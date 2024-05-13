Закон о мобилизации: кому из мужчин и при каких условиях можно будет уехать за границу – что изменится с 18 мая

В Украине новый закон о мобилизации вступает в силу 18 мая 2024 года.

В Украине новый закон о мобилизации вступает в силу уже с субботы, 18 мая. С этого же дня для украинцев изменятся правила пересечения границы.

Каких категорий это касается, кому уехать будет нельзя, а кто сможет – в эксклюзиве ТСН.ua рассказала Виктория Гнатюк.

Когда будут новые правила

Новый закон о мобилизации вот-вот вступит в силу. У украинцев все еще остаются некоторые вопросы, в частности, кто же сможет выезжать за границу, а кто – нет.

Пока никаких изменений введено не было, но уже скоро их может утвердить правительство. Об этом в частности заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он отметил, что изменения в правилах пересечения границы будут касаться лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

"По состоянию на этот день изменений в правилах нет. Конечно, есть новый закон о мобилизации, есть определенные изменения в статью относительно тех лиц, которые будут иметь отсрочки. Поэтому, возможно, стоит ожидать, что будут и изменения в правила пересечения границы, которые имеет рассмотреть и утвердить правительство", - отметил он.

Кто может выезжать из Украины

По словам Андрея Демченко, в случае принятия изменений пограничники будут проверять разные категории граждан, которые будут пересекать границу, согласно условиям, прописанным в правилах.

В частности, речь идет о проверке подтверждающих документов об отсрочке. Впрочем, учитывая то, что в Украине действует военное положение – действует и требование относительно запрета выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Пока же категории людей, имеющих право на выезд из Украины, остались неизменными.

Однако было замечено усиление проверок на пропускных пунктах из-за частых случаев подделки документов со стороны военнообязанных мужчин. Такие проверки направлены на обеспечение безопасности и соблюдение военных норм в контролируемых пунктах выезда.

Если говорить о действующих правилах, то выезжать могут мужчины, которые:

по состоянию здоровья были сняты с военного учета (кроме тех, кто имеет ограниченную пригодность к службе);

временно непригодны к службе согласно заключению ВЛК на период до шести месяцев;

имеют инвалидность I-III групп;

сопровождают человека с инвалидностью I-II группы, ребенка с инвалидностью или больного родственника. В этом случае важно иметь при себе все необходимые документы, в частности, заключение врача или документ, утвержденный специальной врачебной комиссией. Уехать могут и мужчины, имеющие троих и более детей до 18 лет;

отец-одиночка, самостоятельно воспитывающий одного ребенка или более, которым еще нет 18 лет;

мужчины, имеющие постоянное место жительства за пределами территории Украины;

военнослужащие, пересекающие границу для лечения, реабилитации или едут на военные учения;

водители, железнодорожники и моряки, совершающие международные рейсы.

Это касается также некоторых других профессий, только на основании служебной командировки. Для этого необходимо иметь специальные разрешения и лицензии на подтверждение деятельности. А также уехать могут мужчины, официально занимающиеся волонтерской деятельностью, и в соответствующие сроки должны вернуться назад, а также мужчины, работающие в сфере культуры, спортсмены и тренеры. Для этого необходимо иметь дополнительные разрешения и документы на выезд на соревнования, представление Украины на международной арене.

Но вот уже есть обновление по выезду за границу студентов, решение приняло правительство. Там отмечают, что нужно иметь при себе, чтобы уехать за границу:

быть в возрасте от 18 до 22;

не подлежать призыву во время мобилизации;

стать участником академической стабильности сроком один семестр;

учиться на дневной форме;

получать образовательную степень бакалавра любой специальности, или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.

Что еще должны предъявят студенты?

С собой нужно иметь электронный билет студента, заверенную копию договора с иностранным университетом на программу академической мобильности, военно-учетный документ от ТЦК, и справку от учебного заведения о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном вузе. В самой справке должны быть указаны основания сотрудничества, срок учебного процесса и у студента не должно быть никаких плохих оценок. Плюс к этому нужно хорошо знать язык и подтвердить свои знания.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Кому из мужчин и при каких условиях можно будет выезжать за границу?

Напомним, ранее мы писали об изменениях в мобилизации – с какими болезнями могут призвать в армию.

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