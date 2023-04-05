"Заходят на улицы — д*хнут, но лезут еще": военнослужащая "Ведьма" о россиянах в Бахмуте

По ее словам, россияне работают малыми группами, потому что это единственная тактика, позволяющая им продвигаться.

Появляющиеся в эфирах национального телемарафона военные и волонтеры говорят о том, что на Бахмутском направлении российские военные почти не применяют техники и работают малыми группами.

О том, как изменилась тактика врага за последний месяц, в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказала военнослужащая Ольга Бигар – офицер 241 ОБр ТрО ВСУ с позывным "Ведьма".

По ее словам, россияне работают малыми группами, потому что это единственная тактика, позволяющая им продвигаться. А с бронетехникой врагу сейчас очень тяжело работать.

"Все помнят попытки российского наступления на Угледарском направлении и чем это закончилось. Они понимают, что работать классическими наступательными колоннами по нашей обороне – неэффективно и летально", – отметила "Ведьма".

Какие подразделения врага воюют в Бахмуте

Также она прокомментировала, кто сейчас составляет основную массу сил врага.

"Мы уничтожаем оккупантов. В прицел снайперской винтовки, конечно, можно рассмотреть какие-то шевроны. Но когда работаешь с дрона, то ты видишь просто оккупантов, которых мы уничтожаем нашими огненными средствами. У россиян и раньше кадровые войска находились на территории пригорода Бахмута и они не только с помощью "вагнеровцев" работали. ЧВ просто прорывала линию обороны в тех или иных местах, применяя просто живую силу", — говорит военнослужащая.

Бигар отмечает, что российское командование посылало своих людей для того, чтобы разминировать какие-то участки, чтобы просто забрасывать мясом определенный участок окопа, чтобы у наших бойцов от обилия выстрелов просто заклинило оружие и можно было сделать маленькую дырочку в линии обороны.

Сейчас в Бахмуте работают разные вражеские подразделения, поэтому там очень сложно работать каким-то одним видом сил или родом войск.

"Поэтому сейчас они применяют разные подразделения. Их уровень мотивации понятен. Они думали, что как только зайдут на одну улицу, Бахмут будет их. Но вышло иначе — зашли на одну улицу, под*хли и продолжают заходить. Все повторяется, увеличиваются только масштабы смертей, поскольку в городе это гораздо труднее. А нам работать в обороне в городе немного легче. Сейчас продолжаются ожесточенные бои. Наши воины в обороне, выкладываются на максимум, деморализуют врага, уничтожают живую силу, его технику", — подытожила она.