Захват Афганистана: что происходит в стране и сможет ли "Талибан" запретить эвакуацию

В Афганистане находятся еще полсотни украинцев.

Страны Большой Семерки требуют от "Талибана" разрешить эвакуацию людей после 31 августа. Впрочем, исламистское движение хочет, чтобы все иностранные эвакуационные рейсы завершились до этой даты. Талибы запрещают афганцам приближаться к аэропорту Кабула — это сейчас единственное место в стране, откуда люди могут уйти от режима.

Последние подробности о ситуации в захваченной стране, где все еще остается 50 украинцев, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 25 августа.

Проходить внутрь аэропорта сложнее с каждым днем. Фотографии со спутника фиксируют невероятную давку. Люди утверждают: условия для тех, кто надеется уговорить американцев пропустить их, ухудшаются с каждым днем. "У аэропорта бутылка воды стоит сорок долларов. Тарелка риса — сто долларов. Не афгани, ненаших денег, а долларов. Кто может такое себе позволить?", — говорит один из мужчин.

Афганцы, которым уже удалось выбраться в Америку и Европу говорят: тем, кто сотрудничал с западными военными, приход талибов несет смерть. "Они обещают, что всех простят. Это бред. Извините за мою речь. Это бред. Они сейчас ходят от двери к двери, ищут бывших переводчиков, ищут военных. Они собираются убивать этих людей", — говорит экс-переводчик американской армии Хамидулла Эхсан.

Новости мира: страны G7 требуют от Талибана разрешить эвакуацию людей и после 31 августа

На специальные сессии совета ООН по правам человека перечисляют совершенные талибами преступления, которые зафиксированы. "Казни гражданских и военных вооруженных сил Афганистана. Ограничение прав женщин, в частности, права свободно передвигаться и права девушек ходить в школу. Рекрутирование детей в солдаты. Подавление мирных протестов", — рассказала верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Пока Большая Семерка уговаривала американского президента Джо Байдена договориться с талибами о том, что на эвакуацию нужно больше времени, в Кабуле директор ЦРУ встретился с главой "Талибана", чтобы обсудить условия эвакуации. Талибы непреклонны: они настаивают, что 31 августа все американские военные страну должны покинуть. Впрочем, без них там не останутся другие западные союзники. Поэтому продолжение эвакуации гражданскими рейсами с 1 сентября будет исключительно доброй волей нового исламистского режима, что теперь царит в Афганистане.

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