Закарпатье — в трауре: погибли по меньшей мере девять бойцов 128-й горно-штурмовой бригады

Герои погибли в боях на юге Украины.
Закарпатье – в трауре. Там прощаются с бойцами 128-й горно-штурмовой бригады.
Известно о гибели не менее девяти военных.
Об этом говорится в выпуске ТСН.19:30 за 2 сентября 2022 года.
В Закарпатской военной администрации сообщили, что герои погибли в боях на юге Украины.
В Мукачево прощались с командиром разведывательной роты Василием Бабичем, которому было всего 26 лет.
Чтобы почтить память командира разведроты и других павших героев, по всей области приспустили государственные флаги, а в храмах всех конфессий одновременно отслужили панихиды.
Напомним, в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены три артиллерийские системы противника, а также склад с боеприпасами и почти рота личного состава. Раненых вывезли в медицинские учреждения вблизи населенного пункта Борозенское Херсонской области. Из-за ненадлежащего уровня медицинской помощи большинство оккупантов умерли от полученных ранений.
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