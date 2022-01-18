Закарпатский фермер по всему миру закупил около сотни оленей, чтобы пополнить ими леса Карпат

Уже через три года животных отпустят в дикую природу.
Из Новой Зеландии, Австрии, Англии и Венгрии: в Национальном парке в Закарпатье поселились около сотни оленей. Их заполучил местный бизнесмен. Пока животные будут вырастать, будут радовать туристов, а когда достигнут трехлетнего возраста — их выпустят в окружающие леса, чтобы восстановить популяцию оленей в дикой природе.
Об этом идет речь в ТСН.12.00.
Около сотни молодых оленей в национальном парке Закарпатья поселились несколько дней назад. К себе пока никого не подпускают.
Оленей Юрий Тюх приобрел за собственные средства, но сколько потратил, не признается. Рассказывает, что искал лучших, поэтому покупать пришлось в разных уголках мира. "Новая Зеландия, Англия, Австрия и Венгрия. Это селекционно отобранные олени. Селекция проводилась много лет", – рассказывает фермер.
Когда животные достигнут трехлетнего возраста, мужчина всех выпустит в дикую природу. Ибо популяцию Благородного оленя, убеждает, нужно спасать.
«Все больше и больше охотников есть, больше новых технологий, как охотиться. И хоть это национальный парк, но это олени… они не сидят на месте, они мигрируют по всем Карпатам. Если здесь запрещено стрелять, то стреляют в других местах», – убеждает Юрий Тюх.
Заботиться о диких животных Юрий начал почти 5 лет назад. Для их реабилитации и сохранения создал экопарк.
Львы и тигры попали сюда из зоопарков. Серых волков еще малыми выкупил у браконьеров, а потом приобрел и несколько десятков копытных. Сейчас это одна из самых популярных локаций среди туристов. Оленье ранчо, мужчина надеется, станет следующим. Ведь пока олени будут проживать здесь, туристы смогут их навещать. А через три года уже появится новое потомство.
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