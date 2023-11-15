Заклятые "враги": встреча Джо Байдена с Си Цзиньпином – разрядка или новая холодная война

Чего ждать от их встречи? Многие в мире задают себе этот вопрос. Официально советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявляет, что один из приоритетных вопросов – возобновление контактов между американскими и китайскими военными. Но, а что, до этого таких контактов не было? Напомним, что из-за загадочного воздушного шара – вероятно китайского разведывательного аэростата (хотя официально Пекин заявлял, что он предназначался для наблюдения за погодой) – который США сбили в своем небе в феврале этого года, контакты по военной линии между двумя странами были прекращены.

Более того, после этого инцидента визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай перенесли на неопределенный срок. Интересно еще и то, что в конце октября министра обороны Китая, генерала Ли Шанфу, не появлявшегося на публике с августа, официально отстранили от должности без объяснений. Причем он стал уже вторым чиновником, сначала исчезнувшим, а затем внезапно устраненным. Первым за это время был министр иностранных дел Цинь Ган. СМИ не раз писали, что, возможно, они оба находятся под следствием. Но причины пока неизвестны.

Все это бросает тень на встречу Джо Байдена и Си Цзиньпина. Ведь как выстраивать коммуникацию с китайскими чиновниками, которые могут внезапно исчезнуть без объяснений? В последний раз лично президент США и лидер Китая виделись на саммите G20 на Бали ровно год назад. Однако каких-либо прорывных решений достигнуто не было. Вторая встреча проходит на фоне нескрываемой помощи Северной Кореи со стороны Китая и России, как об этом сказал глава Пентагона Ллойд Остин, дальнейшей солидаризации Пекина с Москвой, и не только относительно полномасштабной войны России против Украины, а также президентских выборов на Тайване.

Чего ждать от встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина? Следует ли Киеву надеяться, что Китай может уменьшить свою поддержку России в ее войне против Украины? Но не планируют ли диктаторские и автократические режимы, объединяющиеся в новую ось зла, открыть третий фронт? Читайте в материале ТСН. ua.

Военный диалог: США хотят сохранить каналы коммуникации с Китаем

Как ТСН.ua уже отметил выше, один из главных вопросов встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина – это возобновление официальных контактов между американскими и китайскими военными. Хотя следует отметить, что со стороны Пекина этот диалог (переговоры о координации оборонной политики, а также по Соглашению о морской военной связи) был прерван еще раньше – в августе 2022 года сразу после визита на Тайвань тогдашней спикерки Палаты представителей Нэнси Пелоси. И следует отметить, что в июне этого года, когда визит Энтони Блинкена в Китай все же состоялся (хотя он планировался на февраль), госсекретарю так и не удалось договориться о возобновлении контактов между американскими и китайскими военными.

"Мы пытаемся изменить отношения к лучшему. Сейчас китайский народ испытывает экономические трудности. США заинтересованы в помощи китайской экономике, но не за счет американской интеллектуальной собственности. Если рядовой гражданин Китая сможет иметь достойно оплачиваемую работу, это пойдет на пользу ему и всем нам. Но я не собираюсь продолжать поддерживать подход, согласно которому, если мы хотим инвестировать в Китай, мы должны передать все наши торговые секреты", – поделился накануне своими ожиданиями от встречи с Си президент Байден.

США, как и другие западные страны, уже давно начали выводить свои предприятия, особенно высокотехнологичные, из Китая. Более того, этой осенью, впервые с 1998 года, дефицит иностранных инвестиций в Китай составил $11,8 млрд. На это накладывается и демографический кризис, с которым в этом году впервые за многие десятилетия столкнулся Китай. Как и в прошлом году во время встречи на саммите G20 на Бали, американские официальные лица продолжают настаивать, что США и Китай являются конкурентами из-за $700 млрд взаимной торговли, а не соперниками. Хотя на самом деле за этот год именно в плане соперничества все ухудшилось.

Западные эксперты, комментируя надежду Белого дома на возобновление диалога по военной линии, смотрят на это достаточно скептически. Прежде всего, потому, что не понятно, чего именно США пытаются этим достичь. Главным камнем преткновения здесь, по их словам, будет Тайвань. В прошлом году на Бали Джо Байден повторил неизменность поддержки политики одного Китая. Это, по информации американских СМИ, официальный Вашингтон будет отмечать и в этот раз. Это значит, что США не поддерживают независимость Тайваня, однако категорически против любого изменения статус-кво, подчеркивая сохранение там демократии.

В то же время, как пишет The New York Times, в разговоре с Си Цзиньпином, Джо Байден может подчеркнуть недопустимость вмешательства Китая как в выборы на Тайване, так и в США. Относительно выборов 13 января на Тайване там вообще складывается интересная история. Сейчас по опросам в лидерах вице-президент Тайваня Лай Циндэ, представляющий Демократическую прогрессивную партию. Он выступает за более жесткий подход к Пекину. Китай делает ставку на кандидата от оппозиционной партии Гоминдан Хоу Ю-их, который обещает сохранить мир с Пекином и не допустить войны. Поэтому победа Лай Циндэ на президентских выборах, по мнению западных обозревателей, лишь приблизит риск к возможному силовому возвращению Китаем Тайваня.

Вот зла: как Китай помогает диктатурам открывать новые военные фронты

Ближний Восток и Иран. По информации Politico, Джо Байден на встрече с Си Цзиньпином также поднимет вопрос поддержки Ирана со стороны Китая, чтобы Пекин использовал свое влияние на Тегеран, учитывая посредническую роль Китая в историческом урегулировании отношений между Ираном и Саудовской Аравией, что стало болезненным ударом по американским интересам. регионе. С другой стороны, США пытаются предотвратить распространение войны Израиля против террористического ХАМАС дальше на Ближнем Востоке, особенно накануне президентских выборов в США в ноябре 2024 года. Хотя западные аналитики сомневаются, что Китаю, стремящемуся нанести стратегическое поражение США, это выгодно.

Южная Корея. В октябре ТСН.ua уже писал, что третий фронт (после начала полномасштабной войны России против Украины и кровавого нападения ХАМАСа на Израиль) объединенная ось зла Россия-Китай-Иран-Беларусь-КНДР может открыть в Южной Азии. Сразу после атаки террористического ХАМАС против Израиля 7 октября, министр обороны Южной Кореи Син Вон Сок не исключил аналогичного нападения со стороны КНДР. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что Пхеньян мог продать ХАМАС оружие и готовить террористов к атаке на Израиль. А известная российская пропагандистка Скабеева, которая вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым ездила в Северную Корею, в своем сюжете прямо говорила, что "КНДР восстановит историческую справедливость и покорит Южную Корею".

В преддверии переговоров Байдена и Си в Сан-Франциско, Ллойд Остин на встрече в Южной Корее с министрами обороны и представителями 17 стран, входящих в состав Командования ООН (наблюдает за перемирием в Корейской войне – ред.), заявил, что государства- члены ООН, которые и обеспечивают соблюдение этого перемирия, обеспокоены тем, что Китай и Россия помогают Северной Корее расширять свой военный потенциал, позволяя Пхеньяну уклоняться от санкций Совбеза ООН.

В то же время Пхеньян оказывает Москве военную помощь по продолжению войны против Украины. В октябре США сообщили о передаче России 1000 контейнеров с военным оборудованием КНДР. И велик вопрос здесь, не имеет ли к этому отношение Китай? Ведь может быть так, что Пекин перенаправляет в Пхеньян какие-то товары двойного назначения, чтобы потом их получила Москва. Хотя данных западных исследований об этом нет.

Война России против Украины. Во вторник, 14 ноября, координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби также заявил, что Китай "мог бы играть определенную роль, помогая США поддерживать Киев и продвигать видение президента Зеленского по справедливому миру в Украине". Конечно, Пекин может повлиять на Москву. Но хочет ли и нужно ли это ему?

В большом тексте "Люби друзья": почему пора снять розовые очки и откровенно говорить о Китае и с Китаем", ТСН.ua уже писал, что у Пекина было достаточно времени продемонстрировать свою настоящую позицию относительно войны России против Украины, с тех пор как в феврале в этом году он представил свой "мирный план" по урегулированию "украинского кризиса". Официально он носит название "позиция Китая", а "мирным планом" его окрестили СМИ. А фразой "украинский кризис" Китай традиционно пользуется, говоря о полномасштабной войне России против Украины.

К тому же, нужно помнить, что именно в Пекине в октябре этого года сначала Путин, а затем и Шойгу заявили о готовности России начинать какие-то переговоры об урегулировании. Конечно, с настоящими переговорами об окончании войны это не имеет ничего общего. Это скорее очередная попытка надавить на Украину признание "территориальных реалий", о чем любит говорить Путин, и "заморозить" войну, чтобы получить передышку, накопить силы и ударить по Украине снова.