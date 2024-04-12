Закон о мобилизации: почему военным не разрешили демобилизоваться и кого не призовут в ВСУ

Военным так и не предоставили право на демобилизацию после 36 месяцев службы.

Верховная Рада приняла законопроект об усилении мобилизации, который вызвал много споров. В последний момент оттуда исключили пункт о демобилизации военных, которые с первых дней на фронте.

О нормах закона, о котором так много говорили - об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Аллы Хоцяновской.

Как принимали закон о мобилизации

На голосование закона о мобилизации в зал парламента пришли лично Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров и командиры бригад. К депутатам обращается командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль. Он подчеркивает, ситуация на фронте крайне сложная, страна нуждается в усиленной мобилизации.

"Противник превышает нас в 7-10 раз. У нас нехватка личного состава, основное бремя возлагается на механизированные подразделения. Мы держим оборону из последних сил", - сказал он.

Его выступление обрывают аплодисментами. Почти полгода дискуссий и более 4 тысяч правок. Несмотря на немалую критику оппозиции за новую редакцию наконец голосуют 283 депутата, 49 - воздерживаются.

Рада приняла законопроект о мобилизации: главные положения / Фото: ТСН.ua

Что предусматривает закон о мобилизации

Как только законопроект вступит в силу - мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в течение 2 месяцев должны обратиться в ТЦК, чтобы обновить свои данные. Ведь одна из ключевых задач закона - поставить на учет всех военнообязанных.

18-летних к службе призывать не будут, мобилизовать будут только тех, кому уже исполнилось 25 лет. Обновить свои данные можно будет через ЦНАП, военкомат или электронный кабинет призывника.

"Электронных повесток не будет. Будет право военнообязанного через электронный кабинет обновить просто свои данные, дать актуальную информацию, где он живет, номер телефона, ну и дать данные, возможно, его образования. ТЦК может отправлять соответствующие повестки заказными письмами согласно тех данных, которые они получают через электронный кабинет", - объясняет нардеп Вадим Ивченко.

От вступления в силу закона все кто подлежит мобилизации должны носить военно-учетные документы и предъявлять их по требованию. Проверять мужчин в любом месте будут работники ТЦК, которых обяжут носить нагрудные камеры, чтобы в случае неправомерных действий - люди могли обратиться в суд.

Кто получит отсрочку от мобилизации

Ряд граждан смогут получить отсрочку, которые и раньше. Право на освобождение от службы остается у людей с инвалидностью.

Отсрочку будут иметь многодетные родители, опекуны и усыновители, граждане, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести. Не будут призывать педагогов, аспирантов, тех, кто получает высшее образование и молодежь до 25 лет. Статус "ограниченно годный" отменяется. Поэтому те, кто его имел - обязаны снова пройти военно-врачебную комиссию, как и военнообязанные, которые получили II или III группу инвалидности.

Базовая военная подготовка: что известно

Вместо срочной службы закон вводит "базовую военную подготовку" для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Она продлится 5 месяцев. Ее можно пройти во время учебы в вузах или в тренировочных центрах ВСУ. Такая подготовка начнётся с 1 сентября следующего года.

Демобилизации не будет

Ключевая и наиболее ожидаемая норма – установление срока службы – исключена. В проекте была предусмотрена демобилизация после 36 месяцев, но в финальной версии закона статью изъяли. Накануне голосования совет дискутировал 11 часов. Вот несколько комментариев:

"Первый и главный вопрос — установление сроков службы . Это то, что должно быть обязательно, чтобы военные знали сколько, чтобы семьи знали — сколько ждать мужа, отца.. Для того чтобы те, кого возможно мобилизуют, знали когда они вернутся домой и чтобы они не думали, что выхода нет или только 300 или 200. Так не должно быть", — подчеркнул нардеп Гончаренко.

. Это то, что должно быть обязательно, чтобы военные знали сколько, чтобы семьи знали — сколько ждать мужа, отца.. Для того чтобы те, кого возможно мобилизуют, знали когда они вернутся домой и чтобы они не думали, что выхода нет или только 300 или 200. Так не должно быть", — подчеркнул нардеп Гончаренко. "Несмотря на то, что этот законопроект был значительно вычищен и подготовлен, он имеет существенные изъяны, потому что учесть закон о мобилизации без ключевого фактора — без увольнения, которая была внесена подготовительная в корректной редакции, а затем в последний момент снесена по указанию, это с обнуляет значение этого законопроекта", — сказала Ирина Фриз.

Вопросы демобилизации изъяли за личным обращением Главнокомандующего Сырского. Решили – будет регулироваться оно отдельным законом. Но на его разработку уйдет еще 8 месяцев.

Мотивационный пакет

Все, что касается зарплаты и льгот военных в Верховной Раде, называют — мотивационным пакетом. А это – плюс 100 тысяч гривен в год службы – это это тринадцатая зарплата. Премии за уничтоженную вражескую технику. И еще дополнительные 70 тысяч гривен военнослужащим и полицейским, осуществляющим боевые миссии на передовой. Эту доплату правительство уже утвердило.

Премьер-министр уточнил, это одноразовое вознаграждение будет выплачиваться за каждые 30 дней выполнения задач.

Ознакомиться с окончательной версией закона – можно будет со временем. В пояснительной записке Секретариата Верховного Совета даже указано – после подписания и публикации.

ТСН не объяснили пункты нового закона

ТСН обратилась в Миноборону, Генштаб, командование Объединенных сил ВСУ, а также народных депутатов из провластной фракции – чтобы все-таки разъяснили обществу основные положения закона.

Вот несколько вопросов, на которые мы ждали ответа:

Как будут вручать повестки? Будет ли получение по почте считать, что повестка получена или должны дать ее в руки? Возраст призыва. Разъяснить: если мужчине, имеющему военную специальность, пришла повестка, но ему нет еще 25 лет, будут ли его мобилизовывать? Что означает получение повестки, когда еще не исполнилось 25 лет? Кто будет иметь отсрочку? Как будет происходить бронирование? По каким критериям будет проходить отбор? Предусмотрена ли ответственность для мужчин, которые не обновят свои данные в течение 60 дней?

Но ответить на эти вопросы там отказались.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 20:00 за 12 апреля 2024 года | Полный выпуск новостей

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон 9281 о понижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников от 27 до 25 лет. Это произошло спустя почти год после его принятия Верховной Радой.

Читайте также: