"Закладывание поражения через год-полтора": аэроразведчики бьют тревогу из-за нехватки дронов на фронте

Государство и волонтеры покрывают не более 10% от потребностей армии в дронах.

О таком состоянии обеспечения жизненно необходимой на фронте техники в комментарии для ТСН.ua сообщила известная в Украине волонтер, руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.

Обеспечены менее чем на 10%

"Все вместе — министерство обороны, минцифры, "Армия дронов", волонтеры не покрывают 10% от потребности. Современная война — это самая большая в истории человечества война дронов. Так считаю не только я, но и многие военные эксперты, — говорит Мария Берлинская. Единственный невосстановительный наш ресурс — это люди. Все остальное мы отстроим. Если нам со временем дадут больше танков и самолетов, у нас будет чем воевать, у нас не будет кем воевать. Поэтому основная задача — сохранить людей, армию. Если не будем вкладывать в свою армию, то будем кормить чужую. Поэтому такие вещи (дефицит дронов на фронте – Ред.) – это закладывание поражения замедленного действия через год-полтора. Если у нас нечем будет воевать, то нам придется садиться за стол переговоров на невыгодных условиях. Главная задача – сохранить людей. Сейчас нет более эффективного вложения, чем вложения в дрон".

По словам Берлинской, у нее вызывают бунт новости о том, когда сейчас вкладываются деньги в восстановление того или иного нежилого помещения.

"Если деньги вкладываются в восстановление школы, разрушенной российским танком – это вложение в последствия. Нам нужно сделать так, чтобы БПЛА нашел этот танк, а другой – взорвал бы этот танк. Тогда не будет последствий на миллиарды гривен, не будет разрушенных жизней, не будет потребности в протезах. Наша проблема, что мы часто работаем только с последствиями, а надо работать с причинами – сжигать российские танки, пушки, склады. Это можно делать дронами", - говорит волонтер.

Берлинская приводит примеры, когда относительно недорогой беспилотник стоимостью 500-600 долларов уничтожает БМП и минометные расчеты противника.

Резюмируя, Мария Берлинская говорит, что благодаря усилиям волонтерской команды был устранен ряд бюрократических препятствий. "Но часть этих препятствий осталась. Например, осталась проблема с импортом комплектующих. В первую очередь – это проблема с прохождением таможни. Когда инженеры тратят месяцы, чтобы завезти комплектующие, купить станки – это закладывание ошибок".

По некоторым дронам вообще провал

Военный аэроразведчик с позывным Мадяр подтверждает тенденцию дефицита БПЛА на фронте. "Не скажу в процентах, но потребность в дронах закрыта слабо, это факт. По FPV вообще провал, нам их нужно десятки тысяч штук ежемесячно. Одно подразделение за смену может применить 15-25 дронов-камикадзе. Дроны на фронте – как патроны", – говорит Мадяр.

К этому он добавляет, что в последнее время у врага появились китайские БПЛА, которые тот закупает у отдельных китайских компаний.

Планируют поставки 200 тыс. БПЛА

В свою очередь, чиновники время от времени сообщают, что работа по обеспечению украинского войска дронами активно продолжается. В начале мая был сделан ряд заявлений о том, что в армии появляется все больше беспилотников.

"Мы уже приобрели более 3 тысяч комплексов БПЛА. Всего планируем в этом году 200 тысяч дронов. Задача наших бойцов — уничтожить врага и освободить родную землю, а миссия Армии дронов — сделать все, чтобы максимально обеспечить защитников необходимыми беспилотниками", — заявлял глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь.

Напомним, на днях Россия заявила об атаке украинских морских дронов на корабль ЧФ.

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