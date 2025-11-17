Заключение, атаки и подавление свободы слова: как журналисты от Киева до Тбилиси борются за правду

Митинг в поддержку Мзии Амаглобели в Вене. Фото: Ольга Консевич

«Странно быть на сцене в Европе и принимать награду за коллегу, которую ты знала, выдающуюся журналистку, которой уже нет с нами», — говорит Анна Бабинец, стоя в Венском университете, чтобы получить награду Героя свободы печати от Международного института печати (IPI).

Коллегой, о которой она говорила, была 26-летняя Виктория Рощина, журналистка, самостоятельно отправившаяся на оккупированные Россией территории, чтобы задокументировать вторжение. Тело Рощиной было репатриировано в Украину и похоронено в Киеве почти через год после официальной даты ее смерти в тюрьме.

«Вы можете себе представить, - обратилась руководительница агентства журналистских расследований «Следствие.Инфо» Анна Бабинец к аудитории, - что профессиональная журналистка из европейской страны в 21 веке умирает в тюрьме из-за пыток и голода?»

Сайт ТСН.ua проанализировал ситуацию со свободой медиа и вызовы странам Восточного партнерства.

«Каждая украинская редакция теперь тоже архив»

Украина стала строжайшей в мире лабораторией для журналистики. Во время ракетных атак и тревог, когда отключают свет, репортеры пишут из освещенных генераторами офисов или укрытий или подземок.

В течение нескольких дней после вторжения редакция Бабинец опубликовала свое первое расследование по открытым источникам — идентификацию погибшего российского пилота по номеру на его шлеме. «Мы за одну ночь превратились в военных репортеров», - сказала она.

Война также сменила гендерную карту украинской журналистики. «Раньше мне говорили: „Ты женщина, тебе следует оставаться дома. Сейчас 80 процентов моей редакции — это женщины. Мужчины на передовой, поэтому мы защищаем правду“.

В Киеве медиаменеджер Андрей Боборыкин до сих пор считает каждый удар, попадающий рядом с офисом редакции Украинской правды. «Несколько месяцев назад ракета снова разбила наши окна, — сказал он. — Мы их починили и продолжили работать. Ибо если мы остановимся, кто-то другой наполнит тишину ложью. Каждая украинская редакция теперь тоже архив. Мы документируем войну и живем ею».

Анна Бабинец описала реалии журналистики военного времени. Фото: Роня Коскинен/IPI

Даже, несмотря на истощение, этика остается. «Когда мы разоблачаем коррупцию во время войны, это похоже, как резать собственную кожу, — признает Бабинец. — Но мы должны. Иначе за что мы боремся?

Грузия: когда просто выполнять свою работу опасно

В Грузии репортеры, освещающие мирные протесты в Тбилиси, все чаще становятся объектами полицейской агрессии и произвола. По данным местных НПО, за последний год более 50 журналистов подверглись нападениям во время документирования демонстраций. Нескольким было предъявлено обвинение в нарушениях общественного порядка только за съемку событий.

Независимые редакции испытывают растущее финансовое и политическое давление. Критически настроенные издания сообщают о замораживании банковских счетов, блокировании рекламных контрактов и внезапных налоговых проверках, нарушающих ежедневную работу.

Наталья Антелава, известная грузинская журналистка и основательница Coda Story, отмечает, что репрессии сейчас распространяются далеко за пределы СМИ: «Это касается не только журналистов. Это касается любого директора музеев, музыкантов, даже дирижеров симфонического оркестра. Но журналисты находятся на передовой».

По словам Натальи Антелавы, демократия в Грузии находится под угрозой. Фото: European Press Prize

Среди них — Мзия Амаглобели, ведущая независимая журналистка Грузии и основательница СМИ «Batumelebi» и Netgazeti, которая сейчас находится в тюрьме. Принимая от ее имени награду Герой свободы прессы, ее коллега, заместитель директора Batumelebi, Тамар Рухадзе, рассказала об усилении репрессий.

«За последние несколько дней в моей стране было арестовано более 80 человек. И количество задержанных журналистов продолжает расти. И я боюсь, как эти цифры могли измениться, пока эта замечательная награда достигнет Грузии», — с горечью отмечает она.

Награду от имени Амаглобели приняла ее подруга и коллега Тамар Рухадзе. Фото: Роня Коскинен/IPI

Неподчинение Амаглобели — ее 38-дневная голодовка, ее отказ занять место обвиняемой во время суда — превратил ее в символ честности для всего грузинского медиасообщества.

Армения: женщины, рассказывающие о войне

Несмотря на прогресс во Всемирном индексе свободы прессы за 2025 год, медиасреда Армении остается нестабильной. Журналисты продолжают сталкиваться с политическим давлением и публичными нападениями. Освещение вопросов безопасности и войны за Нагорный Карабах создает дополнительную нагрузку на местные СМИ, обнажая глубокие этические и эмоциональные дилеммы репортажей из страны.

Рубина Маргосян, главная редактор независимого онлайн-еженедельника EVN Report, говорит, что армянская журналистика — это также история женской устойчивости и переосмысления. Чтобы женщин считали хранительницами памяти и теми, кто ее передают, им сначала нужно предоставить место на передовой. Чтобы это произошло, нам нужно быть очень активно вовлеченными, и в случае войны, о которой я писал, то, чего мы не знаем о войне или о чем мы недостаточно говорим, это то, что война меняется. Каждая война, неделя за неделей, меняется», — отмечает она.

Медиа EVN Report помогает иностранной аудитории узнать о вызовах, с которыми сталкивается Армения. Фото: Роня Коскинен/IPI

Основанное в 2017 году издание EVN Report было создано для преодоления разрыва между Арменией и миром — «так как армянские СМИ говорили о армянах, для армян, среди армян», вспоминает Маргосян. Издание, полностью управляемое женщинами, развивалось во времена революций и войны, становясь двуязычным и мультимедийным по мере углубления кризиса в стране. «Мы очень быстро развивались в многогранном плане, – говорит она. – Я во многом объясняю это тем, что мы женщины — гибкие, имеем свободу в формате, в мышлении, в представительстве — свободу, которой другие медиаорганизации, вероятно, не воспользовались бы».

Молдова: дезинформация и российская тактика

Недавние парламентские выборы в Молдове показали, как дезинформация стала политическим оружием, однако, несмотря на скоординированные атаки, продемократические силы победили. Связанные с Россией цифровые сети атаковали избирателей волнами манипулятивного контента, направленного на подрыв проевропейских настроений и дестабилизацию демократических институтов. Журналисты-расследователи описывают все более враждебную онлайн-среду, где платные тролли, фальшивые «медийные тренинги» и скоординированные кампании по дискредитации работали бок о бок, чтобы подорвать доверие к прессе.

Алина Рада рассказала о цифровых армиях, созданных Россией в Молдове. Фото: zdg.md

«Эти цифровые армии были созданы для выборов в Молдове, — говорит Алина Раду, редактор Ziarul de Gardă, ведущего расследовательного издания страны. – Приглашения присоединиться к бесплатному обучению поступили всем в цифровом пространстве — на Facebook, TikTok. Сначала темы были о нашей жизни… потом вдруг начались дискуссии о ценах, политике, газе, и наконец прозвучало «нам не нравится этот президент». Это сложные операции воздействия, направленные на распространение возмущения и антизападных нарративов. Цель Путина — уничтожить демократию. Он придет везде, где проходят выборы и где жизнь лучше, чем в России. Просто будьте готовы».

Независимые журналисты, разоблачающие коррупцию или российскую пропаганду, сталкиваются с кампаниями цифрового преследования почти сразу после публикации. Как говорит Рада: «Мы знаем, кто ответственен, и мы знаем, кто платит. Следующий шаг — просто привлечь виновных к ответственности».

Азербайджан: цифровой контроль над свободными СМИ

«Репортеры без границ» сообщают о по меньшей мере 25 заключенных журналистах в Азербайджане по состоянию на середину 2025 года. Международные организации, включая Европейский парламент, Европейский Союз и Amnesty International, осудили эти действия и призвали к увольнению всех медийщиков.

Волна арестов началась в конце 2023 года по задержанию команды Abzas Media. «С того момента репрессии не прекращаются», — говорит Лейла Мустафаева, главная редактор Qazetci, азербайджанское издание в изгнании, специализирующееся на проверке фактов и журналистских расследованиях. «Нет ни одного независимого журналиста, который отважился бы сотрудничать с нами изнутри страны».

Лейла Мустафаева на панели о медиа в экзилии. Фото: Ronja Koskinen/IPI

Ее команда разработала строгие протоколы цифровой безопасности после волны сложных фишинговых атак — электронных писем и сообщений в WhatsApp, которые, казалось, поступали от известных неправительственных организаций, предлагающих ИТ-поддержку. «Они использовали настоящие имена и должности людей из международных организаций, – вспоминает Мустафаева. – Все выглядело настоящим, но это было ложно. Один из журналистов, получивший такое электронное письмо, сейчас находится в тюрьме».

Кроме арестов, азербайджанские власти создали экосистему цифрового наблюдения, направленного как на местных критиков, так и на находящихся в изгнании. Мустафаева описывает правительственную базу данных, которая отслеживает около 20 000 азербайджанцев — журналистов, активистов, политиков — автоматически записывая их онлайн-комментарии и активность в социальных сетях. «Если правительство хочет нацелиться на кого-то, – говорит она, – оно может открыть файл и увидеть каждый ваш пост — критический или нет».

