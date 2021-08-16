Захват Афганистана "Талибаном": что происходит в стране и как реагирует мир

Страны вывозят из Афганистана своих граждан.

Эвакуация украинцев из Афганистана произошла после того, как исламистское движение "Талибан" захватило столицу страны Кабул. Оттуда украинским самолетом эвакуировали 80 человек: на борту были восемь украинцев, а также граждане еще нескольких стран. Сейчас все они в безопасности.

Последние подробности о ситуации в Афганистане — в сюжете ТСН.Ранок 16 августа.

Хаос в аэропорту Кабула без всякого контроля на авиационную безопасность люди бегут к самолетам, которые должны забрать их с Афганистана. Соединенные Штаты Америки эвакуировали дипмиссию и спустили флаг над зданием. Кроме того, Вашинтон направит в Афганистан еще тысячу военных, которые будут помогать с эвакуацией дипломатов и иностранцев. Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что американцы ошиблись в прогнозах, потому правительственные силы Афганистана не смогли защитить страну от талибов. Все произошло быстрее, чем думали.

Между тем Германия и Великобритания вывозят своих военных и посольства. Украинский самолет забрал из Кабула не только своих граждан, но и из Нидерландов, Хорватии, Белоруссии и Афганистана — сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В беженцев — радость от спасения смешанная с болью за тех, кто не смог убежать.

Новости мира: с Афганситана украинским самолетом эвакуировали 80 человек - какая ситуация в стране

Единственное государство, которое считает, что с захватом власти террористами ничего не изменилось, — Россия. Они не эвакуируют посольство, уверяют, что талибы гарантировали безопасность. "Сказать, что произошло свержение власти, нельзя. Здесь по-прежнему все взрослое население, а также подростки имели оружие. В городе было неспокойно. Главное, что талибы, как они сами обещают, настроены на мирный переход власти", — говорит росол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

Между тем новые хозяева рассматривают президентский дворец в Кабуле. Вооруженные талибы позируют за столом бывшего президента Гане, сбежавшего в Таджикистан, снимают государственный флаг и раздают щедрые обещания: не убивать, гарантировать безопасность граждан, и даже позволить женщинам получать образование, если оно не противоречит законам шариата.

После известия о том, что Афганистан окончательно захвачен талибами, афганская община собралась под Белым домом с требованием сделать то, от чего американские власти уже отказалась — вмешаться в ситуацию. Люди не сдерживают слез, потому что в Афганистане у них остались родные и друзья, а сейчас связь с ними утеряна.

Последнее, что Озра Наедет слышала от своего друга-переводчика, что сотрудничал с правительством США. Теперь ему угрожают. "Он получил письмо от Талибана, в котором говорилось о том, что его убьют, если он оставит свой дом. За то, что он сотрудничал с американцами. Он не может попасть на самолет. Люди не могут снять деньги, банки закрылись, аэропорты закрылись", — говорит она.

Между тем в США заявили, что 20 лет поддерживали, финансировали и вооружали власти Афганистана, которая так и не смогла защитили свое государство. Именно поэтому больше не будут вмешиваться. В свою очередь, премьер Великобритании Борис Джонсон предложил всем союзникам вместе подумать, как действовать, чтобы Афганистан не превратился в питомник терроризма.

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