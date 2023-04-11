Заинтриговали и профессионального повара: в Одессе устроили дегустацию необычных блюд, которыми кормят бойцов на передовой

Дегустацию фронтовой кухни в Одессе устроила Черноморская кулинарная сотня. Девушки готовят полуфабрикаты и сухие блюда для военных с 14-го года. Сейчас решили поделиться опытом, чтобы вовлечь всех желающих в кулинарное волонтерство и собрать донаты на продукты, говорится в ТСН.

Безусловный хит всех времен еще с 14 года – сушеный борщ. Его больше всего любят бойцы и отдают должное даже придирчивые одесские мамочки. "У нас даже видеоотчеты были как они готовили эти борщики и говорили, что как дома побывали", — убеждают девушки.

Чтобы сделать из упакованного полуфабриката борщ – нужно несколько литров воды, костер и двадцать минут времени – вкусное горячее первое блюдо готово. Если бойцы не имеют возможности разжечь огонь, в меню есть другие сублимированные блюда. Как вот – вяленое куриное филе в специях, которое можно взять с собой. А еще – фруктовые чипсы из яблок, бананов, апельсинов и лимонов. Или печенье и кексы длительного хранения. Рецепты отработаны годами. Правда, рабочих рук сейчас меньше - в начале помагало сотня девушек, а ныне - десять.

Блюда в пакетах легкие, хранятся долго при любых условиях и быстры в приготовлении. Профессиональный повар в восторге. “Если на профессиональной кухне это где-то час-полтора, если дома, дольше иногда выходит два-три часа. А так все готово за двадцать минут и по вкусовым качествам, если бы я не знал, что это из пакета, я бы не поверил”, — убеждает повар Владимир.

Чтобы собрать деньги на овощи, волонтеры проводят мастер-класс по приготовлению фронтового меню. Секреты приготовления сублимированных блюд интересуют одесситов, как никогда, блекауты заставили. Сублимированные супы – спасение жителей многоэтажек с электрическими плитами. Когда света нет, можно разогреть суп из пакета на горелке. "Морозка, знаю, что у многих просто пропала, именно поэтому, я думаю, что оно будет для повседневной жизни очень полезно, когда у нас нет света", — говорит одесситка Юлия.

На мастер-классах волонтеры надеются не только собрать донаты, но и найти новых помощников и помощниц в кулинарную сотню. Ведь рабочих рук мало, а запросы от защитников растут.

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