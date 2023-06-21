Закарпатец, видевший дроны только на видео, взялся успешно их ремонтировать: посылает бойцам еще и бонусом

Собирать деньги на запчасти Евгений не хочет, поэтому просит всех, у кого есть старые, сломанные дроны пожертвовать их бойцам.

Ужгородца Евгения Ульчака не взяли в армию из-за тяжелой болезни и инвалидности и он придумал, как помогать бойцам в тылу, теперь ремонтирует дроны для военных и производит для них мини электростанции. Всего научился сам, благодаря видео из Интернета, потому что до войны, говорит, эти приборы разве что видел на фото и видео, говорится в ТСН.

Сломанные дроны 28-летний Евгений получает после тяжелых боев на передовой. Простреленные и избитые беспилотники ужгородец восстанавливает и снова отправляет на фронт. “Заменить какую-нибудь запчасть не сложно. Сложнее всего, когда идет повреждение самой платы управления или бывает, что горят приемники”, — рассказывает Женя.

Помогать военным Евгений начал после того, как его не взяли на фронт из-за тяжелой болезни. “У меня аутоиммунное заболевание, довольно редкое и оно бьет по всему организму. Мне сказали: «Куда? За тобой скорая не будет ездить», — вспоминает молодой человек.

Чтобы помочь бойцам Евгений брался за любую работу: делал окопные свечи, собирал поддоны для окопов и передавал еду. Когда знакомый военный попросил отремонтировать дрон, Евгений и не подозревал, как его починить. “Дроны я видел на видео, на фото… а в руках никогда не держал. Я говорю, что давайте присылайте, а там посмотрим”, – вспоминает Женя.

Начал учиться по видео из Интернета, а сейчас ремонтирует уже по несколько дронов в день. Параллельно с восстановлением коптеров начал собирать мини-электростанции. “Ребята говорили, что могут сидеть в окопах 2-3 дня, неделю и за ту неделю любой павербанк разрядится, так же и телефон. Даже рация… Эти станции очень хорошо помогают в таких ситуациях”, — говорит молодой человек.

В планах Евгения – взяться за прицелы ночного видения. Но сначала говорит, что нужно накопить для этого денег, ведь все ремонты финансирует сам с родственниками. "Если хоть одна жизнь будет спасена, либо дронами, либо станциями – то я уже не зря это делаю", — убежден Евгений.

Собирать деньги на запчасти Евгений не хочет, поэтому просит всех, у кого есть старые, сломанные дроны пожертвовать их бойцам, потому что на фронте их постоянно не хватает.

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