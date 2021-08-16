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Захват Афганистана "Талибаном": что происходит в стране и как реагирует мир

Захват Афганистана "Талибаном": что происходит в стране и как реагирует мир

Associated Press

Страны вывозят из Афганистана своих граждан.

Эвакуация украинцев из Афганистана произошла после того, как исламистское движение "Талибан" захватило столицу страны Кабул. Оттуда украинским самолетом эвакуировали 80 человек: на борту были восемь украинцев, а также граждане еще нескольких стран. Сейчас все они в безопасности.

Последние подробности о ситуации в Афганистане — в сюжете ТСН.Ранок 16 августа.

Хаос в аэропорту Кабула без всякого контроля на авиационную безопасность люди бегут к самолетам, которые должны забрать их с Афганистана. Соединенные Штаты Америки эвакуировали дипмиссию и спустили флаг над зданием. Кроме того, Вашинтон направит в Афганистан еще тысячу военных, которые будут помогать с эвакуацией дипломатов и иностранцев. Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что американцы ошиблись в прогнозах, потому правительственные силы Афганистана не смогли защитить страну от талибов. Все произошло быстрее, чем думали.

Между тем Германия и Великобритания вывозят своих военных и посольства. Украинский самолет забрал из Кабула не только своих граждан, но и из Нидерландов, Хорватии, Белоруссии и Афганистана — сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В беженцев — радость от спасения смешанная с болью за тех, кто не смог убежать.

Новости мира: с Афганситана украинским самолетом эвакуировали 80 человек - какая ситуация в стране

Новости мира: с Афганситана украинским самолетом эвакуировали 80 человек - какая ситуация в стране

Единственное государство, которое считает, что с захватом власти террористами ничего не изменилось, — Россия. Они не эвакуируют посольство, уверяют, что талибы гарантировали безопасность. "Сказать, что произошло свержение власти, нельзя. Здесь по-прежнему все взрослое население, а также подростки имели оружие. В городе было неспокойно. Главное, что талибы, как они сами обещают, настроены на мирный переход власти", — говорит росол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

Между тем новые хозяева рассматривают президентский дворец в Кабуле. Вооруженные талибы позируют за столом бывшего президента Гане, сбежавшего в Таджикистан, снимают государственный флаг и раздают щедрые обещания: не убивать, гарантировать безопасность граждан, и даже позволить женщинам получать образование, если оно не противоречит законам шариата.

После известия о том, что Афганистан окончательно захвачен талибами, афганская община собралась под Белым домом с требованием сделать то, от чего американские власти уже отказалась — вмешаться в ситуацию. Люди не сдерживают слез, потому что в Афганистане у них остались родные и друзья, а сейчас связь с ними утеряна.

Последнее, что Озра Наедет слышала от своего друга-переводчика, что сотрудничал с правительством США. Теперь ему угрожают. "Он получил письмо от Талибана, в котором говорилось о том, что его убьют, если он оставит свой дом. За то, что он сотрудничал с американцами. Он не может попасть на самолет. Люди не могут снять деньги, банки закрылись, аэропорты закрылись", — говорит она.

Между тем в США заявили, что 20 лет поддерживали, финансировали и вооружали власти Афганистана, которая так и не смогла защитили свое государство. Именно поэтому больше не будут вмешиваться. В свою очередь, премьер Великобритании Борис Джонсон предложил всем союзникам вместе подумать, как действовать, чтобы Афганистан не превратился в питомник терроризма.

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