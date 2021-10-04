Закладывают бетонными плитами и перекапывают тротуар: как под Киевом коммунальщики борются с "наливайкой"

В городском совете инцидент не комментируют.

Коммунальщики против алкомагазина. В Броварах коммунальные службы взялись за магазин, где торговали на разлив. Чтобы туда не ходили посетители, двери заложили бетоном. А когда владельцы магазина эти блоки отодвинули, то пригнали экскаватор и перекопали весь тротуар перед магазином. Теперь и в магазин не зайти и вообще не пройти по улице.

Об этом 4 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Бровары — одна из центральный улиц города. Однако, на каблуках здесь долго не походиш, так тротуар неожиданно заканчивается. Обрыв, что здесь вырыли, появилось не потому, что здесь прорвало трубу, потому что ее здесь нет, уверяют местные тепловики.

К месту, где не было ни ям, ни порывов — пришли люди с трактором. Сначала они привезли бетонную плиту и оставили ее на пороге магазина. Когда хозяева товара плиту убрали, то приехал уже экскаватор и перерыл тротуар полностью. Все это собственными глазами видела местная жительница.

Пани замечает, что асфальт перевернули вверх дном — как раз напротив магазина с алкоголем. Здесь нарисовано на витринах: бесплатная дегустация и всегда на разлив. И от этого разлива, говорит, одни неприятности. Потому что здесь налили, а вот здесь за углом — влили и вылили.

Тракторы же под алкомаркетом появились после Дня города. В Броварах недели две назад было празднование. И все на трезвую голову, потому что горсовет запретил в этот день продавать алкоголь. А в этом магазине продавали. Они не послушались и начали торговать водкой.

Поэтому городские власти магазин наказала и дорогу к ним перекопали. Действительно ли это так, выяснять идем в городской совет. Напротив мэрии именно работает точно такой же экскаватор.

Коммунальщик вплоть очки надел, чтобы рассмотреть. Зачем перерыли весь асфальт — он не знает. Быстро ушел и не досмотрел видео, на котором подпирали магазин бетонной плитой и этим процессом руководил именно он.

Почему коммунальщики трактором испортили городскую дорогу, жители теперь вытаптывают тропы зелеными зонами, в отделе благоустройства не говорят.

Пресс-секретарша городского головы, обещает, что все объяснит мэр. Позже. Затем в пресс-службе сообщили, что никто ничего говорить не будет. Без ответа остались вопросы: на какие средства и когда, испорченый коммунальщиками тротуар, будет восстановлено.

Магазин перед которым выкопали яму, сейчас не работает. Хозяева говорят, что ждут когда тротуар восстановят те кто его испортил и продолжат торговать дальше. Вины за собой никакой не видят, потому что письменных предписаний или предупреждений к ним не поступало.

Напомним, что в Киеве коммунальщики объяснили, почему из-под земли забил "гейзер".

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