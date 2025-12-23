Захотел защищать Родину, но сбежал по дороге на фронт: в Украине строго наказали "зэка"-добровольца

В Украине наказали осужденного, который сбежал по дороге в воинскую часть / © ТСН.ua

Ярмолинецкий районный суд Хмельницкой области вынес приговор бывшему заключенному, который получил шанс на свободу из-за службы в ВСУ, но сбежал по дороге на полигон. За уклонение от принятия на военную службу по контракту (ст. 336-2 УК Украины) мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре суда.

Шанс на свободу и подразделение «Шквал»

Обвиняемый отбывал наказание в Коломыйской исправительной колонии за кражу и нарушение неприкосновенности жилища. Когда в учреждение прибыли представители ТЦК, он решил воспользоваться правом на условно-досрочное освобождение (УДО) для военной службы по контракту.

Суд удовлетворил ходатайство об УДО. В июне 2025 года мужчина согласился на должность стрелка в штурмовом подразделении «Шквал» одной из воинских частей.

Побег из-за «поломки» авто

2 июля 2025 года за осужденным приехал представитель воинской части, чтобы доставить его к месту службы в Днепр. Однако путешествие закончилось на Хмельнитчине.

Возле поселка Ярмолинцы машина «Volkswagen Passat», которой перевозили новобранца, остановилась из-за технической неисправности. Мужчина попросился выйти «на воздух», а воспользовавшись моментом, когда за ним не наблюдали, бросился в лесополосу и скрылся в неизвестном направлении. Уже на следующий день его задержали правоохранители.

Приговор суда

В суде мужчина полностью признал вину. Он заявил, что «искренне раскаивается» и даже выразил желание попробовать мобилизоваться снова уже после нового приговора. Однако суд учел его прошлые судимости и рецидив преступлений.

Решение суда:

За уклонение от службы суд назначил ему 5 лет 6 месяцев лишения свободы.

К этому сроку добавили неотбытую часть предыдущего наказания.

Окончательный приговор: 6 лет лишения свободы.