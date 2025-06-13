Захватывает ли армия РФ еще один новый регион: Генштаб и эксперт назвали угрозы

В Генштабе и эксперт сообщили о сценариях угроз наступления оккупантов на Днепропетровскую область / © ТСН

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Несмотря на неоднозначную неофициальную информацию о якобы прорыве армии РФ на Днепропетровщину (об этом сообщил ряд Telegtam-каналов), в Генштабе ВСУ в комментарии для ТСН.ua рассказали, что по состоянию на сегодняшний день боевые действия продолжаются в пределах Донецкой области.

«Продолжаются бои в пределах Донецкой области. Российские оккупанты заявляют о якобы заходе в Днепропетровскую область, но это фейк. Дезинформация», — сообщил сегодня во второй половине дня в комментарии для ТСН.ua спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковальов.

Вероятный замысел армии РФ

В свою очередь, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак о возможных сценариях событий на админгранице Донецкой и Днепропетровской областей говорит, что не все может оказаться таким однозначным.

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«Мониторинговые каналы показывают уже несколько дней, что серая зона вплотную к админгранице Днепропетровской области. Давайте откровенно — такого не бывает, что ровно по границе. Я предполагаю, что ситуация может быть другой, что оккупанты могли, например, зайти и были уничтожены. Может быть и такое, как в Сумской области, заход армии РФ признают через несколько дней. Но мы должны говорить уже с вероятностью в 100%, что у российской беспилотной авиации (FPV-дроны) уже есть возможность находиться в воздушном пространстве Днепропетровщины», — говорит эксперт.

По мнению Ступака, заход в Днепропетровскую область у россиян есть в планах из-за того, что таким образом они хотят обойти те участки в Донецкой области, на которых у них почти полгода нет успеха.

«Осенью прошлого года армия РФ взяла большой темп наступления на Покровск Донецкой области, но затормозилась, уперлась. Я думаю, что могло быть принято решение о том, что там невозможно пробить оборону, надо обойти. Предполагаю попытку обойти», — не исключает аналитик.

Объявлена эвакуация

В то же время, как известно, руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак на днях официально сообщал, что из-за сложившейся ситуации введена вторая волна принудительной эвакуации из Синельниковщины.

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«На этот раз из пяти прифронтовых населенных пунктов Межевской общины, семи Великомихайловской и двух — Маломихайловской. Уже подписал соответствующее распоряжение», — сообщал чиновник.



По его словам, должны уехать дети с родителями или с законными представителями.

«Детям ведь не место под КАБами и дронами. Социальные службы обходят каждый дом, где проживают такие семьи», — резюмировал он.

Ранее сообщалось о том, что армия РФ атакует с севера.

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