Эта система базируется на предварительных разоблачениях проекта Pegasus, который в 2019 году обнаружил более 1000 азербайджанских телефонных номеров в списке шпионских программ, включая сотни журналистов и правозащитников. «Даже в изгнании мы это ощущаем. Аккаунт моего мужа в Twitter был заблокирован в Азербайджане и получал многочисленные угрозы. Чем больше высказываетесь, тем больше становится опасность», — добавляет Мустафаева.

Беларусь: как свободно публиковать новости, несмотря ни на что

Когда-то одно из самых влиятельных СМИ в Беларуси, TUT.BY было закрыто властями в 2021 году после двух десятилетий работы. Десятки его журналистов и сотрудников были задержаны по сфабрикованным «экономическим» обвинениям. Но команда возродилась за границей под названием Zerkalo.io — «Зеркало» на русском языке.

«Наш вебсайт был заблокирован с первого же дня запуска. А в России его заблокировали на следующий день после начала полномасштабного вторжения в Украину», — вспоминает Илона Ельяшевич, менеджер проекта.

Объявленное белорусским режимом «экстремистским формированием», читателям сайта теперь грозит до семи лет лишения свободы только за то, что они ставят брани или распространяют его публикации. Чтобы защитить свою аудиторию, редакция перешла от веб-сайта к мультиплатформенному присутствию на YouTube, Instagram и TikTok — платформах, где алгоритмы, а не подписки, доносят истории до пользователей.

Белорусские СМИ пытаются выжить даже в сложных условиях, говорит Илона Эльяшевич. Фото: mienskurban.space

Несмотря на изгнание команда постоянно сталкивается с цифровой войной: ежемесячными кибератаками, попытками фишинга и скоординированной пропагандой, направленной на разоблачение их журналистов. Большинство репортеров остаются анонимными, чтобы защитить все еще находящихся в Беларуси родственников.

«На нас нападают почти каждый месяц. Уже стало привычкой предотвращать эти нападения», – говорит Эльяшевич.

Финансовая выживаемость — это еще одно ежедневное сражение. Когда редакция процветала как полностью коммерческий проект, но теперь, когда его аудитория рассеяна по всей Европе, а рекламный рынок уничтожен, только около 7% дохода поступает из коммерческих источников.

Путь вперед

Министр иностранных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер сказала это просто: «Свобода слова — это не то, что мы можем воспринимать как должное. Мы должны защищать и укреплять ее каждый день, в каждой стране и на каждом уровне».

С другой стороны, Андреа Кайрола из ЮНЕСКО описал свободу печати не только как право, но и как инфраструктуру прогресса.

«Доступ к информации — это не просто демократическая ценность, это часть устойчивого развития, – сказал он. — Медиасектор является одновременно и надзорным органом и тем, кто способствует развитию».

На панели ЮНЕСКО в Вене Кайрола обозначил связь между свободой СМИ и Повесткой дня ООН на период до 2030 года. Он напомнил, что журналистика поддерживает подотчетность как в политике, так и в экономике, разоблачая правонарушения, а также позволяя обществам функционировать прозрачно.

Свобода прессы является основой демократии, подчеркнули в ЮНЕСКО. Фото: Роня Коскинен/IPI

По всему Восточному партнерству редакторы и эксперты указывают на одинаковые приоритеты для выживания и обновления.

Во-первых, защитить журналистов как физически, так и цифровым способом. От бронежилетов в Киеве до сетей шифрования в Баку, обучение по безопасности и правовая помощь должны быть систематическими, а не импровизированными после каждого нападения.

Во-вторых, следует переосмыслить бизнес-модели. Независимые СМИ не могут полагаться только на гранты. Смешанный доход — подписки, членство, мероприятия — создает как устойчивость, так и автономию.

В-третьих, налаживание трансграничного сотрудничества. Совместные расследования и многоязычные публикации расширяют охват и обеспечивают уровень коллективной безопасности.

В-четвертых, противодействие дезинформации. Центры проверки фактов, алгоритмическая прозрачность и инициативы общественного образования являются важными противоядиями от манипуляций.

В-пятых, согласование со стандартами, такими как Европейский акт о свободе СМИ, может закрепить независимость СМИ не только в принципе, но и на законодательном уровне.

Как напомнил аудитории Джозеф Стиглиц, лауреат Нобелевской премии по экономике, цензура сегодня не ограничивается полицейскими рейдами или арестами. Она может быть тихой, бюрократической и экономически спровоцированной — «способом внушить страх, чтобы люди не высказывались, не писали».

И все же, как показали журналисты региона — от Киева до Тбилиси, от Кишинева до Еревана — инстинкт сообщать, документировать, продолжать рассказывать истории не исчезает.