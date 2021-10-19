Заказали дрова и наткнулись на мошенников: под Киевом люди остались мерзнуть да еще и без денег (видео)

Заказали дрова и наткнулись на мошенников: под Киевом люди остались мерзнуть да еще и без денег (видео)

Четверо жителей Киевщины уже написали заявления в полицию.

Заказывали дрова и наткнулись на мошенников. Люди еще месяц назад оплатили товар, но остались мерзнуть, да еще и без денег. Инцидент произошел в городе Переяслав.

Четверо жителей Киевской области уже написали заявления в полицию.

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"Сніданок" поехал в Переяслав, чтобы пообщаться с пострадавшими, а также вышел на связь с дельцами. Что они сказали и возможно ли себя обезопасить от таких случаев, когда оплачиваете любой товар заранее, смотрите в сюжете "Сніданку з 1+1" за 19 октября.

Жительница Переяслава Елена раньше заказывала дрова в лесхозе, как правило, у знакомых лесников. Но на этот раз решила сэкономить, потому что зарплата невысокая (женщина работает продавщицей на местном рынке - ред.). Она нашла объявление в Интернете. Заказала целую машину дров, чтобы хватило на всю зиму. Заплатила 4200 грн.

"За полтора часа позвонили, сказали, что мы уже загружаемся, что сейчас сбросят счет. Чтобы я перевела деньги, там что-то с бухгалтерией. Я говорю, подождите - мы сейчас приедем, рассчитаемся с бухгалтерией, посмотрим на отгрузку дров, потому что, говорю, я не знаю, что вы там мне нагрузили, или вы правильно, или вы опилок насыпали там", - рассказывает Елена.

Словом, много отговорок и спешка сыграли свою роль и женщина оплатила замовлення. Псевдо-продавцы получили свое, а Елена осталась и без дров, и без денег.

Женщина говорит, что начала звонить, но абонент или не отвечает, или просто сбрасывает, или отключился, или занято.

"Сніданок" тоже позвонил псевдо-торговцам, якобы тоже за товаром.

"Я здесь информацию о вас искала в интернете и написано, что вы мошенники и не довозите людям дрова", — говорит журналистка "Сніданку".

На что услышала в ответ: "Знаете, как бывает, когда кому-то что-то приснилось, и люди, может, что-то такое оставляли в интернете".

Продавцу сообщили, что четыре человека уже написали заявления в полицию. Но собеседник очень спокоен и говорит, что просто забыл и обещает дрова довезти.

Адвокат Лаврентий Царук говорит, что-мошенников с каждым днем все больше. И все потому, что в Украине электронную коммерцию государство не контролирует.

"У нас эта продажа в Интернете происходит так, что люди в темной комнате ловят черную кошку. Покупателей абсолютно незащищенные, и это как лотерея — придется тебе товар или нет. Поэтому доверяйте, а проверяйте. А лучше — платите за товар после того, как его получили. Ведь если вы перечислили средства вперед и наткнулись на мошенников, вернуть деньги можно только через суд", — говорит Царук.

Мошенничество на дровах: как не попасть на крючок

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