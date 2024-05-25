Закон о мобилизации: обновление данных через "Резерв+" – почему все равно нужно идти в ТЦК

Где, как и когда нужно обновить учетные данные.

В Украине с 18 мая вступил в силу закон о мобилизации. ТЦК, ЦНАП или приложение "Резерв+" – три способа, как можно обновить данные военнообязанным. Сделать это нужно всем украинским мужчинам от 18 до 60 лет до 16 июля 2024 года. Если этого не сделать – вы автоматически становитесь уклонистом и платите немалые штрафы.

Какой алгоритм обновления данных в ТЦК, ЦНАП или приложении "Резерв+" – в эксклюзиве ТСН.ua. рассказала Виктория Панченко.

Все военнообязанные должны обновить учетные данные до 16 июля 2024 года. Согласно законодательству, есть три способа: ТЦК и СП, ЦНАП, мобильное приложение "Резерв+".

Обновление данных в ТЦК

Начнем с военкоматов. Для обновления данных в ТЦК военнообязанные мужчины должны иметь с собой следующие документы: паспорт гражданина Украины; идентификационный код; военный билет или временное удостоверение; медицинские документы; справку об образовании; водительское удостоверение – необходимо только в случае службы водителем.

Если лицо имеет право на отсрочку от мобилизации, то при себе необходимо иметь документы, подтверждающие этот факт. Это могут быть документы, подтверждающие состав семьи, наличие детей или опеку над лицами с инвалидностью. Также нужно подготовить медицинские документы.

Военно-врачебная комиссия имеет доступ к системе Helsi, поэтому врачи имеют данные о состоянии здоровья военнообязанных лиц. Но если у человека есть справки, которые не занесены в базу, необходимо взять их с собой. При наличии инвалидности необходимо иметь соответствующую справку. Однако, как оказалось попасть в ТЦК не так-то просто. Иногда мужчины занимают очередь в военкомат еще с ночи.

Электронная очередь в ТЦК

Из-за очередей в ТЦК Минобороны запустило новый сервис – электронную очередь. Предварительная запись уже возможна в 19 ТЦК – тестирование проходит в отдельных центрах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Сум, Винницы, Кропивницкого. Ожидается подключение других. Однако и здесь есть свои технические и не только проблемы.

"Цветная очередь" в военкоматы

Если вам придется стоять в живой очереди, то здесь тоже есть свои нюансы. Очереди в ТЦК и ВЛК разделены на цвета.

"Красная" – на медкомиссию, те, кто идут туда впервые, доносят результаты анализов, либо идут по направлению, либо уже пришли за выводом.

"Зеленая" – для призывников от 17 до 25, которые еще не проходили военную службу или пришли за приписным удостоверением.

"Синяя" – для рядовых, солдат, сержантов и старшин, которые могут прийти как на медкомиссию, так и на сверку данных.

"Желтая" очередь – для офицеров.

"Черная" – это уже мобилизация, пришедшая по повестке, имеющая призыв при мобилизации, по распоряжению от предприятий или те, кто захотели вступить в ряды армии добровольно.

Ну и как раньше – запись происходит на листочке, но мужчины же говорят, эту процедуру давно могли бы упростить и наконец-то наработать механизм электронной очереди, потому что ее вроде бы и ввели, но по факту это пока не работает.

Почему в ТЦК так медленно принимают людей?

В то же время в самом ТЦК не без проблем, им также выключают свет, поэтому прием граждан фактически останавливается, потому что может не работать техника. То же самое, разумеется, и во время воздушной тревоги.

Обновление данных через ЦНАП

Очень похож алгоритм действий, если вы выберите способ обновления данных через ЦНАП. Здесь вас примут даже если у вас нет военного билета, многие годы не были в военкомате или по определенным причинам не обновляли данные в ТЦК.

С собой обязательно нужно иметь телефон, паспорт и ИНН, а также все необходимые документы, что и при обновлении данных через ТЦК. Придя в ЦНАП военнообязанный заполняет анкету, предоставляет актуальные документы, администратор поможет обновить данные в личном кабинете. Следует помнить, что администратор должен предоставить выписку об обновлении данных, заверенную подписью и печатью ЦНАП.

Обновление данных через "Резерв+"

Ну а если вы не поклонник очередей, тогда можете воспользоваться приложением "Резерв+". В нем каждый военнообязанный сможет оперативно обновить данные и получить доступ к информации в реестре "Обериг".

Для регистрации достаточно авторизироваться с помощью BankID. Далее поочередно появятся поля для подтверждения или обновления данных. Предлагается номер телефона – если он актуален, нажимаем подтверждение, если нет – вводим новый. То же с электронной почтой и местом жительства.

После того, как все данные будут подтверждены или обновлены, законная обязанность выполнена.

Далее из реестра "Обериг" подгрузятся данные и можно будет посмотреть, что государство знает о вас. В приложении "Резерв+" также должен появиться QR-код, отсканировав который, представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанном, призывнике или резервисте. Такой QR-код станет электронным заменителем военного билета.

Использование приложения "Резерв+" не является обязательным. Однако кабинет будет автоматически создан для каждого военнообязанного. Обязанностью является обновление данных военнообязанных в целом. Это можно делать как онлайн, так и оффлайн.

Приложение "Резерв+" уже заработало во всем мире. Поэтому все военнообязанные украинские мужчины, которые сейчас находятся за границей, также могут обновить данные.

Украинцам, которые столкнулись с проблемами в "Резерве+", например, если персональные данные не соответствуют действительности, в Минобороны советуют обратиться в сервисный центр поддержки приложения. Также можно обратиться в ТЦК или ЦНАП.

"Резерв+" – не равен ТЦК

Однако приложение "Резерв+" не станет полноценным ТЦК в смартфоне. Стать на учет через приложение или получить бронирование нельзя. Также через приложение не будут посылаться повестки для явки в

военкомата и на медицинскую комиссию.

По-прежнему повестка должна вручаться лично и под подпись. Мужчины об этом знают, поэтому сразу идут в ТЦК.

Повестки никто не отменял

Рассылать "письма счастья" начнут с 18 июля, когда истечет 60 дней, предоставленных на обновление военно-учетных данных. Под такой повесткой не потребуется подпись гражданина. Для того чтобы прийти в ТЦК по этой повестке, гражданину дается 14 дней. Если этого не сделать, можно получить заочный штраф.

После нескольких штрафов есть риски возбуждения уголовного дела и подачи в розыск.

Кто, где и когда может вручать повестки

Кабмин в своем постановлении по мобилизации прописал, кто, где и как может вручать "письма счастья". Документ могут вручать круглосуточно по месту жительства, по месту работы, месту обучения, в общественных местах, местах массового скопления людей, в ТЦК, на блокпостах и пунктах пропуска через границу. Об этом сообщил и спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОЕННООБЯЗАННЫХ: где, как и когда нужно обновить данные?



Напомним, работодателей могут наказать за нарушение мобилизации.

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