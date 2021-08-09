Заказное убийство американца: украинскому киллеру и заказчику грозит пожизненное заключение

За выполненную работу киллер должен был получить от заказчика 45 тысяч долларов.

Украинский киллер для американского гражданина. Пожизненное заключение грозит двум мужчинам, которых подозревают в заказном убийстве гражданина Америки.

Об этом говорится в ТСН.12.00

Оба задержаны в выходные, и им уже выбрали им меры — содержание под стражей. Один из мужчин следователи называют заказчиком и организатор убийства, он с украинским и американским гражданством. В Украину приехал нанять киллера.

Второй — собственно сам киллер. За выполненную работу должен был получить от заказчика 45 тысяч долларов. Мужчин схватили во время передачи предоплаты.

«Мужчина решил заказать убийство гражданина Америки по личным мотивам, преступление планировали на территории США в города Балтимор, штат Мэриленд, но исполнителя через своего знакомого он подыскивал в Украине», — рассказывает спикерк Государственного бюро расследований Ольга Чиканова.

Новости Украины: по подозрению в заказном убийстве задержали двух человек

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