Захватить аэропорт Кишинева: Жданов рассказал, что Россия задумала устроить в Молдове

Эксперт не исключил, что в помощь Молдове придет Украина и даже американские войска.

Россия вкладывает деньги в расшатывание ситуации в Молдове и может попытаться захватить аэропорт Кишинева и вывести его из строя, а вот взорвать свой десант агрессорке не удастся.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Я думаю, что Россия вкладывает туда деньги (в расшатывание ситуации в Молдове – ред.). Россия – такая особая страна, что даже когда они знают, что проиграют, они все равно будут туда вкладывать деньги и пытаться – "авось оно что-то выгорит", – обратил внимание эксперт.

Однако единственное на что способна РФ на сегодняшний день – попытаться захватить аэропорт в Кишиневе.

"Единственное, что они могут сделать на сегодняшний день: первое – это сделать какой-то террористический акт относительно вот захвата аэропорта (в Кишиневе – ред.). Но туда высадить российские войска – это невозможно, потому что Приднестровье находится в анклаве между территорией Румынии и территории Украины. У нас достаточно войск. А Румыния — вообще страна НАТО и я думаю, что никто там не будет предоставлять воздушное пространство для высадки десанта", — пояснил Жданов.

"А захват аэропорта с целью недопущения высадки войск стран-партнеров – да, такой вариант можно рассматривать", – отметил он.

Военный эксперт добавил, что при этом России еще "надо расшатать политическую ситуацию, чтобы это произошло таким образом, что люди на улицах, протесты, заставить правительство и президента пойти в отставку, и на этом фоне привести к власти более пророссийские партии".

"А чтобы не было усиления силового блока Молдовы, возможен захват аэропорта и выведение его из строя, как это они сделали когда-то в Приштине. Кстати, таким образом Ельцин – в то время руководитель России – сформировали Косово. Косово сформировали благодаря этой спецоперации российских войск в Югославии. Вот в Молдове возможен такой вариант", – предположил Жданов.

Он отметил, что такое развитие событий в Молдове вполне реально, ведь силовые структуры страны очень слабы, особенно Минобороны.

"Я так понимаю, как сказал президент Зеленский, Украина ждет обращения со стороны Молдовы. У нас есть силы и средства. Мы вынуждены были с начала этого массированного вторжения и раньше держать войска на границе с Молдовой в той части, где присутствуют российские войска. Они у нас есть по сегодняшний день. Мы не допустили пробивку сухопутного коридора к Приднестровью. Мы не допустили высадки морского и воздушного десанта для формирования коридора к морю. Так что у нас достаточно сил и средств, и если официально Молдова обратится к Украине, то можем им помочь в решении вопроса демилитаризации этой территории", – рассказал военный эксперт.

Он не исключил, что именно об этом президент США Джо Байден мог говорить накануне с президентом Молдовы Майей Санду на встрече в Варшаве. Эксперт предположил, что в помощь Молдове могут прийти воздушно-десантные войска США, которые не входят в состав НАТО и дислоцируются сегодня на территории Польши.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду в середине февраля сообщила, что Россия планирует устроить в ее государстве госпереворот и использовать Кишинев в войне против Украины.

А новоиспеченный премьер Молдовы Дорин Речан накануне заявил о необходимости провести демилитаризацию Приднестровья и выдворения оттуда российского оккупационного контингента.

После этого заявления спикер президента РФ Дмитрий Песков прибег к угрозам в адрес Молдовы и заявил: "Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными с этим".

После заявления Речана президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство готово помочь Молдове с Приднестровьем, если это образование будет угрожать территориальной целостности самой Украины.

Вечером 23 февраля в Минобороны РФ обвинили Украину в якобы подготовке ко "вторжению" в Приднестровье.

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