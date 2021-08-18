Закарпатец замахнулся на мировой рекорд 48-часового бега: с 473 километров ему не хватило всего 40

На чемпионате Украины конкурентов у Андрея явно не было.
Более 435 километров за 48 часов — такую дистанцию преодолел Андрей Ткачук на чемпионате Украины по двухсуточному бегу. За такой промежуток времени и при аномальной жаре спортсмен из города Хуст пробежал самый большой километраж и установил новый национальный рекорд. Став вторым человеком в мире, что пробежал такое расстояние за 48 часов. И пока уступает только греку Янису Куросу.
Об этом говорится в сюжете журналисты ТСН Виктории Никоненко.
Он бежит свое ежедневное тренировки — вокруг родного Хуста, забегает в соседние села, чтобы расстоянии хватило на 42 километров. Марафонская дистанция для этого спортсмена уже давно перестала быть чем-то особенным.
«Обычно — зима, весна — до июня месяца — это были 50 км, но затем начались сезон стартов, надо восстанавливаться. Поэтому сегодня так — 42 км, скромненько», — говорит чемпион Украины по двухсуточному бегу Андрей.
Скромненько, потому что недавно Андрей установил новый рекорд Украины по двухсуточному бегу. Тем самым побив свои же предидущие. Но на этот раз он стал вторым человеком в мире, пробежала так много — 435 километров Винницким парком при чрезвычайной жаре — это 48 часов на ногах, с небольшими остановками.
«Девушки уговорили меня на массаж, сделали мне массаж в 3 пары женских рук, говорили, что ты побежишь, я им не верил. Ну, я все же побежал», — говорит Андрей.
Больше него за двое суток преодолел лишь легендарный грек — Янис Курос — 473 километра, однако еще в далекие восьмидесятые. Но сейчас на чемпионате Украины конкурентов у Андрея явно не было.
«Я не ехал за победой, потому что второй всего навсего отстал от меня на 128 километров», — уверяет мужчина.
Его кроссовки истоптали уже не одну тысячу километров асфальта и гор. Их уже давно следовало бы изменить. Впрочем, даже несмотря на такие достижения украинцем, государство не слишком заботится о неолимпийском спорте.
«С горем пополам нам выдают форму, чтобы поехать на чемпионат Европы, но это те еще танцы с бубнами», — убеждает чемпион.
Поэтому бег теперь он называет своим увлечением, на которое приходится зарабатывать самостоятельно — сейчас на стройке, а до этого работал охранником.
«Получилось так, что я не смог поехать на старт, не смог ни с кем поменяться и я уволился. Теперь я свободен «стрелок». Кому нужен такой работник, который не работает, работает 4 дня», — смеется Андрей.
И даже проблемы с работой, никогда не заставят его остановился. Ведь бег называет смыслом жизни, своим личным "космосом", куда можно убежать. А вот рекорд грека в ближайшее время таки планирует побить — ему для этого осталось каких-то 40 километров.
В беговой сообществе Андрея все знают как "Бродягу", так себя когда-то подписал, так называли и собратья на войне, когда в сентябре 2014 года в составе тогдашнего батальона "СИЧ" поехал защищать свою страну на Донбасс.