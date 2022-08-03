Захваченная ЗАЭС "полностью вышла из-под контроля": чем могут обернуться действия оккупантов

Директор МАГАТЭ, посещавший Украину трижды, но так и не побывавший на оккупированной россиянами ЗАЭС, предупредил о ядерной угрозе. Рафаэль Гросси подчеркнул, что цепочка поставки оборудования и запасных частей на станцию прервана. Именно поэтому в агентстве не уверены, получает ли ЗАЭС все, что ему нужно.

Чем могут обернуться такие действия российских оккупантов, в сюжете ТСН.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция Европы — "полностью вышла из-под контроля", заявил директор МАГАТЭ. Рафаэль Гросси — человек, который должен обеспечить ядерный контроль всей планеты. Впрочем, он заявил: "Все принципы ядерной безопасности были нарушены. На карту поставлено чрезвычайно серьезное, чрезвычайно серьезное и опасное дело".

Запорожская атомная электростанция в городе Энергодар была захвачена оккупантами в начале марта. В тот же день украинские власти заявили о ядерном терроризме со стороны государства-оккупантки. Ведь российские войска бездумно обстреливали ядерный объект – это зафиксировали камеры видеонаблюдения, а также подтвердил персонал станции, который в ту ночь был на смене.

Впоследствии Россия превратила крупнейшую атомную электростанцию с шестью энергоблоками и своим хранилищем отработанного ядерного топлива на военную базу. Именно с территории АЭС сейчас россияне обстреливают Никополь.

Международное агентство по атомной энергии в момент оккупации ограничилось глубоким беспокойством и релизом. В нем прописали семь, казалось бы, незыблемых принципов ядерной сохранности. Впрочем, сегодня там были вынуждены признать, что Россия нарушила каждый.

К слову, директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси трижды посещал Украину. Во время одного из таких визитов на освободившуюся Чернобыльскую АЭС, где россияне украли все оборудование, ТСН спросила его, когда он доберется до оккупированного Энергодара. Тогда он заявил, что "работают над этим вопросом, приедут туда, как только это станет возможным".

С момента захвата ЗАЭС россиянами станция работает на полтора блока, ето означает, что дает электричество на минимум. Персонал работает буквально под дулами автоматов. Также были попытки привезти на станцию специалистов из "Росатома", требовавших от руководства станции ежедневных отчетов.

Вмешаться и освободить крупнейший ядерный объект Европы от оккупантов потребовали украинские власти от МАГАТЭ. Впрочем, там постоянно подчеркивали, что они вне политики, а потому могут помочь разве что технически. Действительно, ни в одном уставном документе МАГАТЭ не прописано, как поступить, если атомные объекты захватили чужеземцы, а тем более превратили их в военные базы.

Впрочем, дело не только в отсутствии протоколов. "Эта известная организация, к сожалению, фактически контролируется россиянами. Они очень активно работали в том направлении, чтобы получить контроль над процессами внутри МАГАТЭ", – объясняет директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

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В настоящее время Гросси заявляет о готовности приехать на ЗАЭС. Впрочем, теперь это не устраивает украинскую сторону. "Если есть намерения посетить Запорожскую станцию до возвращения Украиной контроля над ней, то это не заигрывание – это игра на чужом поле, на российском поле. Для меня это выглядит попыткой легитимизации присутствия российских войск на ЗАЭС", – министр энергетики Герман Галущенко.

На 161-й день войны в МАГАТЭ вынуждены признать: их принципы для россиян, оккупировавших станцию, пустой звук. "Пока продолжается эта война, бездействие бессовестно. Если произойдет авария на Запорожской атомной электростанции, мы не будем обвинять стихийное бедствие. Нам придется отвечать только перед собой", — говорит Гроси.

Пока россияне сохраняют контроль над крупнейшим атомным объектом Европы, в опасности находимся все мы. Здесь даже махать ядерными боеголовками не нужно. Одно неверное движение — и катастрофа, которая в шесть раз больше Чернобыльской может, накрыть планету.

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