых боях и ракетном ударе из-за измены

Боец на позывной "Мансур" сейчас тренирует военных. Учит будущую пехоту держать оборону и идти на штурм. Опирается на личный опыт, ведь сам был штурмовиком.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Аллы Хоцяновской.

Как проходят тренировки

"Мансур" во время тренировки пристально наблюдает за каждым движением новобранцев. Он вместе с другими военными готовит личный состав 59-й отдельной мотопехотной бригады. Движения оттачивают до автоматизма. Чтобы потом не делать ошибок в бою. Пехоту учат тактической медицине, штурмовым действиям и обороне. Но главное - обращению с оружием.

"Пехотинца должны разбудить и он должен сделать все четко, правильно, просто на рефлексе. Если идет бой, в них бросили гранату, осколки не попали, но взрывная волна дала по ушам. Тогда всегда плохо, но пехотинец должен стрелять", - говорит "Мансур".

"Мансур" во время тренировок

История "Мансура"

"Мансур" к 59-й бригаде он присоединился на Херсонщине. Участвовал в освобождении правобережья. До этого воевал на Запорожье. Дважды был ранен. "Мансур" мобилизовался в начале полномасштабного вторжения. Он мобилизовался после того, как российская ракета попала в жилой дом.

Он собрал группу единомышленников. Разведка, спецоперации, штурмы позиций противника. Они всегда шли впереди пехоты. Боец говорит - готовым надо быть не только морально, но и физически. К позициям иногда приходится идти километры, со всей амуницией и боекомплектом. А иногда и выносить раненых на себе. Бывают и очень тяжелые бои.

"Это когда заходило 13 человек, а вышло 3. Тогда был очень тяжелый бой", - вспоминает боец.

Тренировка ВСУ

"Мансур" получил тяжелое ранение из-за предателей

Именно из-за предателей, вероятно, среди местного населения - "Мансур" и получил тяжелое ранение уже не в бою. Это был ракетный удар по полигону. Осколки прошили его грудную клетку. Почти месяц провел в больнице. За эти два года он переоценил свою жизнь.

"Ты ценишь тепло, что дом можно отопить. Что находишься не в холоде. Вот такие моменты. Что есть что поесть, что питаешься не сухпайком. Ты ценишь самое простое - даже домашний уют, поспать, отдохнуть", - говорит воин.

Тренировка ВСУ

После полученного ранения "Мансур" мог уволится из войска, но убежден, что его знания и опыт пригодятся для новобранцев. Армии как никогда нужны люди.

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Напомним, законопроект о мобилизации был принят в первом чтении.

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