Заказчикам покушения на убийство министра агрополитики Лещенко грозит пожизненное

По словам главы Нацполиции Клименко, правоохранители узнали о покушении на убийство министра несколько месяцев назад.

За покушение на убийство действующего министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко задержали двух человек, которым выдвинули подозрение по 4 статьям. Заказчикам грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом во время брифинга 18 ноября сообщил глава МВД Денис Монастырский.

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Как отметил Монастырский, статьи, по которым позже объявят подозрение заказчикам — особенно тяжелы, в связи с чем им грозит пожизненное заключение.

"Несколько месяцев назад (узнали о покушении – ред.). Мы работали в тесном сотрудничестве с Офисом генерального прокурора. То, что вы увидели, это лишь небольшой фрагмент той доказательной базы, которая собрана на сегодняшний день... Эти преступники уже никогда не смогут в ближайшее время выйти на свободу. Основным заказчиком был гражданин США", — рассказал начальник Национальной полиции Игорь Клименко.

Он отметил, что всем подозреваемым – и гражданам Украины, и гражданину США – предъявлены подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса: похищение, вымогательство, нанесение тяжких телесных повреждений и покушение на убийство. Они помещены в камеру изолятора временного содержания.

В Офисе генпрокурора уточнили, гражданину США и его доверенному лицу сообщено о подозрении в покушении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений, похищении человека и вымогательстве. речь идет о статьях: ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27, о.п. 6, 11, 12 ч.2 ст. 115; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146; ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 УК Украины. В настоящее время решаются вопросы по избранию им меры пресечения.

Как сообщалось ранее, украинка и гражданин США, готовившие покушение на министра агрополитики Романа Лещенко, "заказывали" киллеру еще одну жертву.