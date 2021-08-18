Закарпатец замахнулся на мировой рекорд 48-часового бега: с 473 километров ему не хватило всего 40

Закарпатец замахнулся на мировой рекорд 48-часового бега: с 473 километров ему не хватило всего 40

На чемпионате Украины конкурентов у Андрея явно не было.

Более 435 километров за 48 часов — такую дистанцию преодолел Андрей Ткачук на чемпионате Украины по двухсуточному бегу. За такой промежуток времени и при аномальной жаре спортсмен из города Хуст пробежал самый большой километраж и установил новый национальный рекорд. Став вторым человеком в мире, что пробежал такое расстояние за 48 часов. И пока уступает только греку Янису Куросу.

Об этом говорится в сюжете журналисты ТСН Виктории Никоненко.

Он бежит свое ежедневное тренировки — вокруг родного Хуста, забегает в соседние села, чтобы расстоянии хватило на 42 километров. Марафонская дистанция для этого спортсмена уже давно перестала быть чем-то особенным.

«Обычно — зима, весна — до июня месяца — это были 50 км, но затем начались сезон стартов, надо восстанавливаться. Поэтому сегодня так — 42 км, скромненько», — говорит чемпион Украины по двухсуточному бегу Андрей.

Виктория Никоненко/ТСН

Скромненько, потому что недавно Андрей установил новый рекорд Украины по двухсуточному бегу. Тем самым побив свои же предидущие. Но на этот раз он стал вторым человеком в мире, пробежала так много — 435 километров Винницким парком при чрезвычайной жаре — это 48 часов на ногах, с небольшими остановками.

«Девушки уговорили меня на массаж, сделали мне массаж в 3 пары женских рук, говорили, что ты побежишь, я им не верил. Ну, я все же побежал», — говорит Андрей.

Больше него за двое суток преодолел лишь легендарный грек — Янис Курос — 473 километра, однако еще в далекие восьмидесятые. Но сейчас на чемпионате Украины конкурентов у Андрея явно не было.

«Я не ехал за победой, потому что второй всего навсего отстал от меня на 128 километров», — уверяет мужчина.

Его кроссовки истоптали уже не одну тысячу километров асфальта и гор. Их уже давно следовало бы изменить. Впрочем, даже несмотря на такие достижения украинцем, государство не слишком заботится о неолимпийском спорте.

«С горем пополам нам выдают форму, чтобы поехать на чемпионат Европы, но это те еще танцы с бубнами», — убеждает чемпион.

Поэтому бег теперь он называет своим увлечением, на которое приходится зарабатывать самостоятельно — сейчас на стройке, а до этого работал охранником.

«Получилось так, что я не смог поехать на старт, не смог ни с кем поменяться и я уволился. Теперь я свободен «стрелок». Кому нужен такой работник, который не работает, работает 4 дня», — смеется Андрей.

И даже проблемы с работой, никогда не заставят его остановился. Ведь бег называет смыслом жизни, своим личным "космосом", куда можно убежать. А вот рекорд грека в ближайшее время таки планирует побить — ему для этого осталось каких-то 40 километров.

В беговой сообществе Андрея все знают как "Бродягу", так себя когда-то подписал, так называли и собратья на войне, когда в сентябре 2014 года в составе тогдашнего батальона "СИЧ" поехал защищать свою страну на Донбасс.

Более 435 километров за 48 часов преодолел Андрей Ткачук на Чемпионате Украины

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