Захват черкасского MacDonald`s: что известно о стрелке и его мотивах
Правоохранители не исключают, что причиной нападения военного на ресторан могло стать психическое состояние.
После задержания в Черкассах военнослужащего, который сегодня утром устроил стрельбу в MacDonald`s в центре города, правоохранители высказали предположение, что он мог пойти на такое преступление из-за своего психического состояния.
В то же время, как выяснил ТСН.ua, на официальном государственном интернет-портале «Судебная власть Украины» содержится информация о жителе Черкасс, фамилия, имя и отчество которого полностью совпадают с анкетными данными мужчины, устроившего стрельбу в черкасском ресторане.
Как оказалось, за 10 дней до стрельбы, в Черкассах суд рассматривал дело о взыскании задолженности по кредитному договору, ответчиком по делу указан гражданин, фамилия, имя и отчество которого полностью совпадают с персональными данными стрелка.
В опубликованном решении отмечается, что ответчик после новогодних праздников в 2020 году взял кредит в сумме 2 тыс. грн., но впоследствии из-за процентов появилась задолженность в сумме 10 тыс. грн.
Ответчик не явился на судебное заседание, проиграл суд. Это произошло в конце июля этого года.
Кроме того, как отмечается в Едином реестре судебных решений, в декабре 2022 года суд удовлетворил иск одного из крупных банков, которому гражданин не вернул вовремя чуть более 51 тыс. грн.
Стали ли финансовые проблемы или психическое состояние мотивом стрельбы — на этот вопрос правоохранители отвечают, что выясняют все обстоятельства.
Нацполиция официально подтвердила стрельбу. Полицейские эвакуировали посетителей и персонал.
