Заклятые друзья: почему визит Путина в Китай и его переговоры с Си Цзиньпином пошли не по плану

За эти более два года с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, пожалуй, единственная "традиция", которой Путин никогда не изменяет, — это встречи с Си Цзиньпином.

Причем не реже, чем раз в полгода. За несколько недель до 24 февраля 2022 года Путин сидел в VIP-ложе стадиона в Пекине, наблюдая за открытием зимних Олимпийских игр. Тогда Китай и Россия публично объявили о "безграничном партнерстве", а Путин и Си называли друг друга "старыми друзьями".

В марте 2023 года, после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по делу о незаконной депортации украинских детей, Си Цзиньпин приезжал в Москву с трехдневным визитом, публично поддержав переназначение Путиным самого себя "президентом" РФ в марте уже 2024 года. на последующий шестилетний срок. Тогда для кремлевского "фюрера" это было крайне важно, ведь казалось, что на Западе сложился консенсус: прекращение крупнейшей со времен Второй мировой войны на европейском континенте напрямую зависит от изменения режима в России.

И в этом, по крайней мере, пока Путин может праздновать промежуточную победу. Мероприятие смирилось с ним в Кремле. В Госдепе заявили, что США признают Путина "президентом" РФ. Более того, недавно президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что не стремится к изменению режима в России. В этом заинтересован и Китай, как и в том, чтобы Россия не проиграла войну. Однако это не означает, что в отношениях Пекина и Москвы все так безоблачно. С увеличением зависимости России от Китая, увеличиваются и риски для самого Пекина, что и продемонстрировал визит Путина в КНР 16-17 мая, как бы российская пропаганда не пыталась доказать обратное.

Итак, о чем был этот визит российской делегации во главе с Путиным к своему "другу" Си? Такое ли уже между Россией и Китаем "безграничное партнерство"? Что пошло не так? ТСН.ua расскажет в этом тексте.

"Любые друзья": доступ к банкам

Не было никаких сомнений, что первый заграничный визит после своего переназначения "президентом" РФ Путин совершит в Китай. Так как именно от Пекина зависит способность российского ОПК получать необходимые комплектующие для производства оружия в обход западных санкций. Следует отметить, что и Си Цзиньпинь после переизбрания главой УПК в третий раз, свой первый зарубежный визит совершил именно в Россию. Однако более года назад США не угрожали ввести санкции против китайских банков за помощь российской военной машине, что больно ударит по китайской экономике, которая и без того не в лучшем положении.

Сюрпризы для Путина начались с трапа самолета. На аэродроме в Пекине его встретил не лично Си Цзиньпин или другие чиновники КПК, а вицемер города Чэнь Ицинь. Насколько это действительно унижение судить тяжело. По многочисленным видео в сети видно, что Путин прилетел в Пекин или еще ночью, или на рассвете. Но российская пропаганда заметила только красную дорожку, торжественный караул и российское мороженое в китайских супермаркетах. Кремлевский "фюрер" привез с собой едва ли не все свое правительство, пол президентской администрации, глав госбанков, олигархов и, конечно, нового министра обороны Андрея Белоусова.

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Заявления Путина о том, что "Пушкина и Толстого читают в простых китайских семьях", а "россиянин с китайцем – братья навеки", усиливали формулировку принятого по итогам его визита в Китай совместного заявления, где Пекин и Москва уже указывают, что в всему виноват Запад, потому что "США по-прежнему мыслят категориями Холодной войны и руководствуются логикой блокового противостояния". Однако в этом достаточно объемном (7 тыс. слов), но малосодержательном документе, никакого упоминания о "дружбе без границ и сотрудничестве без запрещенных зон", как это записано в совместном заявлении Китая и России от 4 февраля 2022 года.

Взаимная торговля между Китаем и Россией за 2023 год достигла $240 млрд, что на 26% больше, чем в 2022 году. Россия является крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай, потеснив даже Саудовскую Аравию. С января 2023 года только на экспорте нефти в Китай Россия заработала $87 млрд, тогда как в среднем на войну против Украины в месяц Москва тратит по $10 млрд. Вместе с тем, как ранее уже писал ТСН.ua, объем торговли Китая только с ЕС, не говоря уже о США, в 2023 году составил почти $738 млрд, что в три раза больше объемов торговли с Россией.

Возможно, именно поэтому главную проблему – доступ российских компаний к китайским банкам – очередной визит Путина в Китай так и не решил. Из-за угрозы попасть под американские санкции за помощь Москве в войне против Украины некоторые китайские банки ограничили операции с российскими компаниями. Интересно, что в пятницу, 17 мая, в последний день визита Путина в Китай, глава "Ростеха" Сергей Чемезов (входящий в ближайший круг Путина – ред.) заявил, что Москве следует ограничить количество китайских авто на внутреннем российском рынке. Хотя Путин, находясь в Китае, говорил, что Россия наоборот заинтересована в присутствии китайских автопроизводителей на российском рынке и намерена расширять сотрудничество.

Очевидно, пока западные рынки для Китая действительно важнее, чем дружба с Россией, какой бы безграничной она ни была. Ведь тот же китайский автопром на первом месте в мире активно завоевывая нишу электрокаров и плагин-гибридов. На этой неделе правительство США повысило пошлины на китайский импорт на $18 млрд. К примеру, пошлины на электромобили выросли от 25% до 100%. То же готовится сделать и ЕС, хотя отдельные страны-члены, такие как Венгрия и Германия, против этого. К тому же ЕС уже начал расследование в отношении китайских производителей проката из железа или стали, субсидируемых КПК, чтобы защитить европейских производителей от нечестной конкуренции.

Это сильно ударит по китайской экономике, которой очень нужны деньги. Взять хотя бы решение о предоставлении Центробанком Китаю $138 млрд пострадавшему от кризиса сектору недвижимости после того, как ряд застройщиков объявил о дефолте. По сути, государство будет просто выкупать простаивающую непроданную недвижимость. У России нет таких ресурсов, чтобы хоть как-то помочь Пекину, который уже давно обещает Москве подписать соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири-2". Однако главный вопрос здесь состоит в том, а кто же будет за это платить? Это же Путину нужно как-то заместить утраченный европейский рынок сбыта. Поэтому во время визита Путина и встречи с Си Цзиньпином они явно не открывали шампанское, празднуя победу над "ненавистным Западом".

"Мирный" план: переговоры и заморозка

Если посмотреть на публичные заявления Путина во время его пребывания в Китае, создается впечатление, что он туда ездил только для того, чтобы в очередной раз оправдать свое маниакальное желание захватить Украину. Кремлевский "фюрер" снова повторил бред о том, что Россия вроде бы никогда не отказывалась от переговоров, однако, учитывавших "реалии на земле" и "стамбульские договоренности". Даже в совместном китайско-российском заявлении на 7 тыс. слов, принятом во время визита Путина в Китай, Россия отмечает "готовность китайской стороны играть конструктивную роль в вопросе политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса".

Именно "украинским кризисом" Пекин называет полномасштабную войну, которую Россия развязала против Украины. Еще в феврале 2023 года Китай обнародовал свою "позицию" — "мирный" план из 12 пунктов, который предусматривал безусловное "прекращение огня" и "восстановление мирных переговоров" без предохранителей. Уже через год, в феврале 2024 года, министр иностранных дел Китая Ван Ю публично поставил под сомнение Будапештский меморандум, заявив, что Пекин его не подписывал, а просто признал. А китайские эксперты, которые сотрудничают с КПК и ретранслируют политику партии, однако более свободны в высказываниях, в своих публичных интервью и комментариях подвергали сомнению суверенитет Украины и возлагали всю вину за начало войны на Запад, США и НАТО.

Однако попытки Си Цзиньпина создать себе в мире образ миротворца, который якобы хочет примирить "враждующие стороны", то есть Россию и Украину, с треском провалились. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Китай не оказывает России прямой вооруженной поддержки, но помогает российскому ОПК получать необходимые комплектующие для производства оружия: микрочипов, станков и других товаров двойного назначения. Кроме того, ТСН.ua уже писал, что китайские компании уже давно помогают Москве собирать беспилотники непосредственно на российской территории, предоставляют нитроцеллюлозу для производства боеприпасов, а также оптику, используемую в танках и боевых машинах. Также известно, что Китай предоставляет России спутниковые изображения для ведения войны против Украины и работает с Россией над совершенствованием своих спутниковых и других возможностей космического базирования, что может представлять более широкую угрозу всей Европе в будущем.

В статье "Китайско-российские отношения: чем Си Цзиньпин готов заплатить за войну Путина?", ВВС пишет, что пока Путин хвастается своей дружбой с Си, последний может иметь веские причины для беспокойства и ставит его в неудобную ситуацию, потому что китайская экономика не может позволить такое давление со стороны США и ЕС в поддержку Пекином войны России против Украины.

"Пекин до сих пор считает Москву ключом к изменению мирового порядка под руководством США. Торговля между ними процветает. Дешевые российские энергоносители, включая постоянные поставки газа через трубопровод "Сила Сибири", являются преимуществами для Китая. Однако, поскольку война затянулась, альянс (России и Китая — ред.) не казался таким уж "безграничным". Этот термин почти исчез из государственных (китайских — ред.) СМИ. – отмечает ВВС.

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Несмотря на официальное заявление МИД КНР, что Путин на неофициальной встрече с Си в Пекине говорил о готовности России к решению "украинского вопроса путем политических переговоров", на самом деле это очередная незавуалированная попытка Китая убедить Запад, что на первом учредительном саммите формулы мира в Швейцарии 15-16 июня должна быть и Россия, о чем уже публично говорил Пекин. Что касается самого Китая, то приглашение он получил, но еще ничего не ответил. Интересно, что в преддверии визита Путина в Китай, помощник Путина по международным вопросам Юрий Ушаков говорил, что Китай точно не поедет в Швейцарию на саммит. Однако, уже в первый день визита Путина в Китай, его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что "участие КНР в саммите по Украине не придаст ему результативности".

Конечно, не прибавит, потому что решение о прекращении войны в руках Путина и его окружения. Почему же Кремль так волнует этот саммит в Швейцарии? Конечно, личное присутствие там Си Цзиньпина никогда и не обсуждалось. Но, если бы в этом мирном саммите принял участие например Ван или другое должностное лицо КПК, это бы уже стало большим достижением. По сути, это означало бы, что Пекин таки стремится к окончанию войны в обозримом будущем и делает ставку именно на отношения с ЕС и США, которые могут спасти китайскую экономику, а не на Россию, которая тянет КНР на дно.

"Визит Путина также показал границы альянса стран. В Китае Си развернул красную дорожку для Путина, но визит не привел к публичным обязательствам по конкретным новым проектам или инвестициям между двумя странами", — пишет The New York Times в статье об итогах визита Путина. в Китай.

Но не стоит надеяться на кардинальный разворот Пекина. В пятницу, 17 мая, во второй день своего пребывания в Китае, Путин посетил Харбин – город с давними историческими и культурными связями с Россией. Но глава Кремля поехал туда не за культурой или историей, а посетить местный политехнический институт, известный своими исследованиями ракет и космических технологий, где учились северокорейские ученые, работавшие над ядерной программой КНДР. Это более чем незавуалированный сигнал Запада, что оборонное и военное сотрудничество России и Китая будет продолжаться.