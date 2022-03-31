Захватнические планы Кремля: идея Путина создать "советскую" Украину со "столицей" в Харькове провалилась

Путин перекидывает силы на Донбасс, пытаясь сделать там котел, чтобы заставить Украину, как после Иловайска и Дебальцево, подписать капитуляцию.

Хотя враг и говорил об отводе войск от Киева и Чернигова, разведка Великобритании прогнозирует ожесточенные бои в окрестностях столицы в ближайшие дни. Да и Генштаб ВСУ что-то не заметил уменьшения там активности россиян.

В частности, на Северском направлении враг работает из артиллерии и проводит диверсионно-разведывательную деятельность. Хотя на Броварском направлении заметен частичный отвод подразделений в сторону границы с РФ.

Американская разведка (они частично рассекретили доклад своих спецслужб) считает, что советники Путина намеренно дезинформируют его относительно реального плачевного положения с их войсками в Украине и разрушительного влияния западных санкций на российскую экономику. В частности, по данным США, Путин не знал, что Минобороны и Генштаб решили использовать срочников, после чего между ним Шойгу и Герасимовым возникло серьезное напряжение.

По словам директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, США располагают информацией, что Путин чувствует себя введенным в заблуждение российскими военными. И все это происходит потому, что его старшие советники очень боятся сказать ему правду.

ТСН.ua уже писал, что Шойгу в последнее время не появляется в публичном пространстве. Поговаривали даже, что у него инфаркт. В то же время международная расследовательская группа Bellingcat периодически заявляет, что Путин, Шойгу и Герасимов скрываются в ядерных бункерах за Уралом. Проверить это сложно. А вот о чем точно известно, так это о масштабных кадровых ротациях, чистках и арестах среди высшего военного состава в России.

Но украинцев мало обходят разборки Путина с такими же военными преступниками, как он сам. Людей, особенно в Харькове, Мариуполе, Чернигове, Сумах и других городах и городках, которые находятся на грани выживания, интересует ответ только на один вопрос: когда наконец закончится война и весь этот ужас прекратится?

Вместе с экспертами ТСН.ua будет регулярно анализировать состояние дел на фронте, к чему готовиться, сколько еще жить под ракетами, бомбами и артиллерией, и когда наконец российская армия загнётся.

Сейчас ТСН.ua обратился к эксперту Национального института стратегических исследований Валерию Кравченко. Мы проанализировали состояние дел на черниговском и киевском направлениях, где ждать наибольшей опасности, и какой новый план созрел в головах кремлевских преступников.

Киев-Чернигов. По мнению Валерия Кравченко, не стоит слушать заявления россиян о якобы отводе их войск на киевском и черниговском направлениях. Даже несмотря на то, что в белорусский Гомель начали свозить российских солдат с радиационным облучением из Чернобыльской зоны отчуждения, потому что не очень умные и информированные путинские убийцы нарились окопов в Рыжем лесу.

По словам эксперта, изначально Россию интересовал Восток, Харьков и южный коридор. То есть, Киев, как и Одесса, были двумя дополнительными "фейковыми направлениями", где они пытаются сделать окружение и тому подобное. Но реальной задачи взять Киев или Одессу у них нет.

"То, что они здесь утилизируют призывников, старую советскую технику… У них ее еще достаточно много, поэтому они это будут продолжать делать. Окружить Киев не удалось прежде всего из-за того, что устояли Чернигов и Сумы. Наступательных действий на Киев я не ожидаю. То есть, это все-таки в большей степени дополнительный театр военных действий. А основной для них это Восток", — считает Валерий Кравченко.

Окружение на Донбассе. Что россияне хотят сделать на Востоке? По словам эксперта, главная их цель сейчас – окружить нашу основную группировку в зоне ООС и отрезать линии поставки и логистики. Поэтому сейчас враг бросает туда дополнительные силы, принудительно мобилизованные из "ДНР"/"ЛНР", причем сегодня это происходит массово.

Поэтому Валерий Кравченко подчеркивает, что Украине нужно выдержать, прежде всего, эту вторую волну именно на восточном фланге. Россияне хотят создать ситуацию "Минска". Когда Киев соглашался с подписанием первых и вторых Минских договоренностей? После Иловайска и Дебальцево.

Но есть главная проблема – Мариуполь, до сих пор стоящий и сковавший значительные силы РФ. Краматорск, Константиновка, все крупные города Донецкой области сейчас контролируются Украиной. Держится большая агломерация в Луганской области – это Рубежное, Лисичанск, Северодонецк и Кременная.

"Для России сейчас каждый следующий шаг – это проигрыш. Путин попал в цугцванг", — заключает Валерий Кравченко.

"Новороссия" и "корейский" сценарий. Несколько дней назад начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сделал громкое заявление: Путин может попытаться навязать Украине так называемый "корейский" сценарий и собрать все оккупированные территории в единое квазигосударственное образование.

Что такое "корейский" сценарий? Это фактически разделение по линии между оккупированными и неоккупированными регионами Украины. То есть, попытка создать в Украине Северную и Южную Корею, потому что захватить всю Украину Путину не под силу.

"Мы уже видим попытку создать "параллельные" органы власти на оккупированных территориях и заставить людей отказаться от гривни. Возможно, они захотят об этом поторговаться и на международном уровне", – говорил Буданов.

По мнению Валерия Кравченко, если у России и были мнения о каком-то "корейском" сценарии, то сейчас реализовать его просто невозможно — россияне явно уже не в том состоянии. А в самом начале, по словам эксперта, им нужна была "советская" Украина со "столицей" в Харькове. Но этот план провалился, потому что Харькова нет.

На Юге они сделали то, чего хотели с самого начала. Первая цель была – захватить Каховку и дать воду в Крым. Вторая цель – захватить Энергодар с АЭС, чтобы устраивать атомный терроризм.

"Будет ли это новый проект "Новороссия"? Они могут эту полосу на юге Украины, которую захватили, провозгласить со "столицей" в Донецке. То есть, только в этом контексте я вижу какой-то сценарий. Но он точно не корейский. Сейчас эти главари самопровозглашенных" "ДНР"/"ЛНР" заявляют, что какой-то референдум по присоединению к РФ проведут. Да, они могут выйти на аннексию территорий, над которыми имеют оперативный контроль. Но для России это будет трудно объяснить. Плюс мы говорим о сопротивлении, которое остается на этих территориях", – считает Валерий Кравченко.