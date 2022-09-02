Закарпатье — в трауре: погибли по меньшей мере девять бойцов 128-й горно-штурмовой бригады

Герои погибли в боях на юге Украины.

Закарпатье – в трауре. Там прощаются с бойцами 128-й горно-штурмовой бригады.

Известно о гибели не менее девяти военных.

Об этом говорится в выпуске ТСН.19:30 за 2 сентября 2022 года.

В Закарпатской военной администрации сообщили, что герои погибли в боях на юге Украины.

В Мукачево прощались с командиром разведывательной роты Василием Бабичем, которому было всего 26 лет.

Чтобы почтить память командира разведроты и других павших героев, по всей области приспустили государственные флаги, а в храмах всех конфессий одновременно отслужили панихиды.

Напомним, в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены три артиллерийские системы противника, а также склад с боеприпасами и почти рота личного состава. Раненых вывезли в медицинские учреждения вблизи населенного пункта Борозенское Херсонской области. Из-за ненадлежащего уровня медицинской помощи большинство оккупантов умерли от полученных ранений.

Читайте также: