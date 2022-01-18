Закарпатский фермер по всему миру закупил около сотни оленей, чтобы пополнить ими леса Карпат

Закарпатский фермер по всему миру закупил около сотни оленей, чтобы пополнить ими леса Карпат

Уже через три года животных отпустят в дикую природу.

Из Новой Зеландии, Австрии, Англии и Венгрии: в Национальном парке в Закарпатье поселились около сотни оленей. Их заполучил местный бизнесмен. Пока животные будут вырастать, будут радовать туристов, а когда достигнут трехлетнего возраста — их выпустят в окружающие леса, чтобы восстановить популяцию оленей в дикой природе.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Около сотни молодых оленей в национальном парке Закарпатья поселились несколько дней назад. К себе пока никого не подпускают.

Оленей Юрий Тюх приобрел за собственные средства, но сколько потратил, не признается. Рассказывает, что искал лучших, поэтому покупать пришлось в разных уголках мира. "Новая Зеландия, Англия, Австрия и Венгрия. Это селекционно отобранные олени. Селекция проводилась много лет", – рассказывает фермер.

Когда животные достигнут трехлетнего возраста, мужчина всех выпустит в дикую природу. Ибо популяцию Благородного оленя, убеждает, нужно спасать.

«Все больше и больше охотников есть, больше новых технологий, как охотиться. И хоть это национальный парк, но это олени… они не сидят на месте, они мигрируют по всем Карпатам. Если здесь запрещено стрелять, то стреляют в других местах», – убеждает Юрий Тюх.

В Закарпатье привезли около сотни благородных оленей | Новости Украины

Заботиться о диких животных Юрий начал почти 5 лет назад. Для их реабилитации и сохранения создал экопарк.

Львы и тигры попали сюда из зоопарков. Серых волков еще малыми выкупил у браконьеров, а потом приобрел и несколько десятков копытных. Сейчас это одна из самых популярных локаций среди туристов. Оленье ранчо, мужчина надеется, станет следующим. Ведь пока олени будут проживать здесь, туристы смогут их навещать. А через три года уже появится новое потомство.

